Andrea McLean a révélé qu’elle avait quitté Loose Women par e-mail et que ses co-stars étaient restées « sous le choc » car elle avait gardé son plan totalement secret.

La star de la télé, 51 ans, a parlé de sa décision de partir dans une nouvelle interview avec le magazine Sunday Mirror’s Notebook.

Elle a expliqué que c’était « effrayant » de finalement s’en aller, mais elle ne doute pas que c’était la bonne décision.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait procédé pour remettre son avis, Andrea a déclaré à la publication: « J’ai envoyé un courriel à mes patrons. J’ai juste dit que je devais suivre mon cœur …

«J’étais assis dans la voiture! J’avais tout écrit et prêt à partir. J’avais juste l’impression que, maintenant, la prochaine partie de ma vie commence.

« C’était comme si j’avais appuyé sur le bouton de démarrage. Mais je me sentais vraiment bien et maintenant je suis plus heureux que jamais. »

Andrea a admis qu’elle avait gardé les nouvelles secrètes de ses co-stars jusqu’à ce que l’e-mail ait été envoyé, puis qu’elle avait dû faire face à la tâche difficile de leur dire en personne.

Elle a dit qu’ils étaient « sous le choc absolu », ajoutant: « Je n’ai dit un mot à personne parce que j’avais l’impression que c’était une décision si personnelle.







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)



«La personne la plus difficile à dire était Brenda Edwards, parce que nous sommes devenus si proches. Elle a éclaté en sanglots et a couru hors de la pièce.

«Je la connais assez bien pour savoir ne pas la suivre. Alors je lui ai laissé passer son moment et elle est revenue environ cinq fois. C’était assez drôle, en fait.

Andrea a ensuite révélé qu’elle était restée en contact avec Brenda et Saira Khan, qui ont quitté la série peu de temps après le départ de son copain.

La star de la télé a insisté sur le fait que c’était une coïncidence totale, mais elle « n’a pas été surprise » par la décision de Saira.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)









(Image: Instagram)



Elle a déclaré: «C’est une femme d’affaires et nous parlons souvent de ce que c’est que de diriger une entreprise et d’être à la télévision.

« Elle était géniale. Je lui ai parlé de tout ça une fois que j’avais pris la décision, et elle l’a totalement compris. Puis elle a continué à faire la même chose très peu de temps après …

« Elle n’avait rien dit [about quitting[, but I wasn’t surprised. Because I know how passionate she is about what she does…







(Image: Dave Benett/Getty Images)









Video Loading Video Unavailable Click to play

Tap to play The video will auto-play soon 8 Cancel Play now

« [It was a] coïncidence totale [they left around the same time]!

«Je pense sincèrement que la pandémie a eu beaucoup à voir avec cela. Vous ne pouvez pas vous empêcher de réfléchir à cette vie qui vous est donnée.

« Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Est-ce que tu le vis d’une manière telle que quand tu regardes en arrière quand tu as 100 ans, tu penses, ‘Ouais j’ai fait ce qui me passionnait vraiment.' »

Andrea a fait sa dernière apparition dans l’émission avant Noël, tandis que Saira a annoncé sa décision de quitter début janvier.

Lisez l’histoire complète dans le magazine Notebook de cette semaine.