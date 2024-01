Andrea McCardle remplacera Jessie Mueller dans le spectacle de Broadway chez Heymann | Divertissement/Vie

Jessie Mueller, qui devait apparaître dimanche soir dans « Broadway Concert Series » avec l’animateur de Sirius XM Seth Rudetsky, est tombée malade. L’icône de Broadway, Andrea McArdle, remplace Mueller. McArdle est à l’origine du rôle d’Annie à Broadway et a eu une solide carrière.

Histoire originale :

La « Broadway Concert Series » de Seth Rudetsky se rendra dimanche au Heymann Performing Arts Center, offrant un aperçu des coulisses du théâtre professionnel. La série de tournées créée par Rudetsky, animateur et directeur musical de Sirius XM, emmène les spectateurs dans un voyage imprévu à travers des succès musicaux, des plaisanteries ludiques et des quiz sur Broadway.

Le concert de dimanche soir met en vedette la puissance vocale Jessie Mueller, connue pour sa performance primée aux Tony Awards 2014 dans le rôle de Carole King dans « Beautiful: The Carole King Musical » et pour ses rôles principaux dans « Waitress » et « Carousel ». Le concert débute à 19h30 et s’inscrit dans le cadre de la saison 2023-2024 du Performing Arts Serving Acadiana.