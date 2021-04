La déception et la confusion ont été écrites sur les visages des fans de Kolkata Knight Riders qui s’étaient connectés pour assister mardi à l’affrontement très attendu de l’IPL 2021 entre KKR et les puissants Indiens de Mumbai. Au bâton d’abord, les Indiens de Mumbai, connus pour leur alignement de frappeurs profonds, ont été regroupés pour 152. Andre Russell était le choix des quilleurs dans la cabane KKR dont le transport de cinq guichets en seulement deux overs (5/15) s’est avéré être un des performances qui changent la donne. Enfin, presque. À la poursuite d’un score bas, KKR n’avait besoin que de 31 points nécessaires sur 31 avec sept guichets en main à un moment donné, mais les choses se sont déroulées au sud pour l’équipe d’Eoin Morgan. Andre Russell (9 sur 15) et Dinesh Karthik (8 * sur 11) ont eu du mal à trouver la limite alors que Krunal Pandya, Jasprit Bumrah et Trent Boult ont fait de l’objectif de 153 une tâche ardue.

En fin de compte, KKR est tombé terriblement à court de 10 points alors que les Indiens de Mumbai ont réussi à arracher la victoire aux mâchoires de la défaite. Alors que les fans se sont moqués de KKR pour avoir étouffé glorieusement, c’est Andre Russell qui a reçu le prix «Dream 11 Game Changer» qui a amené les fans de l’IPL à se demander de manière hilarante pour quel côté Russell avait-il réellement changé le jeu?

Comme son fifer a été largement applaudi, Russell consommant 15 livraisons pour son 9 pendant la course poursuite n’a pas non plus obtenu de laissez-passer.

Pendant ce temps, le célèbre frappeur de niveau intermédiaire et inférieur du MI, qui compte beaucoup de frappeurs puissants, n’a pas réussi à démarrer. Peu de temps après le licenciement de Rohit Sharma, MI a perdu les guichets de Hardik Pandya et Kieron Pollard en l’espace d’un. Le licenciement du Sud-Africain Marco Jansen a quitté MI à 126/7 après 18 dépassements.

Russell n’avait pas joué avant le 17e mais avait quand même réussi un cinq pour. Il s’est débarrassé de Kieron Pollard (5) et Marco Jansen (0) et à son deuxième, dernière manche, il a choisi trois guichets – Krunal Pandya (15), Jasprit Bumrah (0) et Rahul Chahar (8).

