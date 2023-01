Andrea, la mère de Tristan Thompson, décède d’une crise cardiaque

de Tristan Thompson mère Andréa Thompson est mort subitement d’une crise cardiaque jeudi.

Andrea était chez elle à Toronto lorsqu’elle a fait un arrêt cardiaque. Bien qu’elle ait été transportée d’urgence dans un hôpital voisin, l’équipe médicale d’urgence n’a pas pu la réanimer. TMZ rapporte que Khloe kardashian était aux côtés de son ex lors de son vol de retour pour faire partie de la famille.

Même si les tragédies, partout où les Kardashian vont, les caméras ne sont jamais loin derrière. Paparazzi a repéré Khloé soutenant immédiatement Tristan lors de ce retour à la maison déchirant. Ils ont atterri à Toronto dans un jet privé jeudi soir, quelques heures seulement après qu’Andrea ait été transportée d’urgence à l’hôpital.

Andrea était mère de quatre fils, dont Tristan et ses trois jeunes frères, Amari, Dishawn et Daniel. Kris Jenner a confirmé le décès d’Andrea avec un hommage sur Instagram.

“Je suis tellement navré par le décès soudain de la mère de Tristan, Andrea. Mes pensées, mes prières et tout mon amour vont à Tristan, Amari, Dishawn et Daniel. Tu étais la mère la plus incroyable, la plus dévouée, la plus dévouée et la plus désintéressée et une grand-mère si aimante, gentille et fabuleuse », a écrit Jenner.

“Quelle bénédiction tu as été pour ta famille !!! Tu vas me manquer Andréa. Votre esprit brillant et votre lumière incroyable vont me manquer. Merci de toujours prier pour nous, de nous élever et de nous encourager tout au long du chemin. Repose en paix bel ange.”