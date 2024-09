Andrea et Marella Zagato discutent de l’art du bodybuilding

un héritage de carrosserie emblématique

Depuis plus d’un siècle, l’Atelier Zagato est synonyme d’art de la carrosserie, fabriquant certaines des voitures de collection les plus convoitées au monde. Fondée en 1919 par Ugo Zagato, l’entreprise s’est rapidement distinguée en fusionnant les principes de l’aéronautique avec la carrosserie (la conception et la fabrication de carrosseries de voitures hippomobiles), et bientôt conception automobile. Cette fusion a finalement façonné son langage esthétique unique. Contrairement aux constructeurs grand public, Zagato s’est toujours concentré exclusivement sur des véhicules sur mesure en édition limitée qui sont devenus des objets de collection prisés. Aujourd’hui, la marque est dirigée par Andrea Zagato, de troisième génération, aux côtés de son épouse, Marella Rivolta Zagato, petite-fille du fondateur d’ISO Rivolta, Renzo Rivolta.

Alors que l’atelier étend son rayonnement, l’ouverture prochaine de nouveaux bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni marque une étape importante. Andrea Zagato explique dans ce qui suit entretien avec designboom, ‘Nous ne sommes pas un constructeur automobile, mais un carrossier. Nos voitures sont des objets de collection et non des consommables.. La décision d’ouvrir davantage d’espaces reflète le désir de s’engager directement auprès des collectionneurs, en offrant de nouvelles portes d’entrée vers l’histoire et l’art derrière chaque création Zagato. Marella Rivolta Zagato ajoute : «Nous vendons des œuvres d’art, des pièces uniques… Nos voitures sont faites de design, d’idées, de passion et d’une histoire.’

Atelier Zagato à Milan, image avec l’aimable autorisation de Zagato (sauf mention contraire)

le futur du design rare, exclusif et intemporel

En regardant vers l’avenir, Andrea et Marella Zagato continuent d’embrasser leur héritage tout en s’adaptant à un paysage automobile en constante évolution. Dans un monde de plus en plus défini par la numérisation et les véhicules électriques, studioL’accent mis sur la pureté esthétique et l’artisanat reste un point de distinction.Nous ne travaillons pas pour l’addition, mais pour la soustraction« , explique Andrea, soulignant l’intemporalité de leur philosophie de conception, ancrée dans la simplicité et la fonctionnalité. Alors que la marque continue d’évoluer, son expansion promet d’attirer davantage de collectionneurs, approfondissant ainsi son lien avec l’art de la carrosserie.

Dans une interview avec designboom, Andrea Zagato et Marella Rivolta Zagato discutent de leur approche de la carrosserie, de l’importance de préserver la tradition dans une industrie automobile en évolution et de leurs projets d’étendre la présence de l’atelier pour engager les collectionneurs à un niveau plus personnel.

Andréa Zagatopetit-fils du fondateur de Zagato Atelier, Ugo Zagato

entretien avec Marella Rivolta Zagato et Andrea Zagato

designboom (DB) : Pourriez-vous commencer par décrire les origines de Zagato et son fonctionnement actuel ?

Andrea Zagato (Arizona) : Le point essentiel est que nous ne sommes pas un constructeur automobile, nous sommes un carrossier. Nous avons fondé l’entreprise en 1919, en tant qu’entreprise de carrosserie pour automobiles et avions. Alors que la conception automobile existe depuis 120 ans, la carrosserie est, en Europe, une activité vieille de 500 ans. Tout a commencé avec les calèches. La différence avec tous les autres carrossiers est que Zagato a commencé avec les avions, et nous avons transféré la technologie de l’avion à la carrosserie et aux voitures. Si vous voulez visualiser notre langage, vous devez associer un char entier – sans le cheval – et un avion. C’est une réalité unique dans le panorama de la carrosserie.

Zagato se distingue également des autres carrossiers ou concepteurs automobiles car en 105 ans, nous n’avons jamais construit de grandes séries de voitures, mais uniquement des séries sur mesure en édition limitée. Nos voitures sont des objets de collection plutôt que des consommables. Voici les trois jalons de l’histoire de l’entreprise : c’est une entreprise de carrosserie, nous combinons de manière unique le langage de la construction de chars avec celui des avions et nous nous concentrons uniquement sur des séries en édition limitée, ce qui fait de nos voitures des objets de collection.

Marella Rivolta Zagato (MRZ) : C’est un métier très ancien et spécialisé. Nous sommes comme des architectes de voitures. Nous ne sommes pas des constructeurs automobiles. Nous nous intéressons surtout au design, aux lignes, à l’agencement. Beaucoup de clients qui aiment Zagato, ceux qui nous connaissent le mieux, le savent. Mais ceux qui ne nous connaissent pas disent : «Quel est le moteur ? Quelle est la voiture ?« C’est la voiture donneuse. C’est nous qui habillons les voitures. Nous sommes des architectes de voitures, pas des constructeurs automobiles.

Marella Rivolta Zagatopetite-fille de ISO Rivolta fondateur Renzo Rivolta

DB : Quelles sont les caractéristiques d’un véhicule conçu par Zagato ?

