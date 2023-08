Andre Onana brille à ses débuts, Matheus Cunha est comparé à Thierry Henry et au drame VAR – Cinq choses que nous avons apprises de la victoire de Man United sur les Wolves

Manchester United a démarré sa campagne de Premier League du bon pied avec une victoire 1-0 sur les Wolves, mais c’était loin d’être simple.

La tête de Raphael Varane en deuxième mi-temps a suffi à réclamer les trois points de l’équipe d’Erik ten Hag lors d’une soirée qui a offert de nombreuses leçons sur ce qui allait arriver pour les deux équipes cette saison.

5 Varane était clairement ravi de donner l’avantage à United si tard dans le match

Ici, talkSPORT.com examine les cinq choses que nous avons apprises du choc de lundi soir.

Des débuts impressionnants pour Andre Onana

Le nouveau gardien de but de Manchester United a fait ses débuts très attendus pour le club et n’a certainement pas déçu.

Lors d’une soirée en grande partie plate pour les Red Devils, Onana était un point lumineux rare car il a montré à la fois sa capacité sur le ballon et, surtout, son talent pour garder le ballon hors du filet.

L’ancienne star de l’Inter Milan, qui a signé pour 43,8 millions de livres sterling, a effectué six arrêts au cours de l’affrontement en Premier League, dont deux en succession rapide pour nier Fabio Silva et garder son équipe en contrôle du match.

Il a enduré un moment pour oublier tard alors qu’il explosait pour essayer de dégager le centre de Pedro Neto, seulement pour anéantir Sasa Kalajdzic dans la surface.

Onana s’en est sorti avec son défi maladroit à cette occasion, mais nous y reviendrons sous peu.

5 Onana a remplacé David de Gea en tant que gardien de premier choix de Man United Crédit : Getty

Matheus Cunha est la vraie affaire

Les loups ont été prévenus pendant une longue et difficile saison en Premier League, mais sur la preuve de leur affrontement à Old Trafford, ils pourraient simplement prouver que leurs sceptiques ont tort.

L’équipe de Gary O’Neil avait 49% de possession contre Man United avec 23 tirs stupéfiants à leur actif.

Ils n’ont peut-être pas trouvé le fond du filet, mais il ne fait aucun doute que les loups auraient sans doute pu en avoir trois ou quatre.

Un point positif clé a été la performance de Matheus Cunha, qui était une vraie poignée alors qu’il plongeait profondément pour utiliser son rythme et sa capacité technique pour causer toutes sortes de problèmes aux défenseurs de Man United – Jason Cundy de talkSPORT le comparant même à Thierry Henry lors de l’analyse de Cunha. brillant athlétisme.

Cunha ne possède pas les prouesses finales que la légende d’Arsenal avait, bien qu’ayant enduré un moment à oublier alors qu’il envoyait un effort au-dessus de la barre à bout portant, quelque chose qu’il voudra bien mettre en place au cours de la saison.

5 Cunha était exceptionnel pour les Wolves car son rythme et ses capacités techniques ont causé toutes sortes de problèmes à United Crédit : Getty

Trous dans le milieu de terrain de Man United

Compte tenu du nombre d’options de premier plan au milieu du parc, Manchester United a du travail à faire pour renforcer son milieu de terrain.

Ten Hag a commencé avec Casemiro, Bruno Fernandes et Mason Mount au milieu de terrain, mais ce trio a eu du mal à maîtriser le rythme et la course infatigable du milieu de terrain des Wolves.

Christian Eriksen et Scott McTominay ont tous deux quitté le banc, mais avec Sofyan Amrabat fortement lié à un déménagement, il est clair que l’entraîneur-chef néerlandais recherche plus de solidité dans sa salle des machines afin de faire tourner l’équipe.

S’exprimant en tant qu’expert pour Sky Sports, Gary Neville a réitéré la nécessité d’ajouter au milieu de terrain et a plaisanté: « Pour être honnête, ce soir, j’espère qu’ils iront signer [Moises] Caicedo et [Romeo] Lavia ! »

Bien que ces mouvements semblent au mieux très improbables, Man United cherchera désespérément à ajouter une option profonde à l’équipe afin de jeter les bases d’une équipe qui peut à la fois défendre et attaquer et donc sérieusement défier le titre.

5 Les Red Devils semblaient dépassés en milieu de terrain contre les Wolves, un domaine où ils aimeraient s’améliorer Crédit : Getty

Même vieux VAR

Ce ne serait pas la Premier League sans une controverse VAR, n’est-ce pas?

L’incident s’est produit à la neuvième minute du temps d’arrêt lorsque le centre de Pedro Neto a fait des ravages dans la défense de Man United, conduisant la nouvelle recrue Onana à frapper Sasa Kalajdzic.

Avec VAR décidant d’une manière ou d’une autre qu’aucune infraction n’avait eu lieu, le patron des Wolves, Gary O’Neil, a pris une réservation, mais a doublé sa critique après le match, en disant: « Il semblait que le gardien de but avait essayé de prendre la tête de l’avant-centre. ça ressemblait à du live et quand je le regarde maintenant, ça a le même aspect.

« Je suis vraiment surpris que ce ne soit pas une faute. Si vous allez chercher le ballon et frappez le joueur aussi fort, cela doit être une faute. Je ne suis pas surpris que nous ne l’ayons pas compris. Je pensais qu’il venait à l’écran mais il est venu me réserver. »

O’Neil a affirmé plus tard que le chef des arbitres Jon Moss lui avait dit qu’une erreur claire et évidente avait été commise pour ne pas donner un coup de pied aux visiteurs.

5 O’Neil était furieux que le cri de pénalité des Wolves ait été refusé par VAR Crédit : AFP

Un manque de puissance en attaque

Manchester United a montré un aperçu de ce dont ils sont capables cette saison, mais ils auront besoin de quelqu’un qui peut mener la ligne efficacement.

Marcus Rashford a été le meilleur buteur du club avec 30 buts la saison dernière, mais a obtenu ces efforts en jouant sur le flanc gauche et non en tant qu’attaquant inconditionnel.

Tout en réussissant 15 tirs contre les Wolves, seuls trois de ces efforts étaient cadrés, montrant où le problème pourrait être pour les Red Devils.

Rasmus Hojlund, qui a signé pour 72 millions de livres sterling, espère avoir un impact important cette saison, quelque chose que Ten Hag sera désespéré de voir alors qu’il cherche à trouver quelqu’un pour alléger le fardeau de but de l’équipe alors qu’elle vise à pousser vers un défi potentiel pour le titre de Premier League ce trimestre.