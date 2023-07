Andre Onana pour remplacer David De Gea à Man Utd: le changement de rôle du gardien de but laisse l’Espagnol obsolète | Nouvelles du football

Le statut de David De Gea comme favori de Manchester United est assuré après 12 ans au club mais ce n’est pas seulement son âge, ses exigences contractuelles et les doutes sur sa forme qui expliquent sa sortie. C’est le défi de s’adapter à l’évolution du rôle du gardien de but.

De Gea possède une bobine de temps fort enviable – sa célèbre performance contre Arsenal en 2017 est à elle seule assez impressionnante. En tant que dernière ligne d’une défense souvent poreuse, il y avait des moments où son cadre agile était tout ce qui se tenait entre United et l’humiliation.

Il a remporté le prix Sir Matt Busby du joueur de l’année pour une quatrième fois record cette saison-là. Les données sur les buts attendus ont montré qu’il avait empêché 13,7 buts – peut-être la différence entre terminer deuxième et manquer complètement le football de la Ligue des champions.

Mais c’était il y a cinq ans maintenant.

Depuis, il y a eu de nombreux arrêts spectaculaires mais son bilan est plus moyen. De Gea a concédé plus de buts que prévu sur les tirs affrontés lors de la majorité des cinq dernières saisons. Pas génial pour quelqu’un dont l’arrêt du tir était sa qualité hors pair.

La récente erreur contre West Ham était inexplicable, l’échec à empêcher le vainqueur de la finale de la FA Cup d’Ilkay Gundogan était plus coûteux. Analyste des gardiens John Harrison affirme que ce tir aurait été sauvé par les gardiens de Premier League 81% du temps.

Erik ten Hag a toujours soutenu qu’il y avait un appétit des deux côtés pour que De Gea reste et étant donné les problèmes que le Néerlandais a dû naviguer à Old Trafford lors de sa première saison, il est compréhensible qu’il ait donné la priorité au changement dans d’autres positions.

Mais n’est-il pas surprenant qu’il considère ce changement comme une opportunité. Andre Onana incarne tout ce que De Gea n’est pas.

Le gardien de 27 ans a reçu les éloges de Pep Guardiola avant la finale de la Ligue des champions. « Onana rend vraiment difficile le déploiement d’une pression élevée contre », a déclaré l’entraîneur-chef de Manchester City. « Vous ne pouvez pas appuyer correctement sur le gardien de but. » Il l’a cité comme la principale différence entre affronter l’Inter à Istanbul et United à Wembley.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de football néerlandais Marcel van der Kraan parle de la qualité d’Andre Onana



C’est l’aptitude balle au pied qui offre le plus grand contraste. C’est pourquoi ce n’était pas tant l’échappé de De Gea à Brentford lors de ce premier match à l’extérieur du règne de Ten Hag qui était si préoccupant, mais son utilisation hésitante du ballon cet après-midi-là.

Cela a rapidement forcé Ten Hag à compromettre son approche. De Gea a envoyé 48% de ses passes la saison dernière – bien plus qu’Ederson à Manchester City ou Alisson à Liverpool. Le patron de United a trouvé un moyen de le faire fonctionner en raison des limites de son gardien de but.

Maintenant, il peut revenir à son style préféré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andy Mitten, rédacteur en chef de United We Stand, partage ses réflexions sur la sortie de David De Gea



Son compatriote néerlandais et ancien entraîneur des gardiens de but de Manchester United, Frans Hoek, a un jour affirmé que tous les gardiens de but appartenaient à l’une des deux catégories. Indépendamment de leurs capacités, ce sont des gardiens de but de type A ou de type R – ceux qui anticipent et ceux qui réagissent.

De Gea était parmi les meilleurs au sein de ce dernier groupe, mais la tendance est à favoriser le premier. S’adressant à Hoek à ce sujet en 2020, il a expliqué : « Les exigences du jeu changent ce que nous attendons d’un gardien de but. Alors, comment allons-nous intégrer cela ? »

Hoek a été l’entraîneur des gardiens de but de De Gea à United pendant deux saisons et a essayé de l’aider à faire évoluer son jeu, devenant un peu plus à l’aise avec le ballon à ses pieds en l’impliquant davantage à la fois dans et hors de la possession. Il a rencontré une résistance importante à ce changement.

« Pendant mes 12 années à l’Ajax, c’était peut-être 50-50 entre l’entraînement isolé et intégré », a déclaré Hoek Sports du ciel. « Je croyais encore alors que l’entraînement isolé était important. Je l’ai gardé comme ça pendant un moment jusqu’à ce qu’il devienne peut-être 70-30 en faveur de l’intégration.

« A Manchester United, c’était peut-être 80 à 90% avec l’équipe et seulement 10 à 20% sans le reste de l’équipe. Je peux vous dire que les gardiens n’aimaient pas ça.

« C’était complètement différent de ce à quoi ils étaient habitués. J’étais très têtu car pour moi, il n’y avait qu’une seule chose qui comptait : la progression dans le jeu. Le problème était que l’entraînement isolé ne les améliorait pas. En fait, cela les aggravait même. »

Aujourd’hui encore, De Gea préfère se fier à ses réflexes. Il reste plus heureux sur sa ligne et pas seulement lorsque les centres arrivent dans la surface. Ses 11 balayages précis de gardiens étaient les moins nombreux des 13 gardiens de but à avoir fait 30 apparitions en Premier League la saison dernière.

La rétention de possession étant plus importante que jamais pour les meilleures équipes, sortir de la ligne ne consiste pas seulement à balayer, il s’agit de rejoindre la défense pour faire partie d’un jeu de construction efficace. Faire cela permet à un défenseur d’intensifier, créant des surcharges ailleurs.

Pour Onana, c’est une force évidente. Pour De Gea, selon les données de Second Spectrum, il s’est classé en dehors des 20 meilleurs gardiens de but de la Premier League la saison dernière pour les passes réussies au-dessus des attentes compte tenu des options qui s’offraient à lui.

Jason Steele de Brighton était en tête de liste. Maintenant âgé de 32 ans, une grande partie de la carrière de Steele s’est déroulée dans le championnat. Roberto De Zerbi le préférant à l’international espagnol Robert Sanchez fait de lui un symbole des priorités changeantes de l’entraîneur moderne de Premier League.

L’arrivée d’Onana ouvre les possibilités pour United. Il y aura bien sûr des moments gênants, des erreurs qui encourageront l’idée qu’une approche plus sans risque a du sens. Mais attendez-vous à ce que la constitution de United ressemble davantage aux équipes les plus performantes.

Les tactiques que Guardiola a qualifiées de balle longue peuvent évoluer. Il sera plus proche du style de Ten Hag, plus proche du style qui est devenu de rigueur dans le jeu moderne. Pour tous les bons souvenirs à Old Trafford, c’est un style qui est plus Andre Onana que David de Gea.