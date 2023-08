Andre Onana: le patron des Wolves, Gary O’Neil, dit que Jon Moss de PGMOL s’est excusé après que le défi du gardien de but de Man Utd était une «pénalité flagrante» | Nouvelles du football

Gary O’Neil a révélé qu’il avait reçu des excuses de Jon Moss du PGMOL après que les Wolves se soient vu refuser une « pénalité flagrante » lors de leur défaite 1-0 à Manchester United.

Le gardien débutant de United, Andre Onana, a survécu à un contrôle de pénalité dans le temps d’arrêt après avoir heurté Sasa Kalajdzic tout en ne récupérant pas le ballon, O’Neil ayant été réservé par l’arbitre Simon Hooper pour avoir protesté contre l’inactivité du VAR.

Malgré 23 tirs au but – le plus par une équipe à l’extérieur à Old Trafford depuis Chelsea en 2005 – le vainqueur de Raphael Varane à 14 minutes de la fin a condamné les Wolves à une défaite lors de la première soirée.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, O’Neil a déclaré qu’il avait reçu des excuses mais que ce n’était pas une consolation après la performance encourageante mais infructueuse de son équipe.

« Nous venons de parler à Jonathan Moss et de lui faire preuve de fair-play pour s’être excusé et avoir dit que c’était une pénalité flagrante et qu’elle aurait dû être infligée », a-t-il déclaré.

« J’ai passé l’après-midi avec lui aujourd’hui, j’ai abandonné une grande partie de ma journée et de ma préparation pour essayer de comprendre les nouvelles directives et essayer de ne pas me réserver pour mon premier match avec les nouvelles directives dans lesquelles j’ai échoué.

« Fair-play à Jonathan pour avoir dit que c’était une erreur claire et évidente et il ne peut pas croire que l’arbitre sur le terrain ne l’a pas donnée, ne peut pas croire que VAR n’est pas intervenu.

« Cela m’a probablement fait me sentir encore plus mal en fait parce qu’une fois que vous savez que vous avez raison, vous vous sentez encore plus mal à l’idée de partir sans rien. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Manchester United et les Wolves



« C’était un penalty » – Neville & Carney

Il y avait un quasi consensus dans Football du lundi soir studio, où l’ancien capitaine de United Gary Neville et l’ancienne internationale anglaise Karen Carney pensaient qu’Onana s’en était tiré avec un.

« La raison pour laquelle je pensais que c’était un penalty, c’est parce qu’Onana n’était pas près du ballon », a déclaré Neville. « Il était toujours en dessous, n’y arrivait jamais et aurait pu prendre une décision avant de sauter.

« J’avais toujours l’habitude de dire que si mon gardien de but sortait, il devait claquer le lot, il l’a fait, donc à certains égards, il a fait ce que je voulais que mon gardien fasse, mais le problème est qu’il n’est pas près du ballon.

« Il a décidé de déranger autant qu’il le peut et d’éloigner l’attaquant, et c’est un penalty parce qu’il n’était pas assez près du ballon. S’il est arrivé en même temps et qu’il a juste raté le ballon, cela aurait été une autre histoire, mais je pense qu’il sait ce qu’il fait. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avec le départ de David De Gea du club cet été, Andre Onana a de gros souliers à remplir. Jamie Carragher examine de plus près ce qu’il peut apporter à Manchester United



Carney a ajouté: « Je pense qu’il est [O’Neil] droit de se sentir lésé. Onana sort engagé, je pense qu’il en détourne les yeux à la dernière minute, mais il sort le joueur. Il le claque juste… c’est un penalty, non ? »

L’expert de Sky Sports Jamie Carragher, cependant, ne pensait pas qu’il y avait suffisamment de preuves pour annuler la décision de l’arbitre sur le terrain de ne pas accorder la pénalité en première instance.

« Je n’étais pas sûr quand je l’ai vu pour la première fois », a-t-il déclaré.

« Quand il n’avait pas été donné, je ne pensais pas qu’il y avait un moyen au monde qu’il aurait été annulé. Une fois que l’arbitre ne l’avait pas donné, je ne pensais pas que c’était une erreur assez grave pour eux de renverser. »