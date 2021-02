Un grand jury de l’Ohio a inculpé l’ancien officier de police de Columbus Adam Coy pour la mort par balle d’Andre Hill, un homme noir non armé.

Coy, qui a été licencié après la fusillade mortelle de Hill, 47 ans, en décembre, a été inculpé d’un chef de meurtre, a annoncé mercredi soir le procureur général de l’Ohio Dave Yost lors d’une conférence de presse virtuelle.

« (La police) entreprend la tâche de plus en plus difficile et dangereuse de protéger nos communautés, mais chaque personne est responsable de ses propres actions et jugée par elle », a déclaré Yost. « Ni la culpabilité ni la vertu ne peuvent être assumées par association. »

« Le grand jury a trouvé la vérité: Andre Hill ne devrait pas être mort. »

Coy, qui est de race blanche, a répondu avec un autre agent le 22 décembre à un appel de dérangement non urgent concernant un VUS stationné qui fonctionnait et s’éteignait depuis un certain temps. Hill était à l’intérieur d’un garage et un invité attendu dans cette maison. Environ 10 secondes après l’avoir rencontré, Coy a tiré plusieurs fois avec son arme de service sur Hill.

Ni Coy ni l’autre officier n’ont allumé leur caméra corporelle avant la fin de la fusillade. En raison d’une fonction de «retour en arrière» sur les caméras qui enregistre les 60 secondes avant leur mise sous tension, la prise de vue elle-même a été capturée sur vidéo, sans audio.

La vidéo montre des agents en train de sortir de leur véhicule et de marcher dans l’allée jusqu’à la porte de garage ouverte de la maison. Hill a le dos tourné à la police. Il se retourne et fait quatre pas vers les agents avec son téléphone portable dans sa main gauche et sa main droite non visible.

Coy tire alors sur Hill et s’approche de lui. L’audio maintenant activé, Coy dit à Hill de se retourner, disant qu’il ne peut pas voir sa main droite. Coy demande si un médecin vient mais ne fournit pas d’aide initiale.

Coy, 44 ans, fait également face à un chef d’agression criminelle et à deux chefs d’accusation de manquement au devoir – l’un pour ne pas avoir allumé sa caméra corporelle lorsqu’il a répondu à la scène et un autre pour avoir omis d’informer son collègue qu’il pensait que Hill lui avait présenté danger.

Coy a été arrêté mercredi après-midi, a déclaré Yost. Coy a des antécédents de plaintes et de problèmes avec une force excessive pendant son séjour à la division de police.

Dans une déclaration écrite, le maire Andrew Ginther a salué la décision du grand jury.

« La communauté a été scandalisée par le meurtre d’Andre Hill, un Noir non armé, par les forces de l’ordre », a déclaré Ginther. « L’acte d’accusation ne diminue pas la douleur de sa mort tragique pour les proches de M. Hill, mais c’est un pas vers Justice. Je remercie le grand jury pour son service.

La fusillade de Hill était la deuxième fusillade de la police sur un homme noir en décembre à Columbus. Casey Goodson Jr., a été abattu par l’adjoint du shérif Jason Meade à la porte de son domicile plus tôt dans le mois. L’enquête sur cette fusillade est menée par la police de Columbus, le FBI et la Division des droits civils du département américain de la Justice sous la supervision du procureur américain David DeVillers du district sud de l’Ohio.

Contribution: Jennifer Smola, The Columbus Dispatch

Suivez Eric Lagatta sur Twitter: @EricLagatta