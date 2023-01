Andre Iguodala, le troisième grand des Warriors en ce moment, est revenu à un moment où il en avait besoin

SAN ANTONIO – Lors de chacun de ses trois premiers matchs, Andre Iguodala a été le premier sur le banc de Steve Kerr. Après environ cinq minutes, Kerr envoie Iguodala à la table des buteurs pour Kevon Looney. Cela donne à Iguodala des minutes de nostalgie garanties à côté des autres légendes de la franchise. Mais cela sert également un objectif plus immédiat, permettant à Kerr de séparer Looney et Draymond Green.

“En ce moment, il est notre troisième gros”, a déclaré Kerr à propos d’Iguodala. « Je ne sais pas si cela continuera d’être le schéma de rotation. Nous aimons avoir Loon ou Draymond (vert) sur le sol en tout temps. Alors Andre arrive tôt pour Loon, jouant le quatre avec Draymond au cinq. Ensuite, Loon revient pour Draymond et Andre reste dans cette formation et joue avec Loon.

C’est à la fois une réalité préoccupante et révélatrice de l’état de la zone avant des Warriors et de la capacité polyvalente d’Iguodala à faire encore une différence sur le terrain malgré le fait qu’il soit à deux semaines de son 39e anniversaire.

Vendredi soir, les Warriors ont ouvert un road trip crucial de cinq matchs à San Antonio. Ils ont été accueillis par une foule record de la NBA de 68 323 fans dans l’Alamodome et – un plus grand cadeau – la pire défense statistique de l’histoire de la NBA. Les Spurs ont une cote défensive de 119,2 en 43 matchs. Personne n’a jamais cédé de points à un taux plus élevé.

L’attaque des Warriors a fait ce qu’elle devait aux Spurs. Ils ont marqué 144 points, obtenu 33 passes décisives, frappé 18 3 et même atteint la jante beaucoup plus facilement qu’ils ne l’avaient fait ces dernières semaines. Huit joueurs ont marqué à deux chiffres. L’éruption leur a permis de limiter Steph Curry et Klay Thompson à 23 minutes d’avance sur deux dos à dos la semaine prochaine, augmentant en difficulté – chez Bulls and Wizards dimanche et lundi, puis chez Celtics et Cavaliers jeudi et vendredi.

Iguodala n’était pas l’un des huit guerriers à atteindre le double des chiffres. Mais il a été aussi influent dans la victoire que n’importe qui sur le banc. Les Warriors sont en tête de la ligue pour les fautes et occupent le 18e rang défensif. Ils ont du mal à garder sans faute et doivent réduire le nombre d’erreurs défensives globales s’ils veulent avoir une chance légitime de répéter.

Même à ce stade d’adieu de sa carrière, Iguodala est un défenseur plus. Il garde plusieurs positions, sait où et quand aider, comprend le personnel adverse et a toujours des mains rapides et précises. Ici, il s’enfonce dans la boîte pour décourager un entraînement de transition, récupère à temps pour ralentir Jeremy Sochan (qui, il le sait, ne le battra pas avec un sauteur extérieur) puis déshabille Sochan lorsqu’il a exposé le ballon.

Cela ne fait que trois matchs. Iguodala est au sol depuis seulement 42 minutes au total. Mais le petit échantillon correspond au test de la vue. Les Warriors ont une cote défensive de 88,5 en 42 minutes et ont surclassé leurs adversaires 103-85.

“Il a fière allure”, a déclaré Kerr. « Il est tellement intelligent. Il est si long et athlétique et polyvalent défensivement. C’est un autre passeur, meneur de jeu en attaque. Quelle que soit la formation avec laquelle il est, il fait mieux.

Iguodala a même ajouté une pincée de buts contre les Spurs. Il a pris ses deux premiers sauteurs de la saison, faisant un 3 en première mi-temps et ratant un long milieu de gamme en seconde mi-temps. Il a également réussi son deuxième dunk de la saison. La seule tentative de tir d’Iguodala lors de ses deux premiers matchs a été un dunk de retour. Contre les Spurs, il a eu un dunk de fuite, illustré ci-dessous.

Iguodala, dans ce clip, a décollé de la ligne pointillée, volant avant que Sochan, un jeune défenseur athlétique ne puisse se lever pour le bloc. Deux dunks lors des deux derniers matchs. Cela doit être un bon signe sur la façon dont ses jambes se sentent.

