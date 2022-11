Andre Onana ABANDONNÉ pour le Cameroun contre la Serbie – pour avoir refusé de changer son style de gardien de but

Le gardien camerounais Andre Onana a été écarté du deuxième match de la journée contre la Serbie après s’être brouillé avec l’entraîneur Rigobert Song.

Song est une figure légendaire du football camerounais, ayant représenté les Lions indomptables lors de quatre tournois de la Coupe du monde – et ayant été expulsé en deux. La compétition 2022 est la première fois que chacune des équipes africaines à la Coupe du monde est dirigée par quelqu’un de cette nation, soit dit en passant.

Mais Song a eu un énorme désaccord avec le stoppeur de l’Inter Milan Onana, selon le célèbre journaliste italien, Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui dit que la paire s’est affrontée sur les styles de gardien de but.

André Onana a été retiré de l’équipe camerounaise. On m’a dit que la raison était une discussion avec l’entraîneur-chef car il insistait pour un style de gardien de but différent, plus “traditionnel” 🇨🇲 #Qatar2022Onana n’a pas l’intention de changer son style – situation tendue et il a donc été exclu. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz28 novembre 2022 Voir plus

“André Onana a été retiré de l’équipe camerounaise”, a révélé Romano sur Twitter ce matin (s’ouvre dans un nouvel onglet). “On m’a dit que la raison était une discussion avec l’entraîneur-chef car il insistait pour un style de gardien différent, plus “traditionnel””.

Cela suggérerait que Song était en fait celui qui a demandé un style de gardien de but plus “traditionnel” – peut-être jouer le ballon plus longtemps que chercher à jouer par l’arrière.

Onana est scolarisé dans le style moderne de la construction avec des passes courtes à l’arrière, ce qu’il a fait sous Erik ten Hag lorsqu’il a joué à l’Ajax. Le gardien de deuxième choix Devis Epassy est une recrue en comparaison: le remplaçant d’origine française représente le club saoudien de la Pro League Abha au niveau national et n’a joué que cinq fois pour le Cameroun auparavant.

Le gardien de troisième choix, Simon Ngapandouetnbu, est le plus jeune gardien de toute la compétition et non seulement il n’a pas encore été sélectionné par les Lions Indomptables, mais il n’a même jamais joué un match de football senior.