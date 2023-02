Andre Chase et Duke Hudson se qualifient pour le NXT Vengeance Day

L’édition du 31 janvier de la WWE NXT était le dernier spectacle avant le très médiatisé Vengeance Day. La championne féminine NXT Roxanne Perez et la championne NXT Bron Breakker étaient présentes à l’émission. La dernière édition de la WWE NXT comprenait également le combat de qualification pour le match des championnats par équipe NXT au Vengeance Day. Trois équipes se sont disputées une place dans le match des championnats par équipe NXT mardi. The Dyad, Malik Blade et Edris Enofe et Andre Chase et Duke Hudson ont pris part au match de qualification à haute tension. L’ancienne star de “NXT UK”, Stevie Turner, a également fait ses débuts sur le ring NXT lors de la dernière édition de l’événement.

Creed Brothers contre Indus Sher

L’édition du 31 janvier de la WWE NXT a débuté avec un match entre Creed Brothers – Julius Creed et Brutus Creed, et Indus Sher – Sanga et Veer Mahaan. Le combat s’est avéré captivant car les deux équipes semblaient suffisamment solides pour décrocher une victoire. Sanga a abattu Julius avec un chokeslam pour que la broche gagne.

Indi Hartwell contre Zoey Stark

Zoey Stark a proposé le meilleur mouvement du jeu après avoir produit une variante GTS pour assurer une victoire.

Dijak contre Von Wagner

Von Wagner a lancé le match sur une note sublime après avoir frappé Dijak avec un coup de genou sauté. Cependant, Dijak a finalement scénarisé un retour en produisant un Feast Your Eyes pour remporter une victoire.

Axiome contre Tyler Bate

Axiom a présenté un spectacle formidable lors de son dernier match et la star espagnole de NXT était probablement la plus proche pour prendre le dessus sur Tyler Bate mardi. Axiom n’a finalement pas réussi à éviter une défaite en endurant un Tyler Driver 97 au milieu du ring.

Stevie Turner contre Dani Palmer

Stevie Turner, à ses débuts avec la marque NXT, affrontait Dani Palmer. Turner n’aurait pas pu demander un meilleur début pour son passage au NXT. Turner a réussi un slam latéral pour la broche pour enregistrer une victoire convaincante.

Drew Gulak contre Charlie Dempsey

La rivalité passionnante entre Drew Gulak et Charlie Dempsey a gagné en importance alors que le duo a participé à un concours de mordant les ongles mardi. L’aile de poulet croisée de Gulak s’est finalement avérée être le facteur décisif du match. Le mouvement opportun et l’aide de Hank Walker au bord du ring ont guidé Gulak vers un triomphe.

The Dyad contre Malik Blade et Edris Enofe contre Andre Chase et Duke Hudson

L’événement principal de la nuit a eu lieu entre The Dyad, Malik Blade et Edris Enofe et Andre Chase et Duke Hudson pour confirmer la place finale dans le match des championnats par équipe NXT au Vengeance Day. Chase et Hudson sont sortis victorieux pour se qualifier pour le jour de la vengeance.

