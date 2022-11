‘Andor’ Épisode 10 Expliqué: Andy Serkis, Stellan Skarsgård Stir Star Wars Rebellion

Préhension Série Star Wars Andor lancez l’épisode 10 dernière Mercrediet nous rattrapons le mercenaire Cassian Andor (Diego Luna) alors qu’il se prépare à échapper à l’horrible Prison impériale il a été injustement jeté à la suite du régime totalitaire répression sévère. De manière vitale, il parvient également à s’assurer le soutien du directeur de l’unité pénitentiaire Kino Loy (Andy Serkis), qui a accepté que l’Empire ne les laisse jamais partir en liberté.

Il semble que le filet se referme autour d’un mystérieux recruteur rebelle Luther Raël (Stellan Skarsgard), en tant que Superviseur du Bureau de la Sécurité Impériale Dedra Meero (Denise Gough) mène sans relâche ses alliés à la poursuite de chaque piste dans sa poursuite d’un homme qu’elle ne connaît que sous le nom d'”Axe”.

Les méthodes violentes de Raël l’ont également mis en désaccord avec son collègue rebelle, le sénateur Mon Mothma (Geneviève O’Reilly), mais elle a du mal alors qu’elle collecte secrètement des fonds pour la cause. Un de ses alliés a suggéré de travailler avec le financier moralement douteux Davo Sculdun. Malgré son excellent nom, Mon est profondément mal à l’aise avec cette idée.

L’épisode 11 arrivera sur Disney Plus ce mercredi.

Andor arrive cinq ans avant Un voyouqui raconte l’histoire juste avant le film Star Wars original Un nouvel espoir. Mettons-nous au programme avec certains SPOILERS.

Une sortie

NARKINA 5 – Alors que le corps d’Ulaf est emporté, Cassian se rend compte que l’arrivée du remplaçant de leur défunt ami leur donnera une ouverture pour s’échapper. Il sait aussi que l’Empire doit paniquer, puisqu’il a massacré un étage entier de prisonniers pour les empêcher de révéler l’horrible vérité : il déplace les personnes qui ont fini leur peine dans de nouveaux établissements plutôt que de les libérer.

“Le pouvoir ne panique pas”, dit-il à Kino pour le convaincre de leur opportunité.

Ils passent le mot aux autres prisonniers pendant leur quart de travail, puis utilisent une conduite d’eau cassée pour court-circuiter le système de sécurité du sol pendant qu’ils se déplacent et attaquent les gardes. Cela se transforme en une fusillade classique de Star Wars alors qu’ils submergent leurs geôliers et leur arrachent leurs blasters.

Lucasfilm



Alors que le groupe principal de prisonniers libère les autres étages, Cassian et Kino se dirigent vers la salle de contrôle pour affronter les mecs plutôt moche qui dirigent ce cauchemar dystopique. S’emparant de l’interphone, Kino prononce un discours émouvant à toute la prison et les encourage à se soulever contre l’Empire.

“Je préférerais mourir en essayant de les abattre plutôt que de leur donner ce qu’ils veulent”, dit-il, citant Cassian et semant plus largement des idéaux rebelles.

Les gardiens sont placés dans une situation impossible, car l’Empire les punira probablement sévèrement pour avoir laissé les détenus en liberté. D’un autre côté, ils seront certainement tués s’ils prennent les prisonniers. Recroquevillés derrière des portes verrouillées, ils décident de risquer la colère impériale. Probablement le choix judicieux.

Après le cri de ralliement “One way out”, les détenus se précipitent vers une sortie au-dessus de l’océan et bondissent vers la liberté.

Lucasfilm



Dans un élan émotionnel de dernière seconde, Kino s’arrête… et dit à Cassian qu’il ne sait pas nager. Alors il a rallié ses codétenus pour s’évader, sachant qu’il ne pourrait pas les rejoindre (Serkis vend magnifiquement ce moment de résignation). C’est le genre de sacrifice qui inspirera Cassian à devenir le héros rebelle que nous connaissons de Rogue One.

Merde, ce spectacle est si bon.

Une offre Game of Thrones

CORUSCANT — Mon Mothma et son allié banquier Tay Kolma (Ben Miles) rencontrez le financier profondément sordide Davo Skuldun (Richard Dillane) dans son appartement de l’ambassade de Chandrilan, et il tient la promesse de son nom. Cette scène est délicieusement tendue, avec le trio assis loin l’un de l’autre alors que Mon rayonne de dédain pour son invité.

“Je sais que c’est insipide et cliché, mais l’une des indulgences d’une grande richesse est la liberté des opinions des autres”, dit Davo, nous disant tout ce que nous devons savoir sur lui.

Lucasfilm



Il ne prendra également aucune sorte de frais pour blanchir l’argent de Mon, même après qu’elle ait dit que lui devoir une faveur illimitée la met mal à l’aise.

“Une goutte d’inconfort peut être le prix à payer pour faire des affaires”, répond-il.

Davo révèle qu’il veut une invitation de retour afin qu’il puisse présenter son fils de 14 ans à Leida, la fille provocante de Mon, âgée de 13 ans. Même s’il le nie, il veut clairement lier leurs familles par un pacte de mariage et augmenter le poids politique de sa famille. C’est plus Westeros qu’une galaxie lointaine, très lointaine, et j’adore ça.

