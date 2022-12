Andor de Disney+ montre pourquoi l’Empire est si diabolique

L’Empire est mauvais. C’est le postulat de base de Guerres des étoiles, qui s’étend désormais sur des dizaines d’histoires dans des longs métrages, des émissions de télévision et des jeux vidéo. Au moment où nous rencontrons l’Empire en Un nouvel espoir, le film de 1977 qui a engendré l’une des franchises de contenu les plus importantes et les plus rentables de tous les temps, ses membres emprisonnent et torturent une jeune femme – puis font exploser toute sa planète natale, envoyant des millions de personnes à leur mort.

Mais il est remarquable que nous ne le fassions pas voir les détails sanglants comme une civilisation entière sont effacés par l’étoile de la mort, ou même entendre l’étendue des cris de Leia alors que le droïde interrogateur tente de forcer l’emplacement de la base rebelle hors d’elle. Les atrocités de l’Empire font plus parler d’elles que de témoins. D’une certaine manière, c’est en soi obsédant – la paranoïa est sa propre forme d’enfer. Mais comme le Guerres des étoiles Le mythe s’est transformé en style de vie et en parc à thème, les mauvaises qualités de l’Empire sont parfois moins littérales que simplement esthétiques : leurs casques sont effrayants. Leurs épées légères sont rouges. Leur musique est effrayante. À ce stade, cependant, les stormtroopers, qui s’inspirent des nazis littéraux, sont si incompétents que leur présence est plus comique que effrayante.

Andor, le drame Disney + de 12 épisodes se déroulant dans le Guerres des étoiles univers, a pour moi à lui seul restauré la terreur effrayante de l’Empire. Avec Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, qui mourra de façon spectaculaire dans le film précédent Un voyoule spectacle se déroule des années avant la chute de l’Empire Le retour des Jedi. Dès le premier instant, quand Cassian se bat avec deux flics et doit ensuite fuir l’enquête, Andor concerne la police – flics d’entreprise, flics locaux, agents du renseignement, escadrons d’occupation – et le dilemme d’essayer de vivre aux côtés d’une présence policière qui privilégie le profit à la vie et l’ordre à la liberté.

Parce que le spectacle est un drame, il fonctionne sur un mode différent des films. La plupart des héros de Guerres des étoiles les films sont des adolescents; une grande partie de l’intrigue est un drame familial en gros. Andor fonctionne de manière diamétralement opposée : les personnages sont des adultes fatigués, souvent contraints de faire face à des dilemmes moraux au milieu de ce qui est autrement leur vie professionnelle. Chaque personnage offre au public une fenêtre sur les nombreux systèmes et institutions qui créent et soutiennent l’Empire.

Et à travers ce collage, qui se déploie superbement grâce à un excellent rythme, Andor nous montre ce que l’Empire valorise, comment l’Empire réprime la dissidence et qui devient un dommage collatéral dans le processus. (Le score de Nicholas Britell est également fantastique.) Alors que nous parcourons la galaxie avec Cassian et le casting de personnages très éloignés, nous voyons encore et encore la stratégie de l’Empire : extraire des ressources. Déplacer les populations indigènes. Associez-vous à des entreprises à but lucratif. Et quand tout le reste échoue, supprimez la dissidence – de plus en plus, au fur et à mesure que le spectacle progresse, par tous les moyens nécessaires.

L’histoire est divisée en quatre parties. Chaque arc dure environ trois épisodes, soit environ la durée d’un long métrage. Différents scénaristes et réalisateurs semblent avoir la propriété des arcs séparés, ce qui donne à chaque section une sensation étonnamment distinctive. Le premier arc nous présente Cassien et nous présente son dilemme ; le second l’emmène à travers un casse de garnison déchirant avec un petit contingent de rebelles. Puis, au troisième quart de la série, l’intrigue – et littéralement Cassian aussi – prend une tournure brutale et inattendue : notre héros est emprisonné dans un balayage aléatoire. Se trouver au mauvais endroit au mauvais moment l’envoie dans une prison impériale pendant six ans. Nous sommes avec Cassian alors qu’il est plongé dans un cauchemar.

