Andie MacDowell embrasse ses rides, dit que vieillir « ne se sent pas moins sexy »

Andie MacDowell est « confortable » alors qu’elle vieillit à Hollywood.

L’actrice de « Maid », 65 ans, a récemment partagé dans une interview qu’elle « ne se sent pas moins sexy » à mesure qu’elle vieillit.

« Il y a cette période entre 40 et 60 ans pendant laquelle je pense que les femmes dans l’entreprise peuvent avoir du mal parce qu’elles ne savent pas quoi faire. Elles ont été considérées comme à sens unique, mais elles ne sont pas vraiment considérées comme ce que je suis maintenant. « , a déclaré MacDowell au magazine People.

« J’avais du mal et je suis beaucoup plus à l’aise avec où je suis en ce moment. J’aime être une femme plus âgée. J’aime vraiment ça. Et ça ne me semble pas moins sexy. »

MacDowell a expliqué au point de vente qu’il était initialement « difficile de gérer » le changement, mais qu’elle l’a finalement « accepté ». Elle est connue à Hollywood pour avoir embrassé ses cheveux gris naturels – ce qui n’a jamais été très courant pour les femmes de l’industrie.

« J’ai l’impression que ma carrière se porte très bien en ce moment parce que j’ai plongé dans le fait d’être une femme plus âgée et que je l’ai accepté », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait aimé jouer la « femme plus âgée complexe » dans des rôles au cinéma récemment.

MacDowell a récemment dépeint une grand-mère à la télévision pour la première fois dans la série Hallmark « The Way Home ». L’émission vient d’être renouvelée pour une deuxième saison.

« Je n’ai plus besoin de prétendre que je suis jeune parce que je ne suis pas jeune, évidemment », a expliqué MacDowell. « Et je pense juste que cela va m’aider et vous devez creuser et rendre vos personnages plus complexes aussi. Vous devez lutter et vous battre avec les gens pour les faire. Vous devez vous battre pour ce que vous savez. Je me bats pour ce que je savoir en tant que femme plus âgée, ce que je sais être vrai. »

L’actrice de « Green Card » a souligné à quel point les hommes et les femmes sont perçus différemment à mesure qu’ils vieillissent sous les feux de la rampe.

« Les hommes sont considérés comme vraiment sexy quand ils commencent à avoir des rides », a-t-elle déclaré au point de vente. « J’aime tous les termes que nous utilisons pour les hommes plus âgés. Je veux garder ces termes. Je veux être débonnaire. Pourquoi pas ? Quel beau terme. »

La porte-parole de L’Oréal Paris International a déclaré qu’il y avait une raison très claire pour laquelle les femmes ne sont pas aussi acceptées qu’elles vieillissent que les hommes.

« Nous avons subi un lavage de cerveau, et c’est une chose psychologique à laquelle nous avons adhéré parce que nous en avons été nourris pendant si longtemps », a-t-elle déclaré. « Nous ne nous permettons pas de nous sentir bien dans notre peau et nous percevons même [older men] aussi sexy, parce qu’on nous l’a appris. »

MacDowell est actuellement en France, assistant au Festival de Cannes. Elle est présente pour le drame français « L’Ete Dernier (Last Summer) ».