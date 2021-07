Andhra Teen aide à fabriquer des serviettes biodégradables, vise à éliminer les tabous autour de la menstruation

La menstruation est depuis longtemps un sujet tabou en Inde, mais grâce à une population de jeunes de plus en plus éclairée, de plus en plus de conversations se déroulent dans tout le pays avec ces jeunes prenant le relais pour sensibiliser la société. Sohan Pappu, un jeune de 18 ans de Vijaywada dans l’Andhra Pradesh est l’un d’entre eux. L’étudiant BBA à Manipal Academy of Higher Education s’est chargé d’éduquer les masses et d’aider également les filles et les femmes des couches les moins privilégiées de la société.

Activement impliqué dans l’aide aux personnes dans le besoin depuis qu’il était en classe 9, Sohan a commencé à mener des campagnes pour l’hygiène menstruelle à l’école et ailleurs.

« Mes amis et moi avons fondé notre ONG Our Youth Social Community en 2017 pour aider les gens comme les ouvriers du bâtiment, les personnes marginalisées en leur fournissant des paquets de nourriture. l’hygiène », dit Sohan.

Initialement, les membres achetaient des serviettes hygiéniques fabriquées par les marques populaires dans les magasins dans le cadre de leur campagne pour les distribuer aux filles et aux femmes des couches les plus pauvres de la société. Mais Sohan s’est vite rendu compte que ces serviettes achetées en magasin causaient plus de mal que de bien en raison des matériaux utilisés pour les fabriquer – plastique, produits chimiques, pâte de bois.

« En voyant cela, nous avons décidé de faire quelque chose. Nous avons donc arrêté d’acheter des serviettes hygiéniques du commerce et avons décidé de les fabriquer nous-mêmes car même celles qui sont vendues en magasin et étiquetées « biodégradables » ne le sont pas. Nous avons recherché le meilleur type de matériaux que nous pouvons utiliser pour fabriquer des tampons biodégradables et avons proposé trois éléments principaux : la fibre de bambou, la pulpe de fibre de banane et le plastique à base de fécule de maïs.

Pour les serviettes hygiéniques à trois couches, l’ONG de Sohan utilise des fibres de bambou pour la couche supérieure et pour la couche intermédiaire est constituée de fibres de pulpe de banane. La troisième couche ou la couche inférieure est en plastique de fécule de maïs.

« Tous ces produits sont difficiles à trouver, nous devons donc les acheter dans des endroits comme le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, mais ils sont 100 % biodégradables. Tous ces articles, lorsqu’ils sont jetés comme déchets, se dégraderont dans les 6 à 7 mois », a déclaré Sohan.

Sohan déplore la pratique encore répandue des conversations étouffées autour de la menstruation, mais espère que des changements se produiront progressivement à mesure que de plus en plus de jeunes s’exprimeront. Le coût de production de chaque serviette hygiénique est d’environ Rs 16-18 et l’ONG, à travers le projet Suraksha, prévoit de distribuer 3,5 lakhs par mois, à partir du mois d’août.

Les serviettes hygiéniques, bien que destinées à aider les femmes pauvres, peuvent également être achetées par toute femme qui souhaite passer aux serviettes biodégradables. Sohan dit que l’ONG étant le seul organisme impliqué dans l’approvisionnement, la fabrication et la distribution, l’ensemble du processus n’est pas bon marché. Plus de détails sur le projet peuvent être consultés sur le site Web de l’OYSC.

La disponibilité des serviettes hygiéniques est très rare, en particulier dans les zones rurales du pays en raison des conditions financières et avec moins de sensibilisation, les filles et les femmes n’ont souvent pas accès à de meilleures conditions d’hygiène menstruelle. Dans une perspective plus large, l’accès à l’hygiène menstruelle est souvent directement lié à l’égalité des sexes. L’absence de ces installations a toujours contribué au décrochage scolaire des jeunes filles et continue de le faire dans de nombreuses régions rurales de l’Inde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici