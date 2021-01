Un octogénaire du village de Veerannapalem, dans le district de Prakasam, en Andhra Pradesh, a maîtrisé l’art de tisser des saris à partir de paille de riz.

« J’utilise de la paille de riz normale pour tisser un sari. Un sari prend près d’un an et demi à produire », a déclaré Movva Krishnamurthy à IANS.

Originaire du village de Komarinenivaripalem, le plus jeune d’une famille de cinq personnes, Krishnamurthy a étudié seulement jusqu’à la norme 5 et a abandonné l’école pour aider la famille dans l’agriculture car ils possédaient 20 bovins.

Dans le cadre de leur travail agricole, il est tombé sur des cordes de différentes sortes qui ont été habilement fabriquées par eux, en utilisant du gogunara, du janapanara et d’autres (matériaux de paille végétale).

Vers 1959, alors que Krishnamurthy était adolescent, deux médecins vétérinaires, Uma Maheshwar Rao et Ramachandra Reddy, ont visité son village et lui ont parlé de compétitions à une exposition de bétail organisée par le gouvernement de l’État à Veerannapalem.

« Quand ils ont dit que les concours auraient des prix attrayants, je leur ai demandé s’ils récompensaient tout travail à la main? Ils ont dit qu’ils n’avaient pas réfléchi à ces lignes, mais s’il produit quelque chose d’impressionnant, les juges peuvent lui donner une récompense, » dit Krishnamurthy.

À ce moment-là, l’adolescent avait déjà acquis la réputation de fabriquer d’excellentes cordes avec du gogunara et du janapanara et a continué à tisser deux serviettes avec de la paille de riz.

Impressionnés par les serviettes de paddy, les juges l’ont récompensé par un prix et l’ont encouragé à fabriquer des outils ou des articles agricoles pour participer à un événement d’élevage du gouvernement de l’État à Guntur.

En utilisant du métal, du bois, des feuilles de cocotier, de la paille de riz et autres, il fabriqua des outils agricoles et se rendit à Guntur. Les créations de Krishnamurthy rivalisaient avec les outils et outils d’un autre homme de Tenali.

Enfin, les serviettes du challenger Tenali tissées à partir de janapanara ont remporté le premier prix tandis que Krishnamurthy s’est contenté de la deuxième place.

«Après cette compétition, j’ai décidé que je ferais de meilleurs tissages et que je m’installerais avec de la paille de riz comme matériau. Depuis, j’ai présenté mes tissus de riz à de nombreuses compétitions et j’ai remporté plusieurs prix prestigieux», a-t-il déclaré.

Krishnamurthy a rappelé qu’il avait reçu un prix de l’ancien ministre en chef NT Rama Rao en 1986 dans la catégorie de l’artisanat.

Plus tard, un organisateur a conseillé au fermier de faire de plus gros tissages. Vers 2005, Krishnamurthy a pensé plus grand et a tissé un sari complet, ce qui lui a valu un prix.

Krishnamurthy s’est diversifié dans le tissage d’un chemisier et d’un sac à main et a également remporté des distinctions au collège agricole de Bapatla.

Le fermier a déclaré que ses créations avaient également été exposées à Delhi et emmenées aux États-Unis pour être exposées dans un musée.

«Non seulement utiles pour les expositions, mes saris peuvent également être portés», dit-il, précisant qu’ils ne seraient pas rugueux sur la peau. Il a dit que le leader du Telugu Desam Party (TDP) et aficionado du sari Nannapaneni Rajakumari portait une fois son sari de paddy.

Cependant, il a déclaré que le sari paddy devait être séché à l’ombre après le rinçage, ajoutant que l’un de ses saris avait été fabriqué il y a plus de 10 ans.

«Les outils et instruments agricoles que j’ai fabriqués ont duré 60 ans», a déclaré Krishnamurthy, alors même qu’il en distribuait certains pour des expositions.

Actuellement, Krishnamurthy est en train de tisser un sari paddy, une blouse et un sac à main pour une image en caoutchouc à afficher dans une salle d’exposition haut de gamme.

Bien que la fabrication d’un sari ne coûte qu’environ 100 roupies, ce qui nécessite un peu de fil pour sécuriser les bords et que la paille soit disponible gratuitement à la botte de foin, le défi majeur est de rester assis patiemment pendant des heures ensemble pour déchiqueter soigneusement la fibre la plus choisie de la paille.

« Deux messieurs, un d’Eluru et un autre de Krishna, sont venus me voir pour apprendre le métier mais ont abandonné une fois qu’ils ont vu la corvée de déchiqueter la paille avec une lame car seule une petite partie de la paille sera utile », at-il ajouté.

Krishnamurthy a également été approché par certains établissements d’enseignement pour enseigner le métier, mais finalement personne n’est venu.

Même ses enfants et petits-enfants ne se sont pas montrés intéressés par ce métier unique alors qu’ils se sont lancés dans d’autres professions.