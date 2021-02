Andra Day: le nominé aux Golden Globes qui a prié pour quitter le rôle de Billie Holiday | Actualités Ents & Arts

Jusqu’à récemment, Andra Day était surtout connue en tant que chanteuse et en particulier pour son titre omniprésent nominé aux Grammy Awards, Rise Up.

La chanson est apparue partout, de la promotion des boissons McDonald’s, qui voyait ses paroles imprimées sur des tasses, au récent succès télévisé The Masked Singer au Royaume-Uni – avec un éventuel gagnant Joss Stone qui interprétait une reprise, tout habillé comme une saucisse.

Maintenant, la première performance de Day en tant que Billie Holiday dans le nouveau film Les États-Unis contre Billie Holiday l’a jetée dans la conversation sur les prix d’Hollywood. Elle se dirige vers ce week-end Globes dorés avec non pas une, mais deux nominations – pour la meilleure actrice dans un film (drame) et la meilleure chanson originale.

Cependant, la star a révélé au podcast Backstage de Sky News qu’elle était sur le point de refuser le rôle, allant même jusqu’à prier que cela ne se produise pas, car avec peu d’expérience d’actrice, elle craignait de jouer un rôle aussi important.

«Je me considère comme une personne profondément spirituelle et donc je faisais – c’est drôle – je faisais de la dévotion, je priais pour en sortir, je me disais, ‘oui, faites-le disparaître’», dit-elle.

«J’étais comme, un œil ouvert, et l’Écriture parlait littéralement d’être pris en train de faire confiance et d’être amené à faire un acte de grande foi, et j’étais comme, ‘noooo’.

«C’était juste ce moment, tu sais, quand ça clique et tu as cette paix, et je me suis dit, ‘ouais, je pense que je suis terrifié, mais je pense que je suis censé faire ça’.

Day, qui est une grande fan de Holiday, dit qu’elle était également motivée à faire le film car il raconte l’histoire de l’activisme de la star et comment elle a été poursuivie par le gouvernement américain pour avoir chanté sa chanson anti-lynchage, Strange Fruit.

L’actrice dit qu’elle aime la vision du réalisateur Lee Daniels.

«Pour Lee, l’incroyable scénario de Suzan-Lori Parks, cette idée de défendre l’héritage de Billie Holiday, il allait l’honorer et la montrer comme un bel être humain à plusieurs niveaux», dit-elle.

«Et que le monde apprendrait maintenant à la connaître comme l’arrière-marraine des droits civiques qui a chanté la chanson, notre première chanson de protestation, Strange Fruit, au mépris du gouvernement et a finalement été martyrisée pour cela.

« Donc, le fait que le monde puisse la voir sous ce nouveau jour, en tant que fan de la sienne, a été merveilleusement stimulant pour moi. »

Une fois que Day a accepté le rôle, elle s’est totalement engagée et a fait d’énormes changements dans sa propre vie afin d’habiter le rôle.

« Je ne jure pas typiquement, je me suis fait le vœu d’être abstinent depuis six, sept ans maintenant, donc je ne m’engage pas de cette façon, je ne bois pas, je ne fume pas, je l’ai fait avoir les cheveux longs jusqu’aux fesses », dit-elle.

«J’ai perdu près de 40 kilos, j’ai coupé tous mes cheveux, j’ai commencé à boire beaucoup de gin et à fumer beaucoup de cigarettes et à être généralement plus sexuel dans mon comportement, plus simplement flagrant.

«Je voulais ressentir ces maniérismes, je voulais qu’ils soient naturels, pas une chose, tu vois ce que je veux dire?

Alors que le film montrera Billie Holiday sous un nouveau jour à beaucoup, il n’ignore pas les démons qu’elle a combattus et dépeint sa lutte contre la dépendance ainsi que certaines relations personnelles toxiques.

Day dit que le style de méthode de la comédie l’a vraiment aidée à entrer dans le personnage, en particulier pendant les scènes graphiques de prise de drogue.

«Je suis super rapide: boum, boum, boum, boum, boum; Billie Holiday est lent à la mélasse», dit-elle.

« Les cigarettes m’ont vraiment ralenti. Dans les scènes d’héroïne, parce que mon corps n’y est pas habitué, [they] me ralentirait et me ferait en quelque sorte hocher la tête de certaines manières, et je pourrais juste me concentrer sur la partie émotionnelle de la scène.

« Et puis aussi, le gravier dans ma voix, je devais gagner cette merde parce que ce sont des années d’expérience et des trucs sur sa voix, alors [the method acting] aidé à mettre en place un certain nombre de choses. «

Day dit qu’il n’a pas été facile d’inverser le processus d’habitation du chanteur une fois le tournage terminé.

«Il y a des parties d’elle … une fois qu’elle est là-dedans, tu sais, ces parties ne partiront pas, elle ne lâchera pas, et c’est une expérience, c’est un engagement à vie envers cette femme.

«Sortir d’elle était, et je dirai – ce n’est plus autant – mais c’était comme perdre un organe majeur ou perdre un être cher majeur, comme un enfant, tu sais.

« Tout le monde était comme, ‘Ok, maintenant tu dois redevenir Andra’, et ce n’est que lorsque j’ai commencé à essayer que j’ai réalisé que je n’avais aucune idée de qui c’était – je n’avais aucune idée. »

