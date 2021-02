En grandissant, nous recherchons souvent la motivation et l’inspiration de nos parents. Dans l’histoire du surintendant adjoint de la police (DSP) du district de Guntur, Jessy Prasanthi a partagé que l’inspiration derrière son voyage pour devenir flic était son père. Vous vous souvenez peut-être d’elle sur une photo virale en janvier où un flic a été photographié en train de saluer sa fille. Le service de police d’Andhra Pradesh avait tweeté la photo en disant « # APPolice1stDutyMeet rassemble une famille! » Maintenant, Prasanthi s’est ouvert avec Les humains de Bombay avec son histoire et comment elle est arrivée là où elle est dans la vie aujourd’hui.

«Papa a toujours été mon héros», dit-elle. Son père, présenté sur la photo virale, l’inspecteur de cercle Y Shyam Sundar. Elle se souvient comment chaque matin elle se réveillait pour voir son père «impeccablement habillé, prêt à partir travailler.

Enfant, elle est allée une fois avec lui pour patrouiller et a vu comment tout le monde le saluait. Pour le moment, elle n’avait aucune idée de ce que cela signifiait mais elle a commencé à le saluer tous les matins par la suite.

En vieillissant, elle a réalisé le genre de sacrifices qu’il faisait et les risques qu’il prenait au quotidien. Il s’assurait toujours que son équipe était en sécurité, qu’ils rentraient chez eux avant son départ. « Il a passé d’innombrables nuits blanches et a manqué des centaines de repas pour son devoir », ajoute-t-elle.

Le travail d’un agent de police n’est pas un travail de bureau stable à 9-5 Elle se souvient comment il serait envoyé dans des endroits éloignés ou des forêts sans connexion.

«Il souriait toujours et disait:« Oui, vardi bahut mahengi hai, iski izzat rakhni padhti hai! (cet uniforme coûte très cher, il faut le respecter) Le sentiment de bien faire des autres signifiait tout pour lui », révèle-t-elle. Son influence a déteint sur elle et elle a commencé à se préparer à l’examen de la fonction publique.

Lorsqu’elle a été choisie, son père a pleuré devant elle, pour la première fois. Elle se souvient de son sourire tout au long des appels de félicitations qui lui ont été adressés. Un jour, elle était officier responsable. Il est venu à son emplacement pendant qu’il patrouillait.

Prasanthi travaille depuis deux ans maintenant et admet que ce n’est pas facile. Rester à l’écart de la famille, ne pas avoir de plan pour chaque jour car une urgence pourrait survenir. Regarder tout le sang et la mort, les nuits blanches et le stress. Mais elle veut toujours continuer à être un bon flic et servir le pays.