Mon est naturellement horrifié et refuse, mais n’en a clairement pas fini avec cette idée. Elle doit faire quelque chose à propos de cet argent suspect de la rébellion, au cas où l’Empire commencerait à flairer.

Quoi qu’il en soit, Davo a l’air sympa.

La taupe impériale

Le camarade rebelle de Mon, Luthen, est convoqué à une réunion dans les niveaux inférieurs de la planète de la ville, ce qui, j’en étais sûr, se révélerait être un piège impérial. L’ambiance légèrement paranoïaque de cette émission doit m’atteindre, car il s’avère que Luthen a un agent double de l’ISB qui lui a fourni des informations : le superviseur Lonni Jung (Robert Emmes).

Ce gars a été très discret dans l’ISB toute la saison, mais Emms obtient son moment pour briller ici. Lors de son trajet en ascenseur pour rencontrer Luthen, il utilise un écouteur pour communiquer avec le rebelle. Luther félicite chaleureusement Lonni pour la naissance de sa fille, ce qui semble être une menace voilée.

Lucasfilm



Lonni révèle à quel point Dedra est sur le point de découvrir l’identité de Luthen. Luthen nie avoir joué un rôle dans le braquage d’Aldhani (un gros mensonge, mais il peut difficilement faire confiance à un Impérial qui est prêt à agir comme une taupe). Il décide également les 50 rebelles dans l’opération que Dedra est organiser un piège pour sera sacrifié pour mettre ISB à l’aise, ce qui est le genre de tactique machiavélique que nous attendons de lui.

L’Impérial veut mettre fin à leur arrangement, incitant un autre Discours de Luthen dégoulinant de charisme. Il révèle qu’il a commencé ses efforts rebelles 15 ans auparavant – environ l’époque où l’empire se levait – mais accepte qu’il ne le verra pas se concrétiser.

“Calme. Gentillesse. Parenté. Amour. J’ai renoncé à toute chance de paix intérieure, j’ai fait de mon esprit un espace sans soleil”, dit-il. “Je partage mes rêves avec des fantômes.”

Lucasfilm



C’est incroyablement cool, et il envoie Lonni sur son chemin avec leur arrangement intact. J’espère qu’il ne décidera pas que le gars du BSI est responsable et qu’il le fera tuer ou quelque chose comme ça.

“J’ai besoin de tous les héros que je peux avoir”, dit-il, avant de revenir à Cassian et Melchi sur Narkina 5.

Les futurs héros rebelles – qui donneront tous deux leur vie en combattant l’Empire dans Rogue One – courent à travers le monde stérile alors que l’Empire chasse les évadés au loin derrière eux.

Lucasfilm



Pensées voyous, questions sans réponse et œufs de Pâques

Donc je suppose que c’est comme ça que Kino devient Chef suprême Snoke ?

? C’est une blague.

Mais peut-être…

L’expression « au programme » utilisée pour inciter les détenus à placer leurs mains sur leur tête évolue de manière fascinante à travers la séquence du prisonnier. Cassian le crie à Kino alors qu’il le convainc de s’échapper, laissant entendre qu’il a pris le pouvoir et l’influence, puis le crie aux gardes de la salle de contrôle, indiquant qu’il est maintenant en charge de l’ensemble de l’installation.

La coiffe vue dans la boutique d’antiquités de Luthen ressemble exactement à celle-ci porté par Padmé Amidala dans L’Attaque des Clones.

Nous avons un très bref enregistrement avec Dedra au siège de l’ISB avant que Lonni ne se faufile pour rencontrer Luthen. Elle semble légèrement mécontente de l’influence qu’il a, alors peut-être qu’elle décidera de déterrer de la saleté sur lui.

Lonni était intelligemment réparti dans toutes les scènes de l’ISB, il n’y avait donc pas de “Qui est-ce?” quand il a été révélé – sa structure faciale et sa moustache le rendaient distinctif. Le voir descendre dans les niveaux inférieurs de Coruscant n’est qu’un régal visuel aussi.

Sur Ferrix, la maman adoptive de Cassian Maarva ( Fiona Shaw ) refuse ses médicaments ou toute aide, et sa santé décline. Cela fera probablement reculer Cassian.

) refuse ses médicaments ou toute aide, et sa santé décline. Cela fera probablement reculer Cassian. Rebelle Cinta Kaz (Varada Sethu) surveille le retour de Cassian, ayant été chargé de le tuer pour protéger la couverture de Luthen. Cela conduira vraisemblablement à une confrontation, espérons que Cinta ne soit pas tuée, car elle est fascinante.

Il semble y avoir un autre homme qui surveille la place de Maarva, mais on ne sait pas s’il s’agit d’un autre rebelle ou d’un impérial.

Aucun signe de Syril Karn cet épisode, je me demande s’il est toujours traîner autour du siège du BSI Comme un idiot?

Revenez pour plus d’œufs de Pâques et d’observations mercredi 16 novembre prochainlorsque l’épisode 11 d’Andor arrive sur Disney Plus.

