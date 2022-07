Andre-Pierre Gignac des Tigres ne fait pas partie de l’équipe All-Star de la Liga MX pour affronter la MLS

La star des Tigres, André-Pierre Gignac, a été exclue de l’équipe de Liga MX face à la MLS lors du All-Star Game. Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images

L’attaquant des Tigres et meilleur buteur de Clausura en 2022, André-Pierre Gignac, a été exclu de la liste des 25 joueurs de la Liga MX pour le match des étoiles de la MLS à Allianz Field le 10 août à Saint Paul, Minnesota.

Des sources ont déclaré mercredi à ESPN Mexico que Gignac s’était retiré de l’exposition afin d’éviter d’éventuels problèmes réglementaires dus à sa non-vaccination contre le COVID-19. Le mois dernier, Gignac était également indisponible pour un match amical des Tigres à San Antonio, au Texas, et les prix Balon de Oro de la Liga MX à Los Angeles.

– Regardez le match des étoiles de la MLS contre la Liga MX à 20h30 HE sur ESPN

Un autre rapport de Milénio a cité une source de Tigres qui a déclaré: “André n’est pas le seul joueur de la Liga MX à ne pas être vacciné” et que le déménagement était une “décision personnelle” du joueur.

L’attaquant français de 36 ans s’est rendu sur Instagram et a publié une histoire qui a lu: “Bonjour. Sur le sujet qui a été abordé aujourd’hui, je tiens à préciser que j’ai parlé avec le [Tigres] conseil d’administration et leur a demandé de respecter cette matière, qui pour moi est un point de conviction, de développement personnel et quelque chose qui vient de mon enfance et de mon origine. J’apprécie le soutien et le respect de ma décision sur cette question, qui est 100% personnelle. Merci beaucoup.”

La Liga MX a répondu plus tard mercredi avec un déclaration qui disait il « respecte les raisons pour lesquelles André-Pierre Gignac, joueur des Tigres, n’assistera pas au All-Star Game ».

Plus tôt ce mois-ci, la MLS a nommé sa liste de 26 joueurs pour le prochain All-Star Game. Lors de la première rencontre de l’année dernière entre les deux ligues lors du match d’exhibition, la MLS a battu la Liga MX 3-2 aux tirs au but après que le match se soit terminé 1-1 dans le temps réglementaire au stade Banc of California de LAFC.

Les 14 premiers joueurs de la liste de la Liga MX ont été sélectionnés lors des prix Balon de Oro 2021-22, les autres étant choisis par l’entraîneur-chef des étoiles de la Liga MX Diego Cocca d’Atlas. Un 26e joueur sera ajouté par le président de la ligue Mikel Arriola.

Composition des étoiles de la Liga MX

Gardiens: Camilo Vargas (Atlas), Oscar Ustari (Pachuca)

Défenseurs: Kevin Alvarez (Pachuca), Diego Barbosa (Atlas), Luis Reyes (Atlas), Brayan Angulo (Toluca), Hugo Nervo (Atlas), Lisandro Lopez (Club Tijuana), Matheus Doria (Santos Laguna), Jesus Angulo (Tigres)

Milieux de terrain: Aldo Rocha (Atlas), Luis Chavez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Fernando Beltran (Chivas), Alvaro Fidalgo (Club America)

Attaquants: Julian Quinones (Atlas), Angel Mena (Leon), Aviles Hurtado (Pachuca), Alexis Vega (Chivas), Julio Furch (Atlas), Juan Dinenno (Pumas), German Berterame (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Santos Laguna), Heriberto Jurado (Necaxa)