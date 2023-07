AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Andi Sullivan, milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis, a déclaré qu’elle était «écrasée» pour sa coéquipière blessée Christen Press, qui fait face à une quatrième intervention chirurgicale alors qu’elle tente de se remettre d’une déchirure du LCA.

Press, 34 ans, était un joueur clé de l’équipe américaine 2019 qui a remporté sa deuxième Coupe du monde consécutive, y compris un but critique lors de la victoire 2-1 en demi-finale contre l’Angleterre.

Mais elle s’est déchiré le LCA droit en juin 2022 alors qu’elle jouait pour l’Angel City FC, et a ensuite eu du mal à revenir sur le terrain, subissant plusieurs opérations depuis.

La presse a publié la nouvelle de son dernier revers sur Instagram, déclarant que son chirurgien et kinésithérapeute lui avaient dit en février d’abandonner le rêve de faire partie de la liste de la Coupe du monde, et pourtant elle a déclaré: « Jusqu’à ce que la liste soit annoncée, il n’y avait Il n’y a pas eu un jour qui s’est écoulé au cours de l’année dernière où je n’ai pas cru que je pouvais être là. »

Elle a ajouté plus tard : « Mes journées sont généralement bonnes. Je travaille vers mon objectif. Et malgré le fait que, sur le papier, c’est le cauchemar de la récupération d’un athlète, je ressens dans mon cœur que gravir la montagne – oui, même une fois de plus – est le rêve. »

Andi Sullivan a 45 sélections pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Photo de Brad Smith/USSF/Getty Images pour l’USSF

Sullivan, qui est sur le point de disputer sa première Coupe du monde, a subi sa propre cure de désintoxication du LCA en 2016 alors qu’elle jouait à l’université de Stanford, et n’a pas pu s’empêcher de comprendre ce que Press vit en ce moment.

« Ayant subi une déchirure et une récupération du LCA, c’est en soi déjà assez difficile », a-t-elle déclaré aux journalistes mardi.

« Et heureusement, mon retour s’est déroulé sans heurts dans le grand schéma des choses. Alors, quand j’ai lu ce message – hier, je pense que c’était le cas – mon cœur se serre pour elle.

« Je pense que chaque fois que vous êtes blessé, l’incertitude de tout cela, c’est déjà assez difficile quand ils disent que c’est votre calendrier et c’est beaucoup plus difficile quand vous pensez que cela va prendre un certain temps et qu’il y a des obstacles qui changent cela .

« Je suis écrasé pour elle, et sa capacité à continuer à garder espoir pour elle-même est si admirable. Et elle a été une partie si importante de cette équipe sur et en dehors du terrain pendant des années. »

L’héritage est un mot qui revient souvent avec l’équipe nationale féminine des États-Unis, avec la mentalité de gagnante transmise aux générations futures. Sullivan a noté que la presse a été « une grande partie de cela », comme d’autres.

« Nous savons que, oui, ce sont les 23 d’entre nous ici qui allons le faire, mais nous savons aussi qu’il y a tellement plus de gens qui nous ont préparés dans ce cycle dans le passé et dans le futur », a déclaré Sullivan.

« Donc je pense que oui, nous aimons Press et nous lui souhaitons un rétablissement complet et elle nous manque et nous l’aimons. »

Les blessures ont eu un effet important sur cette équipe américaine et pourraient jouer un rôle dans le déroulement de leur Coupe du monde.

Bien que Press se battait pour une place au moment de sa blessure, l’USWNT sera privée de l’ailier potentiel Mallory Swanson, de l’attaquante Catarina Macario, de la capitaine et arrière centrale Becky Sauerbrunn et de la milieu de terrain Samantha Mewis en raison de blessures.