Andrea Bocelli poursuit l’entreprise pour avoir causé de l’anxiété en vol avec des jets nolisés bruyants

Le célèbre chanteur d’opéra italien Andrea Bocelli poursuit une compagnie de charter aérien pour avoir prétendument violé un contrat en lui fournissant un avion plus ancien et plus bruyant pendant une partie de sa tournée américaine l’année dernière.

Bocelli, 64 ans, a intenté une action en justice contre Private Jet Services de Seabrook devant le tribunal fédéral du New Hampshire le mois dernier. Bocelli allègue également que la société a violé les termes de son contrat lorsqu’un membre d’équipage a annoncé qu’il y aurait un trajet cahoteux de la Californie à Cleveland.

Bocelli, qui ressent de l’inconfort et de la peur pendant les vols en raison de sa vision altérée, aurait demandé qu’aucune annonce météorologique à bord ne soit faite “pour éviter de causer une anxiété excessive”, selon le procès.

L’interprète de “Con te partirò” demande le triple des dommages et intérêts du remboursement de 569 800 $ qu’il a payé pour 15 vols. La somme couvrirait les frais d’avocat et les dommages-intérêts, en plus des arrangements de vol alternatifs.

Selon le procès, le représentant de Bocelli a passé un contrat avec la société pour organiser des vols pour les dates de tournée du chanteur en novembre et décembre aux États-Unis. L’arrangement précisait que les jets “ne devraient idéalement pas avoir plus de 4 ans”.

Bocelli, qui est aveugle, est sensible aux bruits forts pendant les vols en avion. Lors du vol Californie-Cleveland, la société a fourni un Falcon 2000 fabriqué en 1996, en plus de faire une annonce à l’équipage concernant les turbulences.

Monter dans l’ancien avion et entendre l’annonce “l’a rendu anxieux et a craint pour sa sécurité pendant les 20 dernières minutes du vol”, selon le procès.

“Ce n’est pas non plus un voyageur très passionné, car il a peur de voler et peut ressentir de l’anxiété liée aux problèmes de sécurité pendant les voyages en avion”, a déclaré la plainte déposée par l’avocate de Portsmouth, Michele Kenney. “En particulier, il est sensible au bruit élevé qu’un avion plus ancien a tendance à faire en vol, un bruit aussi élevé lui causant plus d’anxiété.”

Private Jet Services aurait présenté ses excuses pour ses erreurs mais n’a pas été en mesure de trouver un avion acceptable pour les cinq dernières dates de tournée.

Selon la poursuite, Private Jet Services de Seabrook a annulé les vols pour les dates finales de la tournée mais n’a pas remboursé l’argent, forçant Bocelli à contracter une nouvelle société qui lui a coûté plus de 300 000 $.

L'Associated Press a contribué à ce rapport.