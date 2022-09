Andre De Grasse, Kayla Grey et Fabienne Colas recevront les premiers Legacy Awards

Les Legacy Awards remettront des trophées inauguraux à André De Grasse, Kayla Gray et Fabienne Colas, ont annoncé vendredi les organisateurs.

La nouvelle remise de prix, fondée par les frères Shamier Anderson et Stephan James par le biais de leur organisation The Black Academy, vise à honorer les talents noirs canadiens et décernera sa première série de prix ce week-end.

Le sprinteur sur piste De Grasse est six fois médaillé olympique et a remporté trois médailles – une de bronze, d’argent et d’or – aux Jeux de 2022. Il a été le premier Canadien à le faire. En remportant cette médaille d’or, il est également devenu le premier Canadien en 93 ans à remporter le 200 mètres masculin depuis la performance de la star canadienne de l’athlétisme Percy Williams en 1928.

De Grasse recevra l’athlète de l’année pour “ses réalisations dans le sport au Canada… et sa contribution à l’identité noire canadienne”, indique un communiqué de presse.

Kayla Grey, animatrice de télévision et co-productrice exécutive de SportCentre’s Le changement avec Kayla Gray, recevra le Jahmil French Award. Ce trophée, nommé d’après le regretté acteur canadien le plus célèbre pour son rôle dans Degrassi : la prochaine génération, est décerné à une « étoile montante » dans le monde des médias canadiens.

Une émission canadienne de remise de prix honorant les talents noirs émergents sera diffusée sur CBC La toute première émission canadienne de remise de prix consacrée aux talents noirs sera diffusée sur CBC en 2022. La production de la Black Academy rendra hommage aux réalisations noires dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des sports et de la culture l’automne prochain.

Gray, qui est devenue la première femme noire à animer une émission sportive phare lorsqu’elle a assumé son rôle actuel en 2018, a été choisie pour “son talent et son activisme indéniables”.

Et l’actrice, cinéaste et fondatrice de festival Fabienne Colas recevra le prix Visionnaire. Née à Port-au-Prince, en Haïti, Colas est depuis devenue la gestionnaire de sept festivals de films indépendants au Canada et aux États-Unis par le biais de sa Fondation Fabienne Colas.

Vendredi, des artistes supplémentaires ont également été annoncés pour les prix, diffusés le dimanche 25 septembre à 20 h HE sur CBC Gem. Il s’agit de Fefe Dobson, Randell Adjei, Melanie Fiona, Shantel May et Alicia Mighty. Jordan Alexander, Amanda Brugel et Tyrone Edwards ont été annoncés comme présentateurs supplémentaires.

Les artistes précédemment annoncés incluent Deborah Cox, Kardinal Offishall et Jully Black.

“Les premiers Legacy Awards verront l’aboutissement d’un grand rêve que Stephan et moi avions il y a des années”, a déclaré Shamier Anderson dans un communiqué de presse.

“Pour nous, ce n’est pas qu’un moment ; la Black Academy travaille toute l’année pour honorer et autonomiser les Canadiens noirs et pour s’assurer que les jeunes générations sont inspirées par tout l’incroyable talent noir que ce pays a à offrir.”

