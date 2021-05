Anderson Silva déchire l’UFC pour avoir empêché Georges St-Pierre de boxer

LOS ANGELES – Anderson Silva ne pense pas qu’il soit juste que l’UFC ait exercé son pouvoir contractuel sur Georges St-Pierre pour empêcher un match de boxe avec Oscar De La Hoya.

« Je pense que cela n’a pas de sens, surtout parce que Georges a fait beaucoup pour le sport, en particulier pour l’UFC », a déclaré Silva à MMA Junkie lors d’un événement médiatique mercredi. «Pourquoi tu tiens le gars? Cela n’a aucun sens. »

Ryan Kavanaugh, directeur du Triller Fight Club, est sorti la semaine dernière et a déclaré que son entreprise avait tenté de faire de l’ancien champion des poids moyens et des poids welters de l’UFC St-Pierre une offre lucrative pour boxer contre De La Hoya plus tard cette année. Il a affirmé que le président de l’UFC, Dana White, avait bloqué l’offre, citant le fait que «Rush» était toujours sous contrat, malgré le fait qu’il ait pris sa retraite du MMA et qu’il n’ait pas concouru depuis novembre 2017.

Mercredi, St-Pierre a confirmé la réclamation et a déclaré qu’il était déçu qu’une opportunité de «rêve» lui ait été enlevée, même s’il comprenait pourquoi cela s’était produit.

Il est intéressant de noter que Silva, un autre ancien champion de l’UFC qui était à la hauteur de sa puissance à un moment similaire à St-Pierre, se prépare pour un match de boxe contre Julio Cesar Chavez Jr. le 19 juin. Après avoir perdu contre Uriah Hall en octobre, Silva a été libéré du combat final sur son contrat UFC, ce qui lui a permis de poursuivre d’autres entreprises.

Déçu, Georges St-Pierre dit que boxer Oscar De La Hoya aurait été un « rêve devenu réalité » Dana White a empêché Georges St-Pierre de boxer Oscar De La Hoya; Patron triller bouleversé Georges St-Pierre dit que Kamaru Usman « relève la barre », explique le discours sur les poids welters GOAT

L’UFC n’a cependant pas offert le même luxe à St-Pierre, et à moins que le Canadien ne veuille défier l’entreprise devant les tribunaux, il est à leur gré. Cela irrite Silva, dit-il.

«Georges est un combattant», a déclaré Silva. «Vous ne pouvez pas tenir un combattant. C’est la même chose si vous prenez le lion dans la jungle et le mettez dans une cage. Le lion va mourir. Vous ne pouvez pas faire ça. Personne ne peut faire ça. Cela n’a aucun sens. C’est terrible, terrible – complètement terrible. «

Silva a été l’une des plus grandes stars de l’UFC pendant des années, mais la fin de son mandat avec la promotion était au mieux sans scrupules. Il a remporté l’une de ses neuf dernières apparitions dans l’octogone et a fait des commentaires à MMA Junkie sur la façon dont la société était «complètement différente» depuis sa vente en 2016, qui a reçu le contrecoup de White.

Il semble clair qu’il y a des frictions entre Silva et son ancien promoteur, et bien qu’il se mordait la langue dans une certaine mesure, il a dit carrément que St-Pierre méritait mieux.

«Tout d’abord, je pense que lorsque vous faites votre travail, en particulier que vous vous battez au niveau moi et Georges, vous devez le respecter», a déclaré Silva. «Georges a travaillé dur pour faire beaucoup de choses pour l’UFC. Ça n’a aucun sens, Dana White tenant Georges St-Pierre. J’ai mon opinion personnelle sur Dana et je ne suis plus à l’UFC. Je n’aime pas parler d’UFC parce que tout ce que je fais à l’intérieur de l’UFC est fait pour moi. Je fais de mon mieux, je mets mon cœur dans l’entreprise, mais maintenant c’est une page de ma vie qui est terminée.

Photos: Georges St-Pierre au fil des ans



voir 52 images