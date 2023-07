Andre Onana: Pourquoi Man Utd veut que le gardien de l’Inter Milan soit déterré par Edwin van der Sar à l’Ajax | Nouvelles du football

« Onana jouait comme un milieu de terrain défensif. Il occupait les postes de milieu de terrain défensif. Nous avons eu du mal. »

Le manager de Man City, Pep Guardiola, a été surpris par la performance finale de la Ligue des champions d’André Onana de l’Inter, l’homme qui pourrait devenir le prochain gardien de but n ° 1 de Man Utd.

C’est un grand compliment de la part d’un entraîneur qui a été le pionnier du gardien de but qui joue au ballon. L’utilisation par Guardiola de Victor Valdes à Barcelone a été considérée comme révolutionnaire en 2009. Cette influence est désormais visible dans toute la Premier League.

Image:

Pep Guardiola console Onana après la victoire finale de la Ligue des champions de Man City contre l’Inter





David De Gea, qui a parfois été découvert la saison dernière pour son manque de qualité avec ses pieds, a annoncé qu’il ne reviendrait pas à Old Trafford après 12 saisons, créant un poste vacant pour Onana. Man Utd travaille à trouver un compromis avec la partie italienne pour l’international camerounais, et l’accord se rapproche.

Une fois de plus, le manager de Man Utd, Erik ten Hag, semble s’être tourné vers un joueur avec lequel il a déjà travaillé. Onana a joué sous Ten Hag à l’Ajax, où ils ont remporté trois titres de champion ensemble et ont atteint la demi-finale de la Ligue des champions en 2019.

Mais pourquoi Ten Hag tient-il tant à retrouver son ancien gardien de but ?

« Il est probablement le gardien de but le plus sensationnel que Man Utd obtiendra depuis longtemps », a déclaré l’expert néerlandais du football Marcel van der Kraan. Sky Sports Nouvelles.

« [His ability on the ball] C’est exactement ce qui l’a rendu si populaire à l’Ajax. Certaines de ses bouffonneries étaient parfois presque hilarantes mais toujours brillantes. »

Onana est arrivé à l’Ajax à l’âge de 18 ans après avoir quitté Barcelone et il y avait quelques inquiétudes quant à son style. Mais le légendaire gardien de but de Man Utd, Edwin van der Sar, a vu quelque chose de spécial chez l’adolescent.

Image:

Edwin van der Sar était le mentor d’Onana à l’Ajax





« Il était un peu trop confiant au début de sa carrière », a ajouté Van der Kraan à propos d’Onana. « Edwin van der Sar était convaincu de lui. Certains des dépisteurs de l’Ajax ne voulaient pas le toucher car ils pensaient qu’il était un handicap avec tous ses tours et bouffonneries.

« Mais Van der Sar a dit: » Écoutez, nous voulons avoir ce garçon, il va être brillant « . Depuis qu’il a rejoint l’Ajax, il a été un énorme succès. »

Onana, qui a été banni du football pendant neuf mois après avoir consommé par erreur une substance interdite, est devenu de plus en plus fort depuis son départ de l’Eredivise. La finale de la Ligue des champions était l’étape idéale pour rappeler au monde son talent.

« Maintenant, il y a un peu plus de calme dans son jeu et vous avez pu voir en finale de la Ligue des champions une partie de la construction qu’il fait », a déclaré Van der Kraan. « Il peut être balayeur, il peut être arrière latéral, il peut être milieu de terrain, mais gardons-le dans les buts car c’est là qu’il est le meilleur.

« Onana est, certains fans l’appellent fou, mais il y a toujours une logique derrière cela. Il est rare de trouver un gardien de but comme lui. Personne n’a la confiance d’Onana. Si United réussit à le faire entrer, les fans l’aimeront. »

Même avant la finale de la Ligue des champions, Guardiola se méfiait des forces d’Onana et de la façon dont elles pourraient potentiellement blesser City.

Image:

Onana a été choisi comme l’une des plus grandes forces de l’Inter avant la finale de la Ligue des champions





« Le gardien de but, Onana, rend vraiment difficile le déploiement d’une pression élevée contre », a déclaré Guardiola. « Vous ne pouvez pas appuyer correctement sur le gardien de but. L’Inter est passé maître dans l’art de garder le ballon. »

Si vous avez regardé Man Utd la saison dernière, vous saurez que De Gea était presque le contraire de résistant à la presse. Son manque de confiance sur le ballon n’a fait qu’encourager les équipes adverses à presser. Pensez à Brentford 4-0 Man Utd au Gtech en août dernier.

Ten Hag insiste pour jouer à l’arrière et il y avait des signes clairs de progrès lors de sa première saison, aidé par l’introduction de Lisandro Martinez au poste de défenseur central. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure et les lacunes de De Gea sur le ballon ont certainement freiné l’équipe.

Comme l’a démontré la défaite finale de la FA Cup contre Man City en juin, United a été prévisible lorsqu’il était bien pressé. La distribution et les arrêts de tir de De Gea étaient douteux cet après-midi-là, le gardien adjoint de City, Stefan Ortega, montrant à Ten Hag exactement ce qui lui manquait.

