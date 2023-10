Andre Blake dit que les équipes de la MLS jouent trop de matchs : n’est-ce pas ?

Le gardien vedette de l’Union de Philadelphie, Andre Blake, a fustigé la Major League Soccer (MLS) pour avoir programmé trop de matchs. Mais comment le nombre de matchs de Blake et de ses collègues joueurs de la MLS se compare-t-il à celui des autres joueurs du monde entier ?

Outre la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour laquelle elle ne s’est pas qualifiée, Philadelphie a participé à toutes les compétitions accessibles à une équipe de la MLS. Deux d’entre eux se sont qualifiés pour les quatre derniers. Aujourd’hui, Philadelphie se prépare à une nouvelle participation aux séries éliminatoires.

« C’est nous qui souffrons et la qualité de la ligue va diminuer », a déclaré Blake au Enquêteur de Philadelphie. « Ou, si vous demandez aux joueurs de jouer autant de matchs, il va évidemment y avoir des blessures, et quand des blessures surviennent, alors les équipes n’ont pas leurs meilleurs joueurs sur le terrain. »

Cependant, les commentaires de Blake semblent ciblés sur la MLS. En réalité, les meilleures ligues du monde entier sont constamment en mouvement et participent à diverses compétitions. L’argument selon lequel d’autres équipes jouent également trop de matchs peut encore tenir. de Manchester United a critiqué les instances dirigeantes pour avoir surchargé le calendrier du football. Andre Blake fait écho à ces réflexions pour aider les joueurs de la Major League Soccer.

Comparer trop de matchs de la MLS à d’autres ligues majeures

Certes, l’Union de Philadelphie souffre du succès. Bien jouer, c’est jouer plus de jeux pour gagner plus de trophées.

L’Union de Philadelphie vient de sortir d’une campagne au cours de laquelle elle a atteint la finale de la Coupe MLS 2022 lors d’une défaite contre le LAFC. Cette saison, Philadelphie disputera 34 matchs en MLS. Il a déjà disputé six matchs de Ligue des Champions de la CONCACAF. Une troisième place lors de la première Coupe des Ligues signifiait sept matchs. Ensuite, les séries éliminatoires approchent, ce qui pourrait signifier six matchs supplémentaires. Après une défaite en huitièmes de finale contre le Minnesota en US Open Cup, Philadelphie pourrait disputer 54 matchs cette saison.

Plusieurs grandes équipes européennes se trouvent dans une situation similaire, voire pire. Manchester City a remporté le triplé la saison dernière et n’est que la deuxième équipe de Premier League à le faire. City a disputé 61 matchs la saison dernière. Même si Philadelphie maximise ses matchs, City joue plus de matchs.

Cependant, qu’est-ce que pas La pièce de théâtre d’Amérique du Sud est comparable à l’Union. Tout comme l’Union de Philadelphie, l’équipe brésilienne de Flamengo joue dans un championnat national, un tournoi national et une compétition continentale. Cependant, le Campeonato Carioca, un tournoi pour toutes les équipes de l’État de Rio de Janeiro, compte 15 matchs. À titre de comparaison, la Coupe des Ligues a contraint Philadelphie à ne jouer que sept matchs.

Au total, Flamengo a disputé 77 matchs en 2022. Certes, remporter la Copa Libertadores et la Copa do Brasil atténue les dégâts causés par autant de matchs.

L’Union contre le monde

Voici comment les autres meilleures équipes du monde se comparent au cours de leurs dernières saisons terminées à la campagne actuelle de l’Union de Philadelphie.

club Ligue Parties jouées Nombre de compétitions Trophées Union de Philadelphie Major League Soccer (États-Unis) 54* 4 0* Manchester City Premier League (ANG) 61 5 3 Flamengo Brésilien (BRA) 77 5 2 Al-Ahly Première Ligue égyptienne (EGY) 57 6 5 Diamants rouges d’Urawa J-League (JPN) 52 5 2 Boca Juniors Première Division (ARG) 58 5 2 * L’Union de Philadelphie n’a disputé que 45 matchs sur 54 possibles en 2023

Si cette profondeur n’est pas là, les équipes courent le risque de se blesser. Des joueurs notables du monde entier subissent des blessures liées à la fatigue. Le milieu de terrain de Barcelone Pedri a disputé 52 matchs à l’âge de 17 ans lors de la saison 2020/21. Depuis, il souffre de blessures récurrentes aux ischio-jambiers qui l’ont exclu de 62 matchs sur trois saisons. En Major League Soccer, Lionel Messi n’a pas eu beaucoup de répit. Il a raté les derniers matchs en raison d’une blessure, notamment la finale de l’US Open Cup contre Houston.

Andre Blake a déclaré que la ligue en souffrait. C’est certainement le cas de Lionel Messi, qui est un véritable moteur de la popularité de la ligue.

La MLS se démarque-t-elle pour une autre raison ?

Un point où la MLS peut se démarquer est la distance que les équipes doivent parcourir régulièrement. Par exemple, en juin et début juillet, Philadelphie a parcouru le pays. Après un match à domicile, Philadelphie s’est rendu à San Jose, en Californie, avant de jouer à Orlando, en Floride. Il est rentré chez lui pour un match avant de se rendre à Atlanta, en Géorgie. Il a terminé un voyage brutal à Los Angeles puis à Nashville.

Les voyages ne constituent pas une préoccupation majeure en Europe car la plupart des grandes villes sont assez proches les unes des autres. Cependant, prenons Flamengo comme exemple. Le club de Rio de Janeiro devait disputer les matchs de la phase de groupes de la Copa Libertadores dans des lieux situés à six heures de vol. Urawa Red Diamonds peut avoir une petite nation nationale. Cependant, l’action continentale a obligé l’équipe japonaise à jouer un match à domicile trois jours seulement après un match à l’extérieur en Malaisie. C’est plus loin que n’importe quelle distance aux États-Unis.

Andre Blake a tout à fait raison de se plaindre du nombre de matchs dans le monde du football. Il s’agit d’un problème majeur, mais il n’est pas exclusif à la Major League Soccer.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil.