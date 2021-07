Andrea Arnold a réalisé des A-Listers. Sa dernière star ? cette vache

CANNES, France – Andrea Arnold a agité ses mains devant son visage, essayant de garder son sang-froid. « Je suis un peu pathétique aujourd’hui, désolé », a déclaré le réalisateur britannique en larmes. Arnold ne s’était pas attendu à pleurer pendant notre interview, tout comme je ne m’attendais pas à être aussi ému par son nouveau film, « Cow », qui a fait ses débuts au Festival de Cannes cette semaine. À première vue, « Vache » ne ressemble guère à un larmoyant : il raconte simplement la vie quotidienne de Luma, une vache dans une ferme laitière. Elle meugle, elle est traite, elle s’accouple et elle accouche. Mais peut-être que ces motifs en noir et blanc sur la peau d’une vache forment une sorte de tache de Rorschach, car alors que je regardais Luma lécher son veau nouveau-né ou endurer l’indignité d’une machine à traire, j’ai commencé à réfléchir à toutes sortes de concepts importants : l’amour, nature, déshumanisation et mort. Arnold laisse son appareil photo s’attarder un moment et alors que vous regardez dans les yeux énormes de Luma, vous pouvez commencer à vous demander si c’est la vache que vous reconnaissez ou quelque chose en vous.

Auparavant connu pour avoir réalisé « American Honey » et la deuxième saison de « Big Little Lies », Arnold, 60 ans, a salué le changement de rythme offert par « Cow », et le tournage (tourné dans une ferme juste à l’extérieur de Londres) s’est étalé sur années. Arnold m’a dit qu’elle voulait depuis longtemps faire un documentaire sur un animal, mais qu’elle n’était pas préparée au lien cinématographique et émotionnel qu’elle avait fini par tisser avec sa star.

Voici des extraits édités de notre conversation. Avez-vous toujours su que vous vouliez une vache comme sujet ? J’ai pensé à tous les animaux, bien sûr, et j’ai pensé à un poulet parce que les poulets vivent généralement environ 90 jours et qu’ils ont des personnalités incroyables. Mais pour une raison quelconque, je n’arrêtais pas de revenir à la vache. Les vaches laitières travaillent si dur et elles ont une vie si occupée, j’ai pensé que ce serait intéressant à regarder. Quelle expérience aviez-vous avec les vaches auparavant? Vers l’âge de 18 ans, j’ai rencontré mon premier troupeau de vaches. J’étais avec un petit ami qui marchait dans la campagne, et nous avons marché jusqu’à un champ de vaches et elles sont toutes venues s’asseoir autour de moi. Je m’en souviens très bien parce que j’étais juste étonné de voir à quel point ils étaient énormes et doux. En fait, ils me léchaient tous aussi. Ah bon? Étiez-vous en train de tendre la main ? La chose naturelle que j’ai faite a été de m’asseoir pour ne pas avoir l’air menaçant, et je suppose qu’ils se sont dit : « Qui êtes-vous ? Quoi es-tu? » Ils ont ces énormes langues et ils léchaient mes vêtements et mes mains. À ce moment-là, cela a eu un effet profond sur moi.

Alors une fois que vous avez décidé que ce serait une vache, quelle est la première étape ? Comment lancez-vous un sujet de documentaire comme ça ? Je ne savais pas si nous aurions besoin d’une vache que l’on pourrait repérer dans la foule. Luma avait une tête blanche très distincte, avec cette sorte d’eye-liner noir autour des yeux. Elle a également été décrite comme ayant une certaine attitude et j’ai adoré le son de cela. Toutes les personnes à qui j’ai parlé qui s’occupent des vaches disent qu’elles ont des personnalités bien distinctes. Vous pouvez sentir cette personnalité, bien que je ne puisse m’empêcher de me demander si cela fait partie de l’empathie et de la projection qui se créent lorsque vous regardez un film. Lorsque vous étiez sur le terrain à observer Luma, pouviez-vous aussi ressentir cette personnalité ? Tout à fait. Je disais l’autre jour à quelqu’un que je trouve ça très émouvant quand elle… [Arnold pauses, tearing up.] Je ne peux pas le dire, presque. Je trouve ça émouvant maintenant, te le disant. Quelques fois, je viens d’éclater en sanglots à ce sujet. Qu’est-ce qu’elle a fait que vous avez trouvé si émouvant ? J’ai toujours dit très tôt que si les vaches sont conscientes de la caméra, qu’elles soient honnêtes. On ne peut pas faire semblant de ne pas être là et notre présence va avoir un impact sur son comportement. Parfois, elle se fâchait un peu contre nous et donnait un coup de tête à la caméra, mais j’ai vraiment eu l’impression avec le temps qu’elle se sentait vue. Je ne sais pas si j’ai raison, mais c’est très profond, parce que le but était de la voir. Certains des regards qu’elle nous a donnés quand j’étais là-bas, j’ai pensé: « Elle me regarde vraiment et je la regarde vraiment et nous nous voyons. » De toute évidence, elle ne sait pas quelle est cette chose qui la filme, mais elle pourrait certainement sentir que nous nous concentrons sur elle. Je pense qu’elle a senti le regard. Quand nous faisions le montage, je n’arrêtais pas de me dire : « Je te vois Lu, je te vois. »

Cela a dû être intéressant de revenir là-dessus entre deux projets. Et j’ai fait « Big Little Lies » au milieu de ça. Une fabrication très différente. Très différent. C’était un projet d’un endroit très vrai en moi, donc c’était toujours comme une pierre de touche pour y revenir. La ferme vous préviendrait-elle quand quelque chose d’important se passait avec Luma ? Nous étions en contact tout le temps parce que c’est leur vie : avoir des veaux et faire du lait, c’est ce qu’ils font, et c’est incroyablement difficile. Ils commencent très tôt et ils travaillent si dur à la ferme et ils le font tous les jours. Je serais absolument épuisé, et j’étais plein d’admiration pour eux à la fin. Et cela m’a fait penser à nos propres vies aussi. J’ai tellement de cette réaction de la part des gens, ce qui est vraiment intéressant. J’espérais un peu ça, en fait. Je me fais arrêter dans la rue et les gens me racontent des points de vue très intéressants sur la façon dont ils l’ont trouvé et ce que cela leur a apporté. Que vous disent-ils ? Toutes sortes de choses. Certaines personnes pensent que c’est vraiment féministe, d’autres pensent qu’il s’agit d’être rejeté, d’autres pensent qu’il s’agit de systèmes. J’aime beaucoup ça en fait, entendre le point de vue des gens sur les choses. En tant que réalisateur de ce film, qu’est-ce qui vous a surpris dans le dernier film que vous avez réalisé ? Je ne l’avais pas vu sur grand écran, et c’était comme le revoir. Je suppose que ce que j’ai trouvé surprenant, c’est que j’ai pensé: « Mon Dieu, c’est difficile. » Et j’y suis habitué ! Je connais l’histoire et je suis très réaliste quant à leur vie et comment elle est et … [She tears up again.] Il est tellement bizarre! En parler me fait vraiment plaisir.