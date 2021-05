Andhra Man dont le fils de MBA est devenu balayeur d’hôpital pour l’aider à succomber à Covid-19

Visakhapatnam: Lors d’un incident tragique, un jeune instruit qui a quitté son emploi pour devenir balayeur dans un hôpital local de Visakhapatnam pour subvenir aux besoins de sa famille n’a pas pu sauver son père décédé des suites de Covid-19. Madhukishan Rao, originaire d’Akkayyapalem dans le Visakha de l’Andhra Pradesh, était titulaire d’un MBA et travaillait dans un centre d’appels géré par le gouvernement depuis un an et demi. Son père Sudershan Rao, 67 ans, était un employé retraité du chantier naval local. Après que Suders eut été testé positif pour Covid-19, son fils l’a transféré à l’hôpital KGH géré par le gouvernement dans la ville le 2 mai. Il a été admis au quatrième étage de CSR Block de l’hôpital.

Au bout de deux jours, cependant, le vieil homme est tombé dans la salle de bain et a eu des saignements. Il s’est plaint à son fils et aux membres de sa famille que le personnel de l’hôpital l’ignorait et avait fait preuve de négligence dans son traitement. Suite aux plaintes, le personnel a soigné Sudarshan mais sa situation ne s’est pas améliorée.

Sans autre moyen de protéger son père, Madhukishan a décidé de quitter son emploi au centre d’appels et de travailler à l’hôpital comme balayeur afin de pouvoir prendre soin de son père. En arrivant à l’hôpital, cependant, Madhukishan n’a pas pu trouver son père dans sa chambre désignée. Après avoir fouillé, le fils a trouvé le corps sans vie de son père étendu sans surveillance dans une véranda près des toilettes de l’hôpital. Une autre personne dans une salle voisine a informé Madhukishan que son père était mort il y a longtemps. Malgré tous ses efforts, Madhukishan n’a pas pu sauver la vie de son père.

Inconsolablement attristés, Madhukishan et sa famille allèguent maintenant la négligence d’une partie du personnel de l’hôpital pour la mort de Sudarshan. Une plainte à ce sujet a été déposée auprès du receveur de district et du chef de l’hôpital du commissaire de police, ainsi que du superviseur de l’hôpital.

Selon la plainte, Sudarshan est tombé dans la salle de bain lundi soir à 20h30 et y est décédé suite à la négligence du personnel de l’hôpital qui n’a pas fourni le traitement requis pour aider l’homme.

Le fils endeuillé espère maintenant que les autorités du district rendront justice à sa famille et puniront les responsables de la mort de son père.

