Andre De Grasse utilise son record de la saison sur 200 m pour réserver sa place à la finale de la Ligue de Diamant

Propulsé par les meilleurs de la saison, André De Grasse a réservé vendredi sa place pour la finale de la Diamond League.

Le Canadien a réalisé un temps de 19,89 secondes au 200 m masculin lors d’une compétition à Bruxelles — la première fois qu’il bat les 20 secondes de toute la saison — pour se classer troisième de la course et consolider sa place à l’épreuve de championnat du week-end prochain à Eugene, Oregon.

L’Américain Kenny Bednarek a remporté la course en 19,79 secondes, devançant l’Anglais Zharnel Hughes en 19,82.

Le Canadien Aaron Brown a terminé quatrième avec son meilleur temps de la saison en 19,98 secondes.

De Grasse est entré dans la course de vendredi à la huitième et dernière place de qualification pour la finale et Hughes et Bednarek lui mordaient les talons derrière lui.

Mais ayant besoin d’une bonne course, De Grasse a produit exactement cela – un soulagement bienvenu vers la fin d’une saison éprouvante.

REGARDER | De Grasse et Brown réalisent les meilleurs temps de la saison :

Andre De Grasse décroche la 3e place du 200 m hommes à Bruxelles avec le meilleur temps de la saison Andre De Grasse, de Markham, en Ontario, a réalisé son record de la saison en 19,89 au 200 m masculin à la Ligue de diamant de Bruxelles pour une 3e place. Son compatriote Aaron Brown a terminé 4e avec son meilleur temps de la saison de 19,98. L’Américain Kenny Bednarek a remporté la course en 19,79.

L’athlète de 28 ans originaire de Markham, en Ontario, a quitté les Championnats du monde à Budapest le mois dernier sans une seule médaille, se classant cinquième au 200 et regardant depuis les coulisses l’équipe canadienne de relais 4×100 échouer à se qualifier dans les séries éliminatoires.

Le Canadien lui-même a admis que sa vitesse au 100 mètres était à la traîne cette saison, ce qui lui a coûté son coup de pouce en seconde période au 200 mètres alors qu’il n’a même pas réussi à se qualifier pour les championnats du monde au 100.

Mais il a semblé trouver quelque chose à Bruxelles et espère maintenant ramener cette forme aux États-Unis pour une dernière course.

Brown, quant à lui, termine premier qualifié pour la finale de la Diamond League, en partie grâce à son nombre de courses tout au long de la saison. Mais le joueur de 31 ans est quand même sorti des blocs avec quelque chose à prouver après avoir été disqualifié lors des demi-finales des championnats du monde.

Jeudi, la lanceuse de poids Sarah Mitton, de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, a décroché son billet pour l’Oregon en terminant deuxième lors d’une épreuve de rue.

REGARDER | Mitton 2ème à Bruxelles :

Sarah Mitton, de la Nouvelle-Écosse, remporte la 2e place à la Brussels Diamond League Sarah Mitton, de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, a terminé deuxième au lancer du poids féminin avec une distance de 19,76 mètres.

La médaillée d’argent mondiale s’est dite heureuse d’avoir trouvé la régularité cette saison.

« Je suis ravie d’aller à Eugene et j’espère y faire une plus grande performance. C’est quelque part là-dedans », a-t-elle déclaré.

La couverture en direct des finales de la Ligue de diamant sera disponible sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem à partir de samedi prochain à 16 h HE.

REGARDER | Elaine Thompson-Herah remporte le titre du 100 m :