Lorsque les footballeurs prennent leur retraite du football professionnel, certains se tournent vers l’entraînement et la gestion, l’expertise ou, pour beaucoup, comptent leur petite fortune sur un bateau en Méditerranée. Du moins, c’est comme ça QuatreQuatreDeux envisage sa retraite.

Mais l’ancien attaquant de l’Allemagne, de Chelsea et du Borussia Dortmund, Andre Schurrle, a pris un chemin légèrement différent, décidant de se tester d’une manière tout à fait ridicule – en gravissant à moitié nu une montagne enneigée. Pardon quoi?

Schurrle a pris sa retraite du football professionnel fin 2020 alors qu’il n’avait que 29 ans, déclarant qu’il ne voulait plus faire face au mécontentement qu’il ressentait face à la compétition sans fin inhérente au niveau élite.

Depuis, il a passé du temps hors du jeu avec sa jeune famille, mais, dans l’un de ses derniers Instagram messages, le vainqueur de la Coupe du monde a partagé une série d’images complétant une expérience conçue par l’expert de la respiration, le gourou des basses températures et le Néerlandais Wim Hof.

Schurrle a déclaré: “Le troisième jour de l’expérience Wim Hof ​​et au sommet avec notre belle équipe!

“La chose mentale et physique la plus difficile que j’aie jamais faite ! Les dernières minutes, je ne pouvais rien ressentir et j’ai dû trouver quelque chose au plus profond de moi pour continuer.

“Une expérience que je n’oublierai jamais. -19 degrés centigrades, vent de 100 km/h dans nos visages, neige abondante et pluie. Ce que j’ai appris : mon corps et moi sommes plus forts que je ne le pensais. Si je mettais mon esprit et mon âme à ça, je peux tout faire.”

Dans le cadre de l’expérience, Schurrle a dû gravir la montagne les seins nus, ne portant que des shorts, des gants et des chaussures de randonnée par temps glacial. Certes, loin d’aider le but vainqueur de la finale de la Coupe du monde ou de tenir le trophée de la Premier League, mais cela reste clairement une expérience enrichissante pour l’Allemand.

D’autres ont également clairement remarqué l’expédition, son ancien coéquipier de Chelsea Didier Drogba étant la personne la plus notable commentant le message. L’Ivoirien a récemment travaillé comme expert pour la BBC lors de la Coupe du monde 2022 et a eu le temps de tenter une petite blague avant de faire l’éloge de Schurrle.

Didier Drogba a commenté : “Fashion week ! Fier de toi mon homme, mon corps aurait tout de suite cessé de fonctionner.”