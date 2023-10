Andie MacDowell, Florence Pugh et Emily Ratajkowski adoptent les sous-vêtements risqués comme tendance des vêtements d’extérieur : PHOTOS

Andie MacDowell défile sur le podium

L’actrice Andie MacDowell a défilé lors du défilé « Le Défilé L’Oréal Paris – Walk Your Worth » lors de la Fashion Week de Paris. Elle s’est pavanée avec confiance sur le podium dans un pantalon en cuir verni et une veste longue assortie, associée à un soutien-gorge noir.

MacDowell portait ses mèches bouclées emblématiques, montrant ses gris naturels. L’actrice de « Groundhog Day » a décidé d’adopter ses cheveux gris en 2021, déclarant à Katie Couric en mars de cette année : « Je pensais que cela irait bien sur mon visage. Et quand ils ont commencé à pousser pendant le COVID, j’ai vu que j’avais raison. » Depuis, elle a reçu des critiques, mais cela ne l’a pas fait changer d’avis.

« À votre avis, j’ai quel âge ? Je vais avoir 65 ans. Quoi, pensez-vous que j’ai 75 ans juste parce que j’ai laissé mes cheveux grisonner ? », a déclaré MacDowell à Couric, s’adressant à ses critiques. « Je m’en fiche. Je veux être vieux. Je suis fatigué d’essayer d’être jeune. Je ne veux pas être jeune. J’ai été jeune. Je ne peux tout simplement pas continuer la mascarade ! Je peux ‘t! »

Florence Pugh est jolie en rose

Florence Pugh a fait tourner les têtes lorsqu’elle est arrivée au défilé Valentino lors de la Fashion Week de Paris, vêtue d’un tailleur-pantalon rose pâle, avec le haut gauche déboutonné et un crop top à nœud.

Elle a associé le look à de petites boucles d’oreilles, un sac à main rose et une micro queue de cheval. Les fans ont adoré sa petite coiffure, profitant des commentaires Instagram de la star pour en plaisanter. « Girl a battu le record de la plus petite queue de cheval de tous les temps », a écrit un fan, tandis qu’un autre est intervenu pour dire « flo, la minuscule queue de cheval me TUE. »

Pugh était assis au premier rang du spectacle, aux côtés d’Andrew Garfield, Penn Badgley, Kris Jenner, Paris et Nicky Hilton, entre autres.

Le look audacieux d’Emily Ratajkowski

Le mannequin Emily Ratajkowski a laissé peu de place à l’imagination lorsqu’elle a parcouru les rues de New York dans une robe transparente, mettant en valeur le soutien-gorge et le string noirs qu’elle portait en dessous. Elle a associé le look à des talons noirs pointus transparents et à un sac à main noir.

Ratajkowski était sur le point de dîner avec des amis, un mois après avoir plaisanté sur TikTok en disant qu’elle était prête à « sortir avec tous ceux qui voulaient sortir avec lui ». [her] pour dîner. » Elle était auparavant mariée au producteur de films Sebastian Bear-McClard, mais les deux ont divorcé en septembre 2022, une décision qu’elle ne regrette pas.

« Il n’y a rien de mieux que d’avoir la trentaine, d’être toujours sexy, d’avoir peut-être un peu de son propre argent, de déterminer ce que l’on veut faire de sa vie. [and] tout », a déclaré Em. « Après avoir essayé ce fantasme de mariage et réalisé que ce n’est peut-être pas tout ce qu’il prétend être, et puis vous avez toute la vie devant vous! »

Ana de Armas brille en or

Ana de Armas brillait d’or alors qu’elle foulait le tapis rouge du défilé Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris. Elle a parcouru le tapis avec un pantalon doré et une veste dorée avec des motifs floraux roses, associée à un soutien-gorge en satin marron.

En tant qu’ambassadrice de la marque Louis Vuitton, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour féliciter Nicolas Ghesquière, créateur de mode et directeur créatif de la ligne femme de Louis Vuitton.

« @nicolasghesquiere, je suis tellement impressionnée par toi. Félicitations encore pour cette belle collection et ce défilé », a-t-elle écrit sur Instagram. « Merci à vous et à toute l’équipe @louisvuitton pour ce moment des plus merveilleux, comme toujours ! »

Rosie Huntington-Whiteley brille en argent

Lors de la soirée Mert Alas et Seventy One Gin’s lors de la Fashion Week de Paris, le mannequin Rosie Huntington-Whiteley a montré son physique élancé, vêtue d’une jupe noire taille haute et d’une veste de costume, avec son soutien-gorge argenté visible à travers les boutons ouverts.

En discutant avec Condé Nast Traveler plus tôt cette semaine, Huntington-Whiteley a parlé de son parcours de bien-être et de la façon dont il a évolué à mesure qu’elle vieillissait. Elle a expliqué qu’elle pensait que « c’était quelque chose que les personnes âgées réfléchissaient », mais après avoir eu un bébé dans la trentaine, elle a réalisé que « des rituels apparemment petits sont importants » et « peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez, mentalement et physiquement ».

« J’ai toujours été un lapin de gym. Ma mère était instructeur de fitness et s’entraîner et aller à la salle de sport ont toujours fait partie de ma vie », a-t-elle déclaré au média. « Si je peux aller à la salle de sport trois fois par semaine – et faire de la musculation, de la musculation et du palais – je suis très, très heureux. En termes de régime, je ne suis pas très rigide sur quoi que ce soit. »