L’équipe nationale féminine des États-Unis a battu le Canada 1-0 lors de son match d’ouverture de la Coupe SheBelieves, mais il n’y avait pas beaucoup de satisfaction quant à la performance des États-Unis puisque le gérant Vlatko Andonovski s’est dit «déçu» de la démonstration.

Les États-Unis ont eu le meilleur sur le jeu pendant une grande partie du match, mais ils ont quand même été testés par une équipe canadienne manquant de joueurs de haut niveau comme l’attaquant Christine Sinclair et la défenseur Kadeisha Buchanan. Les États-Unis ont prévalu sur la gagnante de la remplaçante Rose Lavelle à la 79e minute, lorsqu’une tentative de dégagement lui est tombée dans la surface, lui permettant de frapper le ballon à la maison. Mais le Canada avait également une vision claire du but, la milieu de terrain Janine Beckie ayant échoué à deux reprises à se convertir avec la seule gardienne Alyssa Naeher à battre.

– Foudy: l’USWNT devrait dominer SheBelieves, puis les Jeux Olympiques

« Lorsque nous créons 10 occasions de marquer et que nous en marquons une, je suis déçu parce que je veux que nous marquions plus de buts », a déclaré Andonovski. « Et en plus de cela, si nous permettons à des tirs au but, je ne serai pas heureux et je pensais que ce soir, ils avaient quelques bonnes occasions de marquer. Nous allons examiner cela. Nous sommes va examiner un peu plus en profondeur pourquoi cela s’est produit. «

Les sentiments d’Andonovski ont été repris par la capitaine américaine Becky Sauerbrunn, qui a qualifié la performance de «bâclée», bien qu’elle ait également félicité les États-Unis pour avoir prévalu lorsqu’ils n’ont pas joué de leur mieux.

« Cette équipe est fière de pouvoir trouver des moyens de gagner et parfois nous gagnons assez et parfois nous sommes allés moche et ce soir a été une de ces nuits où nous avons gagné laide », a-t-elle déclaré. « Il est important que lorsque les choses ne vont pas bien, que nous ne vibrions pas correctement, que nous puissions trouver un moyen de gagner et nous l’avons fait ce soir, ce qui est un bon signe de la mentalité de cette équipe. »

Le Canada obstruant le centre, les États-Unis ont attaqué à plusieurs reprises les flancs, mais ont quand même eu du mal à percer alors que la ligne arrière des Reds a tenu bon pendant la majeure partie du match. Mais Andonovski a estimé que son côté manquait de précision plutôt que d’idées.

« Nous aurions pu faire un meilleur travail dans le dernier tiers », a-t-il déclaré. «Ce n’était certainement pas par manque de créativité, mais je dirais que c’était plutôt un manque d’exécution. Nous avons créé de bonnes opportunités après une bonne mise en place, ou nous avons pu les briser avec une bonne créativité, mais nous n’avons pas pu pour l’exécuter. «

Cela a aidé avec le match toujours à égalité 0-0, Andonovski a pu employer une triple substitution qui ferait l’envie de n’importe quel entraîneur dans le monde, Lavelle, Alex Morgan et Christen Press entrant tous dans le match vers la 63e minute. Cela a porté ses fruits car les États-Unis ont réussi à augmenter la pression d’un cran, ce qui a conduit au vainqueur de Lavelle.

« Vous parlez parfois de ne pas avoir de profondeur dans votre équipe, mais cette équipe a de la profondeur sur la profondeur sur la profondeur », a déclaré Sauerbrunn. « Et c’est au-delà des 23 qui sont actuellement ici. Le pool de joueurs aux États-Unis est très profond, et donc si vous pouvez vous permettre de faire sortir des joueurs comme ça du banc, alors vous faites quelque chose de bien. »

Andonovski a trouvé des points positifs, notamment en termes de performance défensive de son équipe.

« L’une des choses qui me rend heureux d’un point de vue défensif, c’est qu’ils ne nous ont pas brisés pour créer l’opportunité », a-t-il déclaré. « Nous leur avons donné le ballon, ils créent des opportunités. Nous avons commis une erreur, ils créent des opportunités, alors c’est le point positif. Mais alors pourquoi donnons-nous le ballon? Comment tout cela s’est passé, c’est quelque chose que nous allons avoir pour examiner un peu plus en profondeur. «

Les États-Unis et le Brésil – qui avaient remporté 4-1 contre l’Argentine plus tôt dans la journée – se rencontrent dimanche, avec probablement le titre du tournoi en jeu.