André Chagnon : homme d’affaires et philanthrope québécois, fondateur de Vidéotron, mort à 94 ans

Au nom du @BlocQuebecois et en mon nom personnel, je souhaite m’adresser aux proches et à la famille de monsieur André Chagnon nos plus sincères condoléances.

Nous saluons sa contribution au développement de l’économie et de l’entrepreneuriat québécois.

— Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) 8 octobre 2022