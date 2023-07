Andrea Evans, star de « Une vie à vivre », est décédée à 66 ans

Andrea Evans, une actrice de « One Life to Live », « Passions » et « The Bold and The Beautiful », est décédée, Fox News Digital peut le confirmer. Elle avait 66 ans.

La star du feuilleton est décédée chez elle à Pasadena, en Californie, après une bataille contre le cancer du sein, a déclaré l’ancien directeur d’Evans, Don Carroll.

« Andrea a gardé un cercle d’amis proche et si vous étiez dans son orbite, elle vous traitait comme une famille », a déclaré Carroll dans un communiqué à Fox News Digital. « Les gens pensent souvent qu’elle doit ressembler beaucoup aux personnages qu’elle jouait à la télévision. En réalité, ses plus beaux jours ont été passés sans maquillage, ses cheveux en nattes et une casquette sur la tête à Disneyland avec sa fille Kylie. »

Nick Leicht, l’actuel manager d’Evans, a également confirmé la nouvelle à USA Today, ajoutant : « C’était un immense talent et une joie absolue de travailler avec. »

Evans était un nom familier après avoir incarné pour la première fois Tina Lord dans le drame de jour d’ABC « One Life to Live » de 1979 à 1981. Elle a repris son rôle en 1985 et trois ans plus tard, Evans a été nominée pour un Daytime Emmy Award pour son rôle de Tina, l’adolescente troublée.

Cependant, dans les années 1990, Evans a brusquement quitté la série après qu’un harceleur l’ait abordée.

Selon le Hollywood Reporter, un harceleur a confronté Evans dans le hall d’un studio de Manhattan, et elle a ensuite reçu des menaces de mort, certaines écrites avec du sang.

Après s’être éloignée de « One Life to Live », Evans a gardé sa vie largement hors de vue du public. En 2008, elle a déclaré au magazine People que cette décision était due à sa rencontre avec le harceleur.

« Cela m’a changé à jamais », avait-elle déclaré à l’époque. « Il n’y a aucun moyen que ça ne puisse pas. »

Cette même année, elle est revenue à la sitcom pour une apparition en tant que Tina.

Outre son rôle dans « One Life to Live » et le rôle de Rebecca Hotchkiss dans « Passions », Evans a également joué Patty Williams dans « The Young and the Restless ».

Son dernier crédit d’acteur était sur la série Prime, « The Bay » de 2017-2020.

Evans laisse dans le deuil son mari, Stephen Rodriguez, qu’elle a épousé en 1998. Le couple partage sa fille, Kylie. Avant son mariage avec Rodriguez, Evans a épousé sa co-star « One Life to Live », Wayne Massey, en 1981 avant de se séparer en 1983.