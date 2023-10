Andre Onana a défendu son coéquipier de Manchester United, Alejandro Garnacho, à propos d’une publication controversée sur les réseaux sociaux.

Garnacho a publié une photo de célébration montrant Onana et d’autres coéquipiers après l’arrêt sur penalty du gardien de but lors de leur victoire 1-0 contre le FC Copenhague mardi soir.

Le message, qui a été supprimé, contenait des émojis qui pourraient être jugés offensants.

La FA est au courant de la publication sur les réseaux sociaux et a demandé les observations de Garnacho à ce sujet via Manchester United.

S’adressant à Instagram pour défendre le milieu de terrain jeudi, Onana a écrit : “Les gens ne peuvent pas choisir par quoi je devrais être offensé. Je sais exactement par quoi [Garnacho] signifiait : Puissance et force.

Andre Onana a posté sur Instagram deux histoires défendant son coéquipier Alejandro Garnacho





“Cette affaire ne devrait pas aller plus loin.”

Manchester United renvoyé Actualités Sky Sports au message d’Onana lorsqu’on lui a demandé un commentaire.

En 2020, l’ancien attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, a été suspendu pour trois matches et condamné à une amende de 100 000 £ après avoir publié un commentaire pour remercier un fan qui comprenait un terme raciste.

Un an plus tôt, Bernardo Silva de Manchester City avait été condamné à une amende de 50 000 £ et à une suspension d’un match après avoir publié un tweet comparant les traits du visage d’une mascotte d’une entreprise de confiserie espagnole à ceux de Benjamin Mendy. Silva avait reçu le soutien de Mendy pendant le processus de la FA.