Image:

David De Gea a été critiqué pour sa performance en finale de la FA Cup





« Si vous regardez United, par exemple, c’est long », a ajouté Guardiola, s’exprimant avant la finale d’Istanbul, en comparant les rivaux de City à l’Inter. « Avec Marcus Rashford et un autre (attaquant) sur lequel courir.

« Mais l’Inter est différent, il garde le ballon. C’est pourquoi vous devez réfléchir à ce que vous devez faire. Avec le ballon, l’Inter est très, très bon – c’est pourquoi il est en finale de la Ligue des champions. »

Au cœur de cela se trouve un gardien de but débordant de confiance.

Que disent les statistiques ?

Adam Smith de Sky Sports :

Distribution et positionnement

Comme l’a souligné Guardiola, Onana a parfois agi presque comme un milieu de terrain contre City lors de la finale de la Ligue des champions et sa capacité sur le ballon est un attribut clé qui attire les prétendants.

Les réseaux de passes ci-dessous montrent comment Onana a généralement joué de l’arrière avec trois défenseurs centraux devant lui, allant souvent plus loin vers le milieu de terrain défensif, lorsqu’il joue sur la presse, ou trouve l’un des arrières latéraux sur les flancs.

Les graphiques ci-dessous montrent le résultat et la distance de chaque coup de pied de but pris par De Gea et Onana en Premier League et en Ligue des champions, respectivement, la saison dernière, montrant comment Onana effectue fréquemment des passes dans cette zone de milieu de terrain défensif – en plus d’avoir un taux de réussite bien plus élevé lors du tir de longues balles vers les attaquants.

En effet, les sonars de passage ci-dessous révèlent à quel point Onana est plus efficace pour trouver des coéquipiers dans presque toutes les directions.

Mettez tout cela ensemble et le tableau ci-dessous met parfaitement en évidence la capacité de passe d’Onana: la star camerounaise surpasse l’Espagnol dans presque toutes les métriques de passe – à l’exception de De Gea qui pompe généralement les coups de pied de but beaucoup plus loin sur le terrain.

Coup d’arrêt

Onana a été l’une des vedettes de la campagne de la Ligue des champions de la saison dernière, en route vers sa défaite contre Manchester City en finale – produisant notamment un double arrêt lors de la victoire 1-0 contre Porto, qui avait sa propre étoile montante entre les bâtons. à Diogo Costa.

L’international camerounais a également joué un rôle déterminant dans la victoire 2-0 au match aller contre son rival de l’AC Milan, l’opposant à l’international français très demandé Mike Maignan.

Le graphique de dispersion ci-dessous montre comment Onana s’est classé parmi l’élite pour avoir gardé ses draps propres pendant la campagne européenne de l’Inter. De tous les gardiens qui ont enregistré 360 minutes ou plus, seul Ederson a enregistré un meilleur pourcentage d’arrêts et un meilleur ratio de feuilles blanches – alors qu’aucun autre bouchon n’a empêché plus de buts, selon xG.

Les meilleurs clubs suivent le joueur de 27 ans depuis un certain temps, mais ces performances sur la grande scène européenne ont augmenté le stock du « gardien ». Comment se comporte-t-il face à De Gea – les gants qu’il devrait remplir?

De Gea a tiré sa révérence après 12 ans à Old Trafford avec le Golden Glove – gardant 17 draps propres en Premier League la saison dernière.

Malgré les exploits de De Gea, en comparant les statistiques de la ligue de chaque gardien la saison dernière, Onana a quand même concédé moins de buts toutes les 90 minutes et enregistré un pourcentage d’arrêts plus élevé en Serie A – bien que De Gea ait été le gardien légèrement plus occupé, ait gardé plus de draps propres et réalisé un meilleur taux de buts évités, selon xG.

Lorsqu’ils sont visualisés contre tous les gardiens de but des cinq meilleures ligues européennes, les deux buteurs se classent parmi les meilleurs absolus pour empêcher les tirs à bout portant et garder les draps propres.

Cependant, contrairement à De Gea, Onana se classe également parmi les cinq premiers pour cent pour sa fréquence de passes réussies et pour éviter des erreurs coûteuses – tout en étant plus efficace pour arrêter les tirs tirés à distance.

Le graphique ci-dessous montre l’emplacement de la bouche de but pour chaque tir précis auquel De Gea a été confronté en Premier League la saison dernière et révèle son efficacité globale – sans surprise, étant le plus faible pour sauver bas et haut dans les deux coins de son but.

Les emplacements de sauvegarde de la bouche de but d’Onana ci-dessous suggèrent qu’il est supérieur pour sauver les tentatives basses dans les coins – mais a envoyé les quatre tirs frappés haut dans les coins.

Ce sera un changement de garde sismique à Manchester United après 12 ans de service de De Gea. Alors que les compétences d’Onana en matière d’arrêt de tir semblent légèrement inférieures à celles de De Gea, les compétences de distribution et la fiabilité de l’international camerounais semblent avoir séduit la hiérarchie du club.

