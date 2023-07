Andre Onana: Manchester United signe un contrat de 47,2 millions de livres sterling pour le gardien de l’Inter Milan | Nouvelles du football

Manchester United a finalisé la signature de 47,2 millions de livres sterling du gardien Andre Onana de l’Inter Milan.

Onana a signé un contrat de cinq ans à Old Trafford avec l’option d’une année supplémentaire, alors qu’il remplace le défunt David De Gea, qui a quitté le club après 12 ans en tant que buteur de premier choix du club.

Les frais de transfert pour l’international camerounais de 27 ans s’élèvent à 51 millions d’euros (43,8 millions de livres sterling), plus 4 millions d’euros (3,4 millions de livres sterling) de compléments potentiels, en fonction des performances individuelles et du club.

Le patron de United, Erik ten Hag, a travaillé avec Onana à l’Ajax, où ils ont remporté trois titres de champion et deux coupes KNVB ensemble et ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019.

Le gardien de but, qui a gardé 104 draps propres en 255 apparitions tout au long de sa carrière en club, a rejoint l’Inter Milan en 2022 et a remporté la Coppa Italia pendant son séjour à San Siro.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs arrêts d’Andre Onana lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022



« Rejoindre Manchester United est un honneur incroyable et j’ai travaillé dur toute ma vie pour arriver à ce moment, surmontant de nombreux obstacles en cours de route », a déclaré Onana.

« Sortir à Old Trafford pour défendre notre objectif et contribuer à l’équipe sera une autre expérience incroyable. C’est le début d’un nouveau voyage pour moi, avec de nouveaux coéquipiers et de nouvelles ambitions pour lesquelles me battre.

« Manchester United a une longue histoire de gardiens de but incroyables, et je vais maintenant tout donner pour créer mon propre héritage dans les années à venir. Je suis ravi de l’opportunité de travailler à nouveau avec Erik ten Hag, et j’ai hâte de jouer mon rôle dans le succès que je sais qu’il est déterminé à offrir dans ce grand club de football. »

Kaveh : Ten Hag a le gardien qu’il veut

Image:

Andre Onana a retrouvé Ten Hag à Old Trafford





Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

« Erik ten Hag a le gardien qu’il veut pour la saison prochaine. Vous devez dire que c’est une affaire incroyable pour l’Inter Milan, car ils ont signé Onana l’été dernier sur un transfert gratuit et le vendent maintenant jusqu’à près de 48 millions de livres sterling.

« Ten Hag le connaît bien car il a travaillé avec lui à l’Ajax.

« C’est un gardien de but moderne. Il peut jouer de l’arrière, est très à l’aise avec le ballon et aime prendre des risques – tellement, en fait, qu’il a été renvoyé de la Coupe du monde par le manager du Cameroun parce qu’il n’était pas satisfait de tout ce qu’il jouait.

« Il est un peu à l’opposé de David De Gea. Tout le monde parle de la nécessité d’un gardien de but qui est à l’aise avec le ballon et qui peut jouer de l’arrière dans le football moderne, et Onana peut certainement le faire – il a été exceptionnel pour l’Inter, les aidant à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

« Il a eu un peu d’histoire avec Ten Hag auparavant, ils se sont brouillés plusieurs fois à l’Ajax et il a été abandonné, et il a également purgé une interdiction de neuf mois pour une violation de dopage, mais Ten Hag voulait un nouveau gardien de but et il a son homme. «

Analyse: Pourquoi Onana peut élever Man Utd

Zinny Boswell, journaliste de football numérique de Sky Sports:

« Andre Onana représente le gardien de but moderne. Il peut jouer avec ses pieds, il est mobile, ce qui lui permet de jouer en tant que gardien balayeur. Mais le plus important, il est confiant. Ce sera la clé pour lui à Man Utd. Ils espèrent qu’il sera capable de faire face à ce que Gary Neville décrit comme le rôle le plus pressurisé du football anglais.

« L’élément clé derrière l’arrivée d’Onana sera qu’il déverrouille le jeu de construction de Man Utd. Nous avons vu Lisandro Martinez arriver la saison dernière en provenance de l’Ajax et cela a eu un impact si important sur la confiance de l’équipe lorsqu’elle joue à l’arrière. Nous avons également vu les lacunes de David De Gea dans ce domaine retenir l’équipe.

« En regardant les statistiques, Onana surpasse De Gea en termes de fréquence de passes, de précision de passe, de passes longues et de précision de passe longue. Mais nous pouvons également voir qu’Onana a tendance à être court plus souvent. En ce qui concerne la façon dont Ten Hag essaie de jouer, dans le but de contrôler les matchs, Onana sera le gardien de but parfait pour le Néerlandais.

« Si le gardien de but bégaie sur ses passes, cela se répand dans toute l’équipe. Comme nous l’avons vu avec Man Utd la saison dernière, ils ont parfois été assez fragiles. Ils auraient besoin d’un peu de confiance à l’arrière. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sports du ciel‘ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Nouvelles de Sky Sports.