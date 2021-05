Andre Savelio détaille sa colère face à une remarque raciste présumée lors du match de Super League du Hull FC contre Wigan Warriors | Actualités de la Ligue de Rugby

Andre Savelio a détaillé les allégations dans un article sur les réseaux sociaux

Andre Savelio s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa colère face à une remarque raciste présumée qu’il avait rapportée à l’arbitre lors du match de Super League du Hull FC contre les Wigan Warriors.

L’arbitre James Child a placé l’incident de la première mi-temps sur le rapport après que Savelio a déclaré qu’il avait entendu un commentaire, le microphone de l’officiel ramassant M. Child disant que c’était le soutien des Warriors Tony Clubb qui était le joueur accusé.

L’attaquant néo-zélandais, d’origine samoane, a également détaillé la prétendue insulte – qui faisait référence à son héritage polynésien – dans un message Twitter après le match.

Le Wigan devance le Hull FC pour maintenir un départ invaincu Le penalty de Zak Hardaker a aidé Wigan à la victoire sur Hull, mais une allégation de racisme a entaché la victoire.

« Dans un jeu où 30% sont de cet héritage, je ne resterai pas tranquillement assis », a également écrit Savelio dans un message sur sa page Twitter. « J’espère juste qu’une caméra ou un microphone l’a cadencé et c’est réglé. »

L’incident survient avant un week-end où la Super League, la RFL, la Coupe du monde de rugby à XV 2021 et l’Association des joueurs de la Ligue de rugby sont sur le point de se joindre à une panne de courant sur les réseaux sociaux pour aider à lutter contre les abus racistes.

L’allégation sera maintenant évaluée par un panel disciplinaire après avoir été mise sur rapport par M. Child, tandis que l’entraîneur-chef de Wigan, Adrian Lam, a déclaré qu’il réserverait ses commentaires jusqu’à ce que le club découvre les allégations formulées contre Clubb.

« J’ai eu la nouvelle, mais je n’ai aucun commentaire pour le moment jusqu’à ce que nous arrivions au fond de cette allégation », a déclaré Lam lors de sa conférence de presse d’après-match. «En tant que club, nous suivrons le protocole et verrons comment il se déroulera dans les prochaines 24 heures.

1:15 L’entraîneur-chef de Wigan, Adrian Lam, était satisfait de la résilience dont son équipe a fait preuve pour vaincre le Hull FC. L’entraîneur-chef de Wigan, Adrian Lam, était satisfait de la résilience dont son équipe a fait preuve pour vaincre le Hull FC.

« Il est difficile de commenter quand je ne sais pas ce qui a été réellement dit ou quelle est l’allégation. »

Clubb n’était pas sur le terrain lorsque Savelio a rapporté ce qu’il avait entendu à l’arbitre, après avoir été remplacé à la 17e minute.

Lam a ajouté que le fait de ne pas revenir à l’action pour le reste du match n’avait rien à voir avec l’incident présumé.

« C’était juste la façon dont le match s’est déroulé, et il n’a pas eu la chance de revenir », a déclaré Lam. « C’était ma décision et rien à voir avec l’allégation. »

1:16 L’entraîneur-chef du Hull FC, Brett Hodgson, a estimé que son équipe méritait de subir sa première défaite en Super League contre Wigan. L’entraîneur-chef du Hull FC, Brett Hodgson, a estimé que son équipe méritait de subir sa première défaite en Super League contre Wigan.

L’entraîneur de Hull, Brett Hodgson, était également réticent à en dire trop tant que le club n’avait pas tous les faits.

« Je ne sais pas trop pour être honnête », a déclaré Hodgson. « Nous devrons juste attendre et voir. C’est très décevant. »

L’incident présumé a éclipsé ce qui avait été une rencontre acharnée qui s’est terminée avec Wigan mettant fin au début invaincu du Hull FC en Super League 2021 dans une victoire 16-14.

« C’était une victoire moche, mais j’adore les victoires laides », a déclaré Lam après que les Warriors aient remporté cinq victoires sur cinq en Super League.

« Il y a un endroit et du temps pour eux pendant la saison et je pense que c’est exactement ce dont nous avions besoin étant donné que nous devons les jouer à nouveau dans 10 jours. [in the Challenge Cup quarter-finals]. «

Hodgson était satisfait de l’effort montré par ses joueurs, mais n’a eu aucun problème à admettre qu’il pensait que le résultat reflétait qu’ils étaient deuxièmes meilleurs de la soirée.

« C’était un match vraiment serré, nous savions à quoi nous attendre », a déclaré Hodgson. « La meilleure équipe a gagné, je n’ai aucun doute là-dessus. Nous n’étions pas assez cliniques, mais l’effort était là. »