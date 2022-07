Andre De Grasse imperturbable par une saison moins qu’idéale, Eyes Podium aux Mondiaux

Le médaillé d’or olympique canadien Andre De Grasse a déclaré qu’une saison moins qu’idéale n’a pas ébranlé sa confiance alors qu’il cherche à monter sur le podium aux 100 et 200 mètres aux prochains Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, en Oregon.

Il a mis des semaines à se remettre sur pied après une blessure au pied en début de saison, terminant dernier à la Classique Préfontaine au 100 mètres en mai avant de gagner il y a un mois aux Jeux de Bislett.

COVID-19 l’a ensuite éloigné de la piste dans les semaines précédant les championnats du monde et il n’a pas été en mesure de terminer en moins de 10 secondes au 100 mètres et en moins de 20 secondes au 200 mètres cette année avant d’arriver à Eugene.

« Vous voulez juste pouvoir, vous savez, courir en moins de 10 secondes, courir en moins de 20 secondes. C’est ce que font vos concurrents. C’est ce qu’il faudra pour gagner », a-t-il déclaré à Reuters.

«Mon plan est de le faire là-bas quand ça compte. C’est un peu comme ça que je le vois. J’ai juste en quelque sorte cette foi en moi et j’ai cette confiance en moi que je peux le faire. Le joueur de 27 ans a remporté le 200 mètres aux Jeux de Tokyo, ce qui a changé la donne après des années passées à chasser la légende jamaïcaine Usain Bolt avant sa retraite. Aux Jeux de Rio 2016, il a remporté le bronze et l’argent aux 100 et 200 mètres, respectivement.

“C’est une sorte de soulagement, je suppose,” dit-il. “Pendant si longtemps, j’ai voulu essayer de gagner… (tu) travailles si dur pour ce moment et tu es toujours un peu court.”

Son prochain objectif est de monter sur la plus haute marche du podium aux championnats du monde, après avoir récolté trois médailles de bronze et une d’argent.

Parmi ceux qui se dressent sur son chemin figurent les Américains Fred Kerley, le leader mondial du 100 mètres qui a également réalisé le troisième temps le plus rapide de 2022 au 200 mètres, et Noah Lyles, qui l’a battu de 0,12 seconde lors de la finale du 200 mètres de Doha.

“Obtenir cette médaille d’or (olympique) l’a en quelque sorte amené au niveau supérieur pour dire, vous savez,” je peux le faire “”, a-t-il déclaré. “Il s’agit simplement d’avoir cette patience.”

Les championnats du monde se dérouleront du 15 au 24 juillet.

