Andrea Agnelli dit que quitter le poste de haut niveau de la Juventus n’a pas été facile

Le président sortant de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré mardi que sa décision de se retirer de la direction du club de Serie A n’était pas facile à prendre et qu’il restait convaincu d’avoir agi correctement.

“En plus d’aimer la Juventus, ces dernières années, j’ai fait de mon mieux pour obtenir des résultats sur et en dehors du terrain”, a déclaré Agnelli aux actionnaires réunis à Turin pour approuver les résultats de l’équipe pour l’exercice clos en juin, qui affichait 238 millions d’euros ( 255 millions de dollars).

La Juventus, l’équipe la plus titrée d’Italie, fait l’objet d’un examen minutieux par les procureurs italiens et le chien de garde du marché pour fausse comptabilité présumée, ce qui a conduit son conseil d’administration à démissionner le mois dernier. Les procureurs ont demandé qu’Agnelli, 11 autres personnes et le club lui-même soient jugés.

Agnelli a déclaré qu’en démissionnant, il avait voulu éviter tout risque que les gens pensent que sa situation personnelle pourrait affecter les décisions du club.

“La Juventus passe avant tout et tout le monde”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Je suis fermement convaincu d’avoir agi correctement ces dernières années et que les accusations portées contre nous n’étaient pas fondées.”

Lundi, Exor, la société holding de la famille Agnelli et actionnaire majoritaire de la Juventus, a présenté sa liste pour le nouveau conseil d’administration du club, qui sera nommé lors d’une assemblée générale prévue le 18 janvier.

Il comprend le comptable Gianluca Ferrero pour le rôle de président et Maurizio Scanavino pour le PDG. Scanavino est le PDG de l’éditeur GEDI, également contrôlé par Exor, et a récemment été nommé directeur général de la Juventus.

Le nouveau conseil d’administration, composé de professionnels de la comptabilité, de l’audit et du droit, passera à cinq membres contre 10 auparavant.