De A à Z: Le langage de notre design a toujours été lié à ses origines aéronautiques. Si vous travaillez sur des avions, vous détachez tout ce qui n’est pas nécessaire car l’avion doit voler. Vous n’ajoutez donc pas d’ornements à un avion, car cela l’alourdit. En design, cette idée s’appelle « fonctionnalisme » ou « rationalisme ». Nous ne travaillons pas pour l’addition, mais pour la soustraction. Nous retirons plutôt que d’ajouter. Alors que la plupart des carrossiers ajouter éléments au design, on enlève tout ce qui n’est pas nécessaire.

ZAR : La pureté est primordiale. Nous essayons d’augmenter le volume du produit et de le rendre aussi simple et fonctionnel que possible sans ornements. Ainsi, il dure dans le temps. Il existe quelques traits célèbres de Zagato, comme les doubles bulles sur le toit, qui sont des éléments fonctionnels. Pour la course, les voitures sont conçues plus basses pour permettre le flux d’air. Ces éléments sont nés parce que le pilote doit s’adapter à l’intérieur avec le casque. Mais en même temps, il ne faut pas rendre la voiture trop haute ou trop volumineuse, car elle ne serait pas aussi performante.

DB : C’est donc une forme pour suivre la fonction.

De A à Z: Exactement. À Milan, nous appelons cela la « beauté essentielle », bellezza necessaria. Cette idée a également été soutenue par Enzo Ferrari. Ferrari a été notre meilleur client au cours des deux premières décennies. Il a déclaré : «La voiture qui gagne la course est la plus belle voiture. « Tu perds la course, la voiture n’est pas belle. (rires)

l’entreprise de carrosserie s’inspire de ses racines aéronautiques

DB : Zagato va s’étendre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pouvez-vous nous parler de vos objectifs concernant cette expansion ?

ZAR : La plupart de nos plus grands collectionneurs se trouvent aux États-Unis. Nos principaux marchés ont été, au cours des cent dernières années, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Ce sont de très bons marchés, mais comme nous sommes un marché de niche, nous sommes très limités. Et d’une certaine manière, nous sommes toujours une entreprise familiale. Andrea et moi avons toujours été un peu « fermés ». Nous n’ouvrons pas nos portes au public. Aujourd’hui, avec un nouveau partenaire qui est actionnaire de l’entreprise, nous souhaitons ouvrir un peu plus notre maison, Casa Zagato, à une communauté plus large. C’est pourquoi nous avons ce projet de la Domus, comme nous l’appelons.

Nous vendons des œuvres d’art, des pièces uniques. Nous n’avons donc pas de concessionnaires. Nous avons besoin de la bonne personne qui raconte une histoire. Car nos voitures sont faites de design, d’idées, de passion et d’une histoire. Il y a tellement de choses derrière tout cela, et nous devons être capables de le communiquer pour que les gens l’apprécient vraiment. Aujourd’hui, il y a beaucoup de belles choses que l’on regarde. Par exemple, pour les vêtements, vous pouvez entrer dans un magasin et une seule chose peut attirer votre attention. Pourquoi ? Peut-être à cause de la qualité de la recherche sur les matériaux ou les détails. C’est à cause de l’idée et de la pureté, pas à cause de la marque. Le nom de la marque pourrait être presque inexistant. Nous avons une philosophie similaire.



Zagato Maserati Mostro, processus de transformation

De A à Z: On reconnaît la marque, mais ce n’est pas évident. La première chose que nous avons faite avec Marella a été de supprimer le nom Zagatto. Parce que nous avons dit : «Vous devez nous connaître. Si vous ne nous connaissez pas, vous ne méritez pas ça..’

MZ: Nous l’avons fait il y a vingt-cinq ans. Nous avons dit : «Si vous ne savez pas qui est Zagato, alors vous n’êtes pas notre type de client ! » (tous les deux rient)

De A à Z: C’est un peu snob, mais ça a marché. Chaque client racontait à ses amis l’expérience de venir dans un atelier italien à Milan, et les amis viennent. Nous avons alors décidé d’ouvrir un peu notre marché aux nouveaux venus, et donc d’élargir le portefeuille Domus. Nous avons choisi vingt Domus dans le monde entier qui serviront de passerelle, de portail pour entrer dans notre histoire et nos produits. Nous reproduisons une passerelle, l’entrée de l’entreprise, de Tokyo à Greenwich, Londres, Toronto, etc.



Zagato Maserati Mostro

DB : Quelle est la signification de Domus ?

ZAR : Il nous a fallu des mois pour trouver le bon mot ! Cela signifie « portail » — c’est une porte d’entrée vers notre monde.

De A à Z: Les Domus sont basées sur des concessionnaires de luxe du monde entier, mais nous avons inversé la pyramide. Normalement, le fabricant, avec le marketing, décide du produit, puis le produit est proposé au concessionnaire qui doit le vendre aux clients. Zagato a toujours été une entreprise orientée client, pas une entreprise orientée marketing. Nous avons probablement les meilleurs clients du monde : Enzo Ferrari, Lamborghini et Maserati étaient tous nos clients. Ce sont eux, ou les pilotes de course, qui nous proposaient le produit, et nous le fabriquions selon leurs suggestions.

Nous essayons de reproduire cette attitude vieille de 105 ans en impliquant des clients du monde entier. Le Domus nous mettra en contact avec un groupe de clients qui pourront nous suggérer notre prochain type de projet avec quelle marque, et nous suivrons ensuite leur suggestion. En pratique, nous inversons la pyramide avec la partie inférieure, qui propose, vers le haut. C’est exactement l’inverse de la façon dont fonctionne l’industrie automobile aujourd’hui.