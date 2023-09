André Onana : Man United a perdu contre le Bayern Munich « à cause de moi »

MUNICH, Allemagne — André Onana affirme qu’il est responsable de la défaite de Manchester United face au Bayern Munich, tout en admettant que le début de sa carrière à Old Trafford n’a pas été « très bon ».

Onana a commis une horrible erreur en donnant la tête au Bayern à l’Allianz Arena lorsqu’il a laissé l’effort apprivoisé de Leroy Sané lui glisser sous le corps. United a finalement perdu 4-3, ce qui porte le score à trois défaites consécutives pour l’équipe d’Erik ten Hag.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Nous avons très bien commencé et après mon erreur, nous avons perdu le contrôle du match », a déclaré Onana.

« C’est une situation difficile pour moi, j’ai laissé tomber l’équipe. C’est à cause de moi que nous n’avons pas gagné ce match. Il faut avancer, c’est la vie du gardien. »

Onana a connu un début de vie difficile à United après son transfert de 47 millions de livres sterling de l’Inter Milan cet été.

Le gardien camerounais a déjà été blâmé pour des buts contre Nottingham Forest, Arsenal et Brighton et, à la veille du match contre le Bayern, il a admis que remplacer David de Gea « n’est pas quelque chose de facile ».

Le gardien de Manchester United André Onana est consolé par Sergio Reguilón après que son erreur ait conduit à un but pour le Bayern Munich. Tom Weller/alliance photo via Getty Images

Après son erreur contre le Bayern, Onana a demandé à United de respecter les engagements médiatiques d’après-match pour s’excuser pour son erreur.

« Ils ne s’étaient créé aucune occasion, lors de leur premier tir cadré, j’ai commis une erreur et l’équipe a chuté », a-t-il déclaré.

« Nous nous sommes battus jusqu’au bout mais je dois reconnaître que nous n’avons pas gagné à cause de moi. J’ai encore beaucoup à prouver [to the fans]. Mon départ n’a pas été aussi bon, pas comme je le souhaitais. Il est difficile. C’était l’occasion de rebondir et oui, c’est dur, une période difficile et nous devons être ensemble et apprendre de nos erreurs.

« C’est ma responsabilité, à cause de moi nous n’avons pas gagné et je dois en tirer des leçons.

« J’ai beaucoup à prouver, car pour être honnête, mes débuts à Man United ne sont pas très bons. C’est moi qui ai laissé tomber l’équipe. »