Andor : tout ce que vous devez savoir

Andor est la très attendue série préquelle Rogue One qui arrive bientôt sur Disney +, mettant en vedette Diego Luna alors qu’il reprend son rôle d’espion rebelle Cassian Andor qui infiltre l’Empire avant le soulèvement des Jedi.

Après le succès gigantesque de The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi, il n’est pas surprenant que d’autres spectacles Star Wars en direct soient en route, et Andor est celui qui est en préparation depuis le plus longtemps. Voici tout ce que vous devez savoir.

Disney a confirmé qu’Andor arrivera sur Disney + le 21 septembre 2022 avec les trois premiers épisodes. Cette date a été repoussée de son créneau initial du 31 août.

Il y aura douze épisodes au total qui seront diffusés chaque semaine après les premières sorties, tout comme ils le font pour The Mandalorian.

Il est également maintenant confirmé que la série aura une deuxième et dernière saison, qui mènera apparemment directement au début du film Rogue One.

“C’est une deuxième saison, mais c’est vraiment, pour moi, la seconde moitié du roman”, a déclaré le showrunner Tony Gilroy à Vanity Fair. “Cette première saison parle de lui en train de devenir un révolutionnaire, et les 12 deuxièmes épisodes l’emmènent dans Rogue One.”

Regardez les bandes-annonces

La dernière bande-annonce complète montre le soulèvement de la rébellion avant les Jedi et promet de l’action :

Disney a finalement sorti une bande-annonce pour le spectacle lors de son événement Star Wars Celebration en mai, et c’est un doozy :

Si vous avez désespérément besoin de plus, il y a une bobine de grésillement avec de nombreux clichés en coulisses et des illustrations conceptuelles qui taquinent ce que nous pouvons attendre d’Andor :

Quelle est l’intrigue d’Andor ?

Le nouveau spectacle sera un thriller d’espionnage basé sur le personnage de Diego Luna, Cassian Andor, et se déroulera cinq ans avant Rogue One au début de la bataille entre l’Empire et la Rébellion.

Dans un article de couverture pour Vanity Fair, il a été révélé que la planète natale de Cassian Andor avait été détruite et qu’au départ, il était assez réticent à rejoindre la rébellion. La série retracera son parcours vers l’homme qu’il deviendra finalement dans Rogue One.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, Luna a exprimé son enthousiasme pour une histoire préquelle. “Vous connaissez la fin, mais vous ne savez pas comment cela s’est passé, et nous avons à nouveau ce défi devant nous”.

La série sera axée sur les personnages, se concentrant sur des histoires personnelles plutôt que sur de grands et grands spectacles selon GamingBible. Il s’inspirera des genres d’espionnage, de thriller et d’aventure, les rebelles infiltrant l’Empire pour la première fois et commençant à le démanteler de l’intérieur.

Diego Luna a fait l’éloge de l’utilisation d’effets pratiques dans l’émission dans une interview sur Good Morning America, déclarant : « Je suis un enfant sur le plateau, parce que tout est réel, tout est là. Nous ne travaillons pas avec des écrans verts – le truc est construit. Les accessoires fonctionnent. Ils font du bruit.

La bande-annonce a également révélé que nous aurons des batailles aériennes et des combats spatiaux – deux séquences d’action classiques de Star Wars.

Dans la deuxième saison, le créateur de la série, Tony Gilroy, a confirmé au magazine Empire que la série sauterait d’un an tous les trois épisodes, ce qui signifie qu’Andor couvrira une grande partie de la chronologie de Star Wars.

Qui sont les acteurs et l’équipe ?

Comme vous l’aurez deviné, Diego Luna sera de retour dans le rôle de Cassian Andor. Il sera rejoint par Genevieve O’Reilly, qui reprend son rôle de Mon Mothma, un leader au sein de la rébellion.

Ils seront rejoints par Stellan Skarsgard, Kyle Soller et Denise Gough selon Variety. Le dernier ajout au casting est l’actrice de Good Omens Adria Arjona, comme le rapporte Deadline.

D’autres rumeurs ont fait surface sur qui pourrait rejoindre le casting. Stellan Skarsgard a mentionné dans une interview à la radio qu’il avait joué aux côtés de Forest Whitaker, qui joue le rôle de Saw Gerrera. De plus, The Direct rapporte que le méchant Orson Krennic (joué par Ben Mendelsohn) reviendra également.

Alan Tudyk reviendra également pour exprimer le droïde impérial, K2SO – mais nous ne le verrons probablement pas avant la deuxième saison. Luna a également annoncé qu’il y aurait plus de “visages familiers”, nous pouvons donc nous attendre à voir plus d’anciens élèves de Rogue One.

En termes de derrière la caméra, Tony Gilroy (qui a précédemment travaillé sur Rogue One) servira de showrunner et de réalisateur. Dans l’équipe de rédaction, nous aurons le frère de Tony, Dan (connu pour Nightcrawler), Stephen Schiff (connu pour The Americans) et Beau Willimon (connu pour House of Cards).

La date limite a également signalé qu’en raison de problèmes de voyage liés à la pandémie, Gilroy n’a pas réalisé les trois premiers épisodes. Au lieu de cela, Toby Haynes a repris les fonctions en son absence. Haynes a déjà travaillé sur Black Mirror, Sherlock et Doctor Who.

Comment puis-je regarder Andor ?

Andor est une exclusivité Disney +, ce qui signifie que vous ne pourrez le regarder que sur la plateforme de streaming. Au moment de la rédaction, Disney + coûte 7,99 $ / 7,99 £ par mois pour un abonnement continu et 79,99 $ / 79,90 £ pour un abonnement annuel. Tu peux inscrivez-vous à Disney Plus ici.