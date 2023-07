Andre Onana officiellement présenté par Manchester United

Le gardien camerounais Andre Onana a été officiellement annoncé comme joueur de Manchester United, après d’intenses négociations avec l’équipe italienne de l’Inter Milan.

Les deux clubs ont convenu d’un montant de 55 millions d’euros pour le joueur de 27 ans. Le contrat est un contrat de cinq ans avec l’option d’une année supplémentaire, le gardant au club jusqu’en 2028 au moins.

Onana est la cible prioritaire de United depuis le début de la fenêtre de transfert, étant donné que la légende du club David De Gea a quitté le poste de gardien de premier choix pour les Red Devils.

United a travaillé sur le processus de visa requis pour l’international camerounais et devrait l’impliquer dans les matches amicaux de pré-saison du club aux États-Unis.

Onana rejoindra l’équipe d’Erik ten Hag, qui est déjà à New York, une fois aux États-Unis et pourrait jouer un rôle lors du match amical de samedi contre Arsenal, si la condition physique le permet.

Onana a signé avec l’Inter pour un transfert gratuit l’été dernier après son départ de l’Ajax. Il a eu une campagne de Serie A décente où il a fait 24 apparitions, réussi à faire 62 arrêts et gardé 8 draps propres.

Cependant, sa performance en Ligue des champions était étonnante. Il a fait 11 apparitions à l’UCL la saison dernière, au cours desquelles il a effectué 47 arrêts et gardé 8 draps propres.

À 27 ans, Onana entre dans ses premières années en tant que gardien de but, il a une expérience internationale, y compris lors de tournois majeurs, et a passé une grande partie de sa carrière à représenter des clubs aspirant à des trophées à la fois au niveau national et européen.

Onana s’est forgé la réputation d’être l’un des meilleurs gardiens de but au monde, avec ses réflexes félins et son jeu de jambes sophistiqué, associés à son talent pour effectuer des passes décisives depuis le but.

Ses passes rapides, sa première touche immaculée et sa portée de passe font également d’Onana une arme mortelle qui peut également être ajoutée à son arsenal d’attaque.

Maintenant qu’Onana est arrivé au club, United mettra tout en œuvre pour acquérir des joueurs comme Rasmus Hojlund afin d’ajouter immédiatement une puissance de feu indispensable à leur attaque, avant le début de la nouvelle saison.