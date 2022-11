‘Andor’ est l’une des meilleures émissions de 2022 et vous devez la regarder

Il y a une scène dans épisode 7 de Andor qui m’a envoyé chancelant.

Ça commence bizarrement. Cassian Andor, après avoir réussi un braquage impossible sur l’Empire galactique, faisait ce que tout criminel raisonnable ferait par la suite : faire la fête dans ce qui ne peut être décrit que comme “Space Ibiza”. Se saouler la nuit, se prélasser à la plage le jour. Une ambiance étrange pour un univers composé généralement de sorciers de l’espace qui s’affrontent avec des épées laser, mais je m’éloigne du sujet.

Alors qu’il se prélasse, Cassian – un passant dans un tout nouveau crime distinct dans lequel il n’est pas impliqué – se fait arrêter par un Stormtrooper et est interrogé sur place, accusé d’avoir participé à un crime dont il a simplement été témoin.

Quiconque regarde cette scène et qui a été interviewé par un flic voyou avait presque certainement un nœud dans l’estomac. Cassian, poli et ouvert, essaie frénétiquement d’éviter les ennuis alors qu’il est lentement pris au piège par une série calculée de questions suggestives, ce qui le conduit à être emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis. C’est une scène à la fois brutale et déroutante dans sa véracité. Ce qui ressemble initialement à une parodie se transforme lentement en quelque chose d’horrible. Le résultat semble désespérément inévitable : c’est ce qui se passe lorsque vous permettez au fascisme de s’épanouir sans recours.

Lucasfilm



C’est drôle, mais Andor – une émission dérivée centrée sur un personnage d’un film dérivé – est littéralement la première “chose” de Star Wars cela nous a montré que l’Empire Galactique est un véritable régime fasciste qui est, à la base, très mauvais. Dans un univers où les méchants sont censés être des nazis de l’espace, c’est un peu bizarre.

Mais c’est aussi pourquoi Andor continue d’être une émission de télévision étonnamment excellente. Si vous ne le regardez pas déjà, vous devriez absolument le faire. Il règne.

Andor règne parce que c’est un spectacle obsédé par les petites choses de son univers. Star Wars a toujours été une histoire d’événements gigantesques, de gigantesques batailles spatiales avec des conséquences qui modifient la galaxie. Mais à aucun moment dans un film Star Wars, je n’ai eu une idée réelle de ce pour quoi Luke Skywalker et Co. se battaient réellement; ou contre quoi les rebelles se rebellaient.

Dark Vador était mauvais parce qu’il s’habillait en noir et qu’il étranglait les mecs. C’est ça. L’empereur, d’autre part, avait un visage pâle et pâteux et un rire effrayant. Bien sûr, ces gens ont fait exploser des planètes et massacré des jeunes, mais ce sont des trucs de méchants pantomime. À Andor, le méchant est le glissement lent et sans prétention du fascisme, ce qui fait de la série l’une des choses les plus convaincantes que Disney ait produites depuis l’acquisition de la licence Star Wars en 2012.

Disney+



C’est un spectacle axé sur les détails de la mouture. Nous voyons des immeubles d’habitation, des robots cassés, des mères déçues en train de dîner avec leurs enfants adultes. Nous observons les impacts de la bureaucratie en action, des petites réunions de travail merdiques, des séances de garce au bureau. Nous regardons les familles se chamailler au petit-déjeuner, se tourmenter sur les listes d’invités et simplement participer aux banalités de la vie quotidienne. Bizarrement, c’est fascinant.

J’ai souvent critiqué Guerres des étoiles pour combler de manière obsessionnelle les lacunes de sa propre chronologie et rendre son univers autrefois grandiose petit. La construction de l’univers d’Andor est différente. Il compose sur des détails minuscules d’une manière qui fait que le monde de Star Wars se sent authentiquement vécu. En tissant les histoires de ces personnages moins importants dans le grand récit, nous arrivons à ressentir l’énorme ampleur des conflits plus larges. Ce n’est pas une histoire de Star Wars, c’est juste une petite histoire qui se déroule quelque part dans cet univers. C’est génial.

Mais au-delà de ces concepts de premier plan, Andor est simplement un spectacle qui est bon dans presque tous les aspects de sa production. Ça a l’air super, c’est bien écrit. Pas une seule ligne de dialogue ne semble surmenée ou maladroite. Il contient également un certain nombre de performances de premier ordre.

Denise Gough – qui joue Dedra Meero, membre du Bureau de la sécurité impériale – capture avec brio l’anxiété des entreprises lors de réunions à enjeux élevés où un seul mot erroné peut vous faire perdre votre emploi. Et, comme l’indique ce tweetil n’y a pas un crime que je ne commettrais pas si Stellan Skarsgård me demandait d’un ton bourru si je voulais “combattre ces bâtards pour de vrai”.

Je ne sais pas quelle est la limite des crimes que Stellan Skarsgård pourrait me convaincre de faire après m’avoir frappé avec un “Tu ne veux pas combattre ces bâtards pour de vrai” pic.twitter.com/7usRGe5SWv –Patrick Monahan (@pattymo) 30 septembre 2022

Andor emmène Star Wars dans un endroit où il n’a jamais été. Cela ressemble plus à un roman de John le Carré avec des blasters qu’à un opéra spatial. Et comme quelqu’un qui a littéralement une fois a mis fin à une diatribe / article Star Wars avec les mots“c’est assez Star Wars pour moi merci”, c’est un changement bienvenu.

Si, comme moi, vous vous êtes retrouvé épuisé par les exploits de Luke Skywalker and Co., je vous exhorte à reconsidérer. Andor, quel que soit le bagage Star Wars, est l’un des meilleurs spectacles de 2022. Je suis aussi surpris que quiconque.