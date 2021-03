Et maintenant, elle et Viola Davis sont la première paire de nominés noirs dans la catégorie de la meilleure actrice aux Oscars depuis 1973, lorsque Diana Ross a été nominée pour «Lady Sings the Blues» (dans le même rôle que Day joue) et Cicely Tyson était pour « Sounder ».

Je dormais à nouveau sur le canapé. Je me suis endormi à 4 h 46 du matin. Je ne voulais pas être réveillé pour l’annonce. Mais ensuite je me suis réveillé vers 8 ou 8h30 et j’ai entendu la nouvelle. C’est juste une bénédiction. Je le dis tout le temps, mais je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cela.

A-t-il été difficile d’arrêter de fumer?

Cela a fini par être un peu effrayant – ce que je pensais être peut-être cinq ou six mois de tabagisme s’est transformé en un an et demi avec toutes les camionnettes que nous devions tourner. Je ne pouvais pas quitter cet espace de tête parce que je n’étais pas sûr de pouvoir revenir. J’ai arrêté maintenant – même si j’ai fumé lors d’une séance photo l’autre jour – et j’ai juste mis ma confiance en Dieu pour me faire passer. Juste être doux avec moi-même et me permettre de traverser les émotions.

Comment était-ce de tenir votre Golden Globe pour la première fois?

C’était lourd comme l’enfer. J’ai en fait une vidéo du moment où mon manager l’a amené, et je me suis dit: « Whoa, c’est vraiment lourd, et c’est doré, et c’est un globe. » Maintenant, il est assis dans ma maison affirmant: «Je suis à toi», et c’est incroyable.

Ce n’est que la deuxième fois en près de 50 ans que deux actrices noires sont nominées dans la catégorie la même année. Quelle est la signification pour vous?

C’est un honneur même d’être mentionné dans le même souffle que Viola. Mais c’est un peu doux-amer car c’est la première fois que deux femmes noires sont nominées dans cette catégorie depuis 1973. Les femmes noires se sentent généralement inadéquates, alors qu’il est clair qu’il y a eu des performances qui en valent la peine. J’attends avec impatience le moment où ce n’est plus une conversation – quand ce n’est pas « Wow, c’est la première fois que deux femmes noires font ça! » – mais c’est juste une idée normale que vous pourriez avoir deux visages de femmes noires là-bas. Cela ne devrait pas être une idée inconfortable que toutes les femmes noires soient représentées dans cet espace.

Quelle est la prochaine pour vous?

Je sort un album le 4 juin. C’est ce que je fais dans la vie, même si cela aussi, maintenant, je suppose. Et je vais aussi faire plus de choses avec Lee Daniels – nous avons commencé à développer des idées que nous voulons co-écrire, co-diriger et coproduire. Je veux publier plus d’histoires sur les Noirs.