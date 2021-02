Le sort tumultueux d’André Villa-Boas en tant que patron de Marseille pourrait prendre fin après avoir offert sa démission à la suite de la signature du prêt du milieu de terrain du Celtic Olivier Ntcham.

L’ancien patron de Chelsea et Tottenham a confirmé mardi lors d’une conférence de presse qu’il avait demandé à être libéré de son contrat.

La décision du joueur de 43 ans intervient quelques jours à peine après un incident survenu au terrain d’entraînement du club de La Commanderie au cours duquel un nombre important de supporters a pénétré par effraction sur le terrain d’entraînement et a subi des dommages importants.

Villa-Boas, prétend-on, a également été bombardée de bouteilles, tandis que certains arbres ont été incendiés.

Les supporters avaient protesté contre la propriété actuelle du club et les performances des équipes cette saison. La rencontre du week-end avec Rennes au Vélodrome d’Etat a été dûment annulée, Marseille n’ayant pas pu garantir la sécurité de ses joueurs.

Cependant, malgré cela et un certain nombre d’autres problèmes remontant à la surface tout au long de la campagne en cours – y compris des problèmes au sein de l’équipe basés sur la rémunération et des retombées signalées entre AVB et Florian Thauvin – c’est l’arrivée de Ntcham qui a finalement été la paille à briser le dos du chameau.

Villa-Boas a déclaré de manière sensationnelle: «J’ai démissionné parce que je ne suis pas d’accord avec la politique sportive du club.

«J’ai dit non à la signature d’Olivier Ntcham. Il n’était pas sur notre liste. Je n’ai rien à voir avec cette décision.