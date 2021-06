Andor Date de sortie, distribution, bandes-annonces et actualités

Andor est la série préquelle très attendue de Rogue One à venir bientôt sur Disney +, avec Diego Luna alors qu’il reprend son rôle d’espion rebelle Cassian Andor, et explore sans aucun doute un côté plus sombre de l’univers Star Wars.

Après le succès gigantesque de The Mandalorian, il n’est pas surprenant que d’autres émissions en direct de Star Wars soient en route, et Andor est celui qui est en préparation depuis le plus longtemps.

Si vous êtes intéressé par les autres grands spectacles à venir à Disney Plus (y compris la série Obi-Wan), consultez notre article sur tous les meilleurs spectacles Disney + à venir. Quelle est la date de sortie d’Andor ? Disney a seulement confirmé qu’Andor arrivera sur Disney + quelque temps en 2022. Il y a donc encore pas mal de temps à attendre. À son arrivée, il y aura douze épisodes, susceptibles d’être diffusés chaque semaine, comme ils le font pour The Mandalorian. Le spectacle peut également se dérouler sur plusieurs saisons. Cette nouvelle vient d’Alan Tudyk, la voix du droïde impérial impertinent, K2SO. Collider a rapporté que dans une interview, il a confirmé qu’il ne serait pas dans les douze premiers épisodes, mais qu’il serait toujours dans la série. Étant donné que la première saison ne compte que douze épisodes, cela nous dit que nous avons au moins deux saisons d’Andor à espérer. Marvel n’a pas encore commenté cela. Visionnez la bande annonce Nous n’avons pas encore de véritable bande-annonce pour le spectacle, mais nous avons une bobine grésillante avec de nombreux plans en coulisses et des illustrations conceptuelles qui taquinent ce que nous pouvons attendre d’Andor : Quelle est l’intrigue ? Le nouveau spectacle sera un thriller d’espionnage basé sur le personnage de Diego Luna, Cassian Andor, et se déroulera cinq ans avant Rogue One au début de la bataille entre l’Empire et la Rébellion. Dans une interview avec Entertainment Tonight, Luna a exprimé son enthousiasme pour une histoire de préquelle. « Vous connaissez la fin, mais vous ne savez pas comment cela s’est passé, et nous avons à nouveau ce défi devant nous ». Qui sont les acteurs et l’équipe ? Comme vous l’aurez deviné, Diego Luna sera de retour en tant que Cassian Andor. Genevieve O’Reilly, qui reprendra son rôle de Mon Mothma, un leader au sein de la rébellion, le rejoindra. Les rejoindront Stellan Skarsgard, Kyle Soller et Denise Gough selon Variety. Nous ne savons pas qui seront les personnages car les négociations sont toujours en cours de finalisation – mais nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus. Le dernier ajout à la distribution est l’actrice de Good Omens Adria Arjona, comme l’a rapporté Deadline. Plus de rumeurs ont fait surface sur qui pourrait rejoindre le casting. Stellan Skarsgrad a mentionné dans une interview à la radio qu’il avait joué aux côtés de Forest Whitaker, qui joue le rôle de Saw Gerrera. De plus, The Direct rapporte que le méchant Orson Krennic (joué par Ben Mendelsohn) reviendra également. Alan Tudyk reviendra également pour exprimer le droïde impérial, K2SO – mais nous ne le verrons probablement pas avant la saison deux. En termes de derrière la caméra, Tony Gilroy (qui a déjà travaillé sur Rogue One) servira de showrunner et de réalisateur. Dans l’équipe de rédaction, nous aurons le frère de Tony, Dan (connu pour Nightcrawler), Stephen Schiff (connu pour The Americans) et Beau Willimon (connu pour House of Cards). Deadline a également signalé qu’en raison de problèmes de voyage liés à la pandémie, Gilroy ne dirigera pas les trois premiers épisodes. Au lieu de cela, Toby Haynes assumera les fonctions en son absence. Haynes a déjà travaillé sur Black Mirror, Sherlock et Doctor Who. Comme les premiers épisodes sont tournés au Royaume-Uni, il était logique que Haynes prenne le relais pour le moment. Gilroy sera toujours activement impliqué dans les coulisses. Comment puis-je regarder Andor ? Andor semble être une exclusivité Disney +, ce qui signifie que vous ne pourrez le regarder que sur la plate-forme de streaming. Au moment de la rédaction de cet article, Disney+ coûte 7,99 £ / 7,99 $ par mois pour un abonnement continu et 79,90 £ / 79,99 $ pour un abonnement annuel. Vous pouvez inscrivez-vous à Disney Plus ici.