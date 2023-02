Andre Ayew: Nottingham Forest signe un agent libre avec le Ghana jusqu’à la fin de la saison | Nouvelles du football

Nottingham Forest a finalisé la signature de l’agent libre Andre Ayew – leur 30e depuis l’été.

Ayew signe un contrat jusqu’à la fin de la saison, et Sky Sports Nouvelles comprend que le capitaine du Ghana est inclus dans la liste des 25 joueurs de Forest qui a été soumise à la Premier League jeudi après-midi.

Ayew, qui a marqué 35 buts en 84 apparitions sous le patron de Forest Steve Cooper à Swansea, aurait également intéressé Everton le jour de la date limite de transfert.

L’attaquant de 33 ans était sans club après son départ de l’équipe qatarie d’Al Sadd et est ravi de retrouver Cooper.

“C’est un sentiment formidable de signer pour Nottingham Forest”, a-t-il déclaré. “Je sais à quel point le club est grand et je sais à quel point le club compte pour la ville et la base de fans. Cela a toujours été difficile chaque fois que j’ai joué contre Forest et au City Ground et j’adore le stade.

“Steve Cooper est quelqu’un qui me connaît très bien et sait comment travailler avec moi sur et en dehors du terrain. Nous avons une relation solide, c’est un entraîneur spécial et un être humain spécial et quelqu’un que j’admire vraiment.

“Je sais ce que je peux apporter à l’équipe, je suis prêt à tout donner et à faire en sorte que nous puissions rester en Premier League.”

Image:

Andre Ayew a disputé 113 matches avec le Ghana





En juillet 2021, Ayew a rejoint Al Sadd et a marqué 15 buts en 21 matches de championnat alors qu’ils étaient couronnés champions de la Qatar Stars League la saison dernière, repartant finalement après avoir marqué 22 fois en 39 matchs.

Ayew a remporté 113 sélections internationales pour le Ghana et sa participation à la Coupe du monde 2022 a fait de lui le seul joueur ghanéen à avoir participé aux trois dernières Coupes du monde du pays, marquant lors de leur match d’ouverture de la phase de groupes contre le Portugal.

Les 30 recrues de Nottingham Forest cette saison

Permanent

Taiwo Awoniyi, Union Berlin

Giulian Biancone, Troyes

Moussa Niakhate, Mayence

Omar Richards, Bayern Munich

Neco Williams, Liverpool

Wayne Hennessey, Burnley

Brandon Aguilera, Alajuelense

Harry Toffolo, Huddersfield

Lewis O’Brien, Huddersfield

Jesse Lingard, Manchester United

Orel Mangala, Stuttgart

Emmanuel Dennis, Watford

Cheikhou Kouyate, Palais de Cristal

Remo Freuler, Atalante

Morgan Gibbs-White, Loups

Hwang Ui-Jo, Bordeuax

Willy Boly, Loups

Josh Bowler, Blackpool

Serge Aurier, Villarreal

Adnan Kanuric, Sarajevo

Gustavo Scarpa, Palmeiras

Danilo, Palmeiras

Felipe, Atlético Madrid

Jonjo Shelvey, Newcastle

André Ayew, sans attache

Prêter

Dean Henderson, Manchester United

Renan Lodi, Atlético Madrid

Loïc Bade, Rennes

Chris Wood, Newcastle

Keylor Navas, Paris Saint-Germain