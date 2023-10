Andie MacDowell porte un soutien-gorge et un pantalon noirs au défilé de mode de L’Oréal – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Andie MacDowell était fabuleuse alors qu’elle défilait sur le podium du défilé de mode L’Oréal « Walk Your Worth » à la Fashion Week de Paris le dimanche 1er octobre. jour de la marmotte La star, 65 ans, avait l’air incroyable alors qu’elle arborait une tenue entièrement noire et affichait une incroyable coiffure bouclée. Elle avait un immense sourire sur son visage alors qu’elle modélisait le look avec la Tour Eiffel en arrière-plan.

Le mannequin et actrice a montré son ventre alors qu’elle portait un soutien-gorge noir et un pantalon en cuir brillant. Elle a complété le look avec une paire de talons hauts et une longue veste en cuir ouverte. Elle était également très animée alors qu’elle descendait la piste, agitant les mains et souriant largement. Elle a également posé pour quelques photos avec les mains dans les poches.

Plus tard dans la soirée, elle a rejoint ses collègues mannequins, comme Eva Longoria et Cindy Bruna en marchant sur le podium pour une grande photo de groupe.

Andie était magnifique sur les nouvelles photos, alors qu’elle montrait ses cheveux gris avec ses boucles emblématiques. Le mannequin a parlé du changement de couleur de ses cheveux dans une interview en juin 2022 avec Personnes. Elle a mentionné que sa sœur aînée était « entièrement argentée » et elle pensait qu’elle était « belle » avec ce look. «Pendant le COVID, je pouvais voir les racines avec mon visage, avec ma peau et mes yeux, et j’aimais ça», a-t-elle expliqué. « À terme, je vais être argent. Et je voulais vivre cette expérience de ressentir ce que c’est.

Andie a arboré des cheveux argentés pour divers événements ces dernières années et elle est absolument magnifique. L’actrice avait participé au même défilé de mode en 2022 et avait exhibé ses cheveux poivre et sel en se pavanant sur le podium. Elle a montré ce look lorsqu’elle a remis le prix du meilleur décor aux Oscars en mars. Elle remettait le prix à ses côtés Quatre mariages et un enterrement co-star Hugh Grant.