“Je suis vivant”, a déclaré Iguodala. «Deux (dunks) de trop. Trop sacrément long (d’un saut). Je suis allé après le bal. Je n’avais pas chaud du tout. Les os grinçaient un peu. Tâche terminée. »

“Je touche du bois, j’espère qu’il continuera à rester en bonne santé”, a déclaré Kerr. “Nous nous assurerons de lui donner le repos approprié pour garder son corps droit à l’avenir. Ce soir c’était dur parce qu’on avait plusieurs gars dehors. Je ne voulais pas jouer contre Looney les cinq ou six dernières minutes, mais je n’avais pas vraiment le choix.

Après un entraînement la semaine dernière, Kerr s’est dit préoccupé par le fardeau que Looney et Green portent à l’intérieur. JaMychal Green est sorti depuis près d’un mois. James Wiseman a eu du mal à casser la rotation lorsqu’il est en bonne santé et est sorti avec une entorse à la cheville. Jonathan Kuminga est sur le point de revenir d’une entorse au pied mais a maintenant raté les cinq derniers matchs.

Il reste Looney, qui n’a raté aucun match, et Draymond Green, qui a participé à 38 des 42 matchs, pour assumer la charge à l’intérieur sans renforts appropriés derrière eux.

“Non. Je ne partage pas la (même) préoccupation », a déclaré Green à propos du commentaire de Kerr. « C’est pour ça que je m’entraîne. Vous vous entraînez pour pouvoir donner à une équipe tout ce dont elle a besoin. Si cela a ajouté des minutes le mois dernier, alors c’est ce que c’est. Je ne partage donc pas vraiment l’inquiétude. Je comprends cependant son inquiétude. Lorsque vous avez essentiellement deux gars qui maintiennent la cinquième place, cela peut parfois devenir difficile. Mais je ne m’en soucie pas. C’est comme ça.”

C’est aussi pourquoi le retour d’Iguodala est arrivé à un moment si nécessaire pour les Warriors. Il peut prendre un quart de travail sur un centre si nécessaire et donne à Looney et Green un autre connecteur défensif à QI élevé pour réduire leur stress. Les Warriors n’ont utilisé Green et Looney comme centres que pendant la majeure partie des deux dernières saisons, mais leur vie est devenue beaucoup plus facile lorsque des ailes intelligentes et robustes comme Juan Toscano-Anderson ou Otto Porter Jr. étaient là pour aider dans la bataille.

Mais ensuite, la question se déplace vers la santé d’Iguodala et s’il est sage de le jeter systématiquement au pays des géants.

“C’est terrible”, a ri Iguodala. « Non. Je n’aime pas jouer les gros. Mais je sais comment jouer le grand. C’est presque comme si vous étiez puni pour être bon dans votre travail. Je dis ça en plaisantant. Mais je n’aime pas faire ça s—. Je gardais DeMarcus (Cousins) au premier tour l’année dernière. S— est terrible.

Est-ce que ça fatigue le corps ?

« Non. Non. Non », a déclaré Iguodala. « Je n’aime pas ça parce que tu ne bouges pas autant. J’ai besoin de me fatiguer. J’aime me fatiguer. J’ai parfois besoin de garder les gars rapides, donc je dois m’y habituer. Gardant ces centres, je peux vraiment me détendre.

Iguodala ne devrait jouer qu’un seul côté des prochains matchs consécutifs. Les Warriors le placeront au repos si son corps l’exige. Ce sera plus facile une fois que Kuminga, Wiseman et JaMychal Green seront de retour. Kuminga pourrait apparaître cette semaine.

Les Warriors ont une place libre sur la liste. La fenêtre de contrat de 10 jours est maintenant ouverte. Ils auraient pu chercher une aide temporaire pendant que Kuminga et Wiseman guérissent. Mais le front office n’a montré aucune urgence sur ce front et la réponse provisoire des entraîneurs a été Iguodala, fraîchement sorti de la liste inactive et directement dans l’intérieur meurtri. Il dit qu’il se sent assez bien pour faire partie de la rotation.

“Tant que le corps est bon, je veux jouer”, a déclaré Iguodala. « Ensuite, avant les séries éliminatoires, j’aimerais avoir une bonne série de 10, 15 matchs d’affilée sans problème. Donc, oui, c’est à peu près le plan. Je veux me sentir à l’aise lorsque je suis fatigué. Une fois que j’ai compris ça, ça va.

(Photo : Éric Gay / Associated Press)