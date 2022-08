Andonovski nomme l’équipe de l’USWNT pour affronter le Nigeria

Alex Morgan, Lindsay Horan et Megan Rapinoe sont les têtes d’affiche de la liste de 23 joueurs nommés par le manager américain Vlatko Andonovski lundi pour une paire de matches amicaux contre le Nigeria en septembre.

Le premier match aura lieu le 3 septembre au Children’s Mercy Park à Kansas City, Kansas, tandis que le second aura lieu trois jours plus tard à Audi Field à Washington, DC.

Les 23 joueuses faisaient partie de l’équipe qui a remporté le championnat Concacaf W 2022 le mois dernier, qui a décroché des places à la fois pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 et les Jeux olympiques de 2024 à Paris. La seule joueuse qui figurait sur cette liste mais qui est absente de l’équipe est la défenseure blessée du Washington Spirit Emily Sonnett.

La défenseure Crystal Dunn, qui a donné naissance à son fils Marcel le 20 mai, rejoindra le camp pour s’entraîner alors qu’elle poursuit son retour à la forme physique, mais ne participera pas aux matchs. Horan, qui joue en France pour Lyon, est le seul joueur non national de la liste, avec huit des 12 équipes de la NWSL représentées.

“Tous les joueurs de l’alignement ont bien performé au Mexique lors des qualifications et ont conservé cette forme pour leurs clubs, nous allons donc poursuivre le processus de croissance en équipe avec ce groupe dans ce qui sera deux matchs difficiles contre le Nigeria”, a déclaré Andonovski. .

“La préparation pour la Coupe du monde est un long processus, et je suis très satisfait de la façon dont notre équipe comprend ce processus, est disposée à faire le travail et fait des progrès positifs à chaque camp pour nous amener là où nous voulons être l’été prochain. .”

Les prochains matchs seront les premiers matchs nationaux de l’équipe depuis les qualifications pour la Coupe du monde 2023, qui débutera dans moins d’un an en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Nigeria s’est également qualifié pour le tournoi – sa neuvième campagne de qualification consécutive – gagnant sa place plus tôt cet été à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022. Les Super Falcons sont 11 fois champions d’Afrique

Le match à Kansas City ramène également l’USWNT dans la région natale d’Andonovski pour la deuxième fois depuis qu’il est devenu entraîneur-chef fin 2019, après avoir affronté la République de Corée au Children’s Mercy Park en octobre 2021. Kansas City, Missouri était également a récemment été désignée comme l’une des 11 villes hôtes américaines pour la Coupe du monde de football 2026.

Équipe des États-Unis :

Gardiens : Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Défenseurs : Alana Cook (OL Reign), Emily Fox (Racing Louisville FC), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Kelley O’Hara (Washington Spirit), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC).

Milieux de terrain : Sam Coffey (Portland Thorns FC); Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA), Taylor Kornieck (San Diego Wave FC), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Andi Sullivan (Washington Spirit).

Attaquants : Ashley Hatch (Washington Spirit), Alex Morgan (San Diego Wave FC), Mallory Pugh (Chicago Red Stars), Midge Purce (NJ/NY Gotham FC), Megan Rapinoe (OL Reign), Trinity Rodman (Washington Spirit), Sophia Smith (Portland Thorns FC).