Les épisodes de la colonie pénitentiaire Narkina 5 sont attribués à Beau Willimon, mieux connu pour son travail sur Netflix Château de carteset ils sont une série d’histoires exceptionnelles, s’appuyant sur les fondations du début de la saison pour exposer Andorl’essentiel : la lutte essentielle de la liberté, contre ceux qui voudraient la restreindre pour le profit. (Les prisonniers, dont beaucoup ont été transférés dans le système après une farce de procès, sont des ouvriers d’usine enrôlés pour l’effort de défense impérial.) Andy Serkis fait un tour formidable en tant que chef d’unité coriace de Cassian, un détenu nommé Kino Loy. Alors que Cassian suit Kino à travers ce labyrinthe carcéral, lui – et nous – n’avons d’autre choix que de se radicaliser, d’opposer une oppression écrasante à une indignation incandescente.

Deux des personnages les plus fascinants de Andor sont des méchants : Dedra Meero (Denise Gough) et Syril Karn (Kyle Soller). Dedra est un haut responsable du renseignement dans ce qui semble être le propre KGB de l’Empire, tandis que Syril est un flic d’entreprise de bas niveau. Leurs deux histoires concernent principalement leur avancement professionnel : Dedra trouve de nouvelles stratégies de collecte de renseignements pour impressionner son patron, tandis que Syril ne parvient pas à impressionner le sien et est rétrogradé de manière embarrassante. Les deux sont pleins d’émotion, mais aucun ne peut l’exprimer d’aucune façon, sauf par le biais de la machinerie de l’Empire – où ils pourraient rechercher la validation de l’avancement en favorisant l’extraction des ressources ou le contrôle de la population. Dedra est peut-être une oppresseuse impitoyable obsédée par la surveillance, ou elle peut se complaire à gravir les échelons de l’entreprise, mais cela ne fait aucune différence pour les rebelles qu’elle poursuit sans relâche. De même, Syril pourrait être le garçon d’une maman amère, ou il pourrait être un complice pourri et heureux, mais de toute façon, des innocents meurent. Mauvais, Andor observe, se cache dans le cœur des laquais du quotidien.

Andor offre gamme et nuance au milieu d’un conflit en noir et blanc

Mais si c’est là que réside le mal, c’est aussi là que réside le bien, comme Andor trouve dans ses personnages comme Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), la future chef de la rébellion, qui est ici une politicienne assiégée à mi-carrière dans un mariage sans amour, essayant de transférer de l’argent aux forces rebelles lorsque son mari ne fait pas attention . C’est dans Nemik (Alex Lawther), un garçon vaporeux écrivant un “manifeste” qui entreprend une mission suicide par sens du devoir. C’est à Maarva (Fiona Shaw), la mère (adoptive) de Cassian, qui préfère rester proche de sa communauté même lorsqu’on lui offre la possibilité d’échapper au contrôle de l’Empire. Au fur et à mesure que ces personnages interagissent, Andor révèle l’ampleur et la profondeur de la diversité au sein de la catégorie de la «rébellion» – il y a des idéalistes et des mercenaires, des pauvres et des princes, et de nombreuses différences d’opinion entre eux sur la meilleure façon de combattre l’oppression. Le discours est vivifiant dans sa passion et son souci du détail ; Andor offre gamme et nuance au milieu d’un conflit en noir et blanc.

Par le temps Andor conclut sa première saison (le spectacle a été éclairé au vert pendant une seconde), nous savons exactement à quel point l’Empire est diabolique. La résistance est moins un choix qu’elle n’est la seule affirmation de survie disponible. Comme le crie Kino à ses codétenus, il n’y a qu’« une issue » à cette lutte. Plutôt que de reléguer Guerres des étoiles’ univers aux mythes sur la prophétie et l’ascendance, Andor propose une Guerres des étoiles chronique de résistance progressive et de compromis granuleux, contre l’ennemi familier du régime répressif.