Anderson Paak parle de BTS, Childish Gambino et du film « K-Pops » présenté au TIFF

Entre Résidences à Las Vegas , Concerts à la mi-temps du Super Bowl et d’innombrables collaborations, Anderson .Paak a réalisé les vidéoclips de Leon Bridges, HER et Hailee Steinfeld.

Aujourd’hui âgé de 38 ans, le musicien aux multiples talents né en Californie fait ses débuts en tant que réalisateur avec « K-Pops », dans lequel il incarne BJ, « le plus grand batteur et leader méconnu depuis Phil Collins ». Lorsque BJ rejoint le groupe maison d’une série de concours d’idols à Séoul, il découvre que son fils, perdu de vue depuis longtemps, est l’un des participants.

Le lauréat de huit Grammy Awards, d’origine noire et coréenne, a coécrit et produit cette comédie familiale pleine de bonne humeur, qui met également en vedette Yvette Nicole Brown, Jonathan « Dumbfoundead » Park, Jee Young Han, Kevin Woo, Cathy Shim et le fils réel de .Paak, Soul Rasheed.

Avant la première mondiale du titre samedi au Festival international du film de Toronto, le cinéaste débutant a expliqué au Times comment il représentait correctement la K-pop à l’écran, en collectant des caméos de grands noms et en partageant des scènes avec son fils.

D’où vient l’idée de « K-Pops » ?

Depuis 2016, je suis souvent partie en voyage parce que j’étais constamment en tournée. On part avec son enfant en couches, on revient et il a tellement grandi. C’est fou à quelle vitesse ils grandissent. Alors quand la pandémie a frappé, j’ai pu passer du temps avec mes enfants à la maison ; mon fils et moi avons fait un tas de petits sketches amusants pour YouTube. J’ai vu à quel point il était naturellement drôle et talentueux, et c’était tellement amusant de faire quelque chose ensemble.

Je suis aussi coréen, mais je ne connaissais pas grand-chose de ma culture jusqu’à ce que je rencontre la mère de mes deux enfants, qui est entièrement coréenne. Souvent, quand je rentrais à la maison, tout le monde parlait coréen, mangeait du kimchi et écoutait de la K-pop. Parfois, je me sentais comme un étranger. Quand tout le monde parlait de BTS, je disais : « OK, mais que sais-tu de BET ? »

Certaines personnes que j’ai rencontrées étaient assez inquiètes à l’idée que je réalise et écrive ce film, mais c’est ce que je voulais faire. Tout cela était dû au fait que je voulais passer plus de temps avec mon fils et que je voulais être là avec lui à chaque étape du processus.

Ton personnage n’est pas très sympathique au premier abord. Sur qui est-il basé ?

Ce personnage, c’est sans aucun doute moi qui ai grandi en pensant que je savais tout, que mon talent pouvait me mener partout et qu’il n’y avait rien de mieux que de jouer dans un bar bondé le samedi et le dimanche et d’obtenir des tickets pour des boissons. Ce n’est que lorsque j’ai fondé une famille que j’ai commencé à vouloir plus de choses pour moi-même.

J’ai donc voulu exploiter cela avec ce personnage, lui qui est si inconscient et égoïste et dans son propre monde, avec mon vrai groupe, les Free Nationals, qui jouent eux-mêmes et essaient de me garder les pieds sur terre. [BJ] il fallait pouvoir développer un arc narratif et avoir une certaine croissance, sinon les gens n’auraient pas été intéressés à regarder le film.

Quelques scènes proposent des introductions à la K-pop, comme lorsque les personnages présentent les principaux groupes de l’histoire ou les éléments d’un groupe à succès. Avez-vous ressenti la pression de représenter correctement le genre ?

Oui. Et j’ai réalisé à quel point c’est politique, plus politique que le gangsta rap, comme si on ne pouvait pas faire travailler certaines personnes ensemble ! Je suis un grand passionné d’histoire de la musique et ma co-auteure Khaila Amazan est une fanatique de K-pop, et nous voulions décortiquer une partie de l’histoire et des influences et comprendre pourquoi ces groupes sont si célèbres.

Dans la musique, tout phénomène est un cycle complet. Ce que faisaient BTS ressemblait beaucoup à ce que faisaient les Beatles et les Jackson 5. La chorégraphie, la mode, chaque membre ayant sa propre personnalité : voilà les éléments constitutifs d’un grand groupe, de New Edition à New Kids on the Block.

Anderson .Paak et Soul Rasheed dans « K-Pops ». (Israël Ramos)

J’apprécie cette scène au magasin de disques où BJ retrace les racines de la K-pop, et de toute la musique, à la culture noire — surtout compte tenu de la conversation sur la K-pop et l’appropriation culturelle .

Nous avons dû beaucoup développer cette scène et même la refaire. Ce que je voulais dire, c’est que si vous aimez ce genre ou n’importe quel genre, et surtout si vous essayez de créer quelque chose d’original, vous devez revenir en arrière et apprendre d’où cela vient. Vous verrez les similitudes, les dérivés, les interprétations uniques que les gens du monde entier donnent à différents types de musique.

Je ne cherche pas à manquer de respect ou quoi que ce soit, mais simplement à montrer que toutes ces choses sont liées et que les gens sont capables de créer quelque chose de nouveau et de créer un phénomène parce qu’il y a des gens qui l’ont fait avant, qui savent comment ça marche, qui ont fait leurs preuves. Et ce qui rend le film si passionnant, c’est quand les gens y apportent leur touche personnelle. Il ne s’agit pas de démolir qui que ce soit ou de dire que quelqu’un prend à qui que ce soit ; il s’agit simplement d’explorer l’histoire et de montrer du respect. Et je voulais faire ça dans ce film de manière amusante.

Parlons de ces apparitions dans l’industrie musicale ! Comment avez-vous choisi qui ferait une apparition ? Avez-vous envoyé un message à tout le monde sur votre téléphone ?

En gros ! J’ai utilisé toutes les faveurs qui me restaient, et vous allez probablement me voir apparaître sur beaucoup de chansons différentes plus tard, parce que j’ai des dettes envers beaucoup de gens après ça. Tout était basé sur le script, mais je visais toujours les étoiles avec ma liste de souhaits – comme, si nous devons avoir une séquence de rêve « viens à Jésus », pouvons-nous avoir Kirk Franklin ?

Je n’arrivais pas à croire à quel point tout le monde était humble et ouvert d’esprit pour y participer, surtout pour la première fois que je tournais sur un film. Et je suis tellement fier de la diversité des personnages présents dans ce film. Pourquoi Jay Park, Diplo, Saweetie et Earth, Wind & Fire sont-ils dans le même film ? Cela me rappelle « The Blues Brothers », avec tous ces caméos sympas qui sont des surprises amusantes mais qui ont néanmoins du sens pour l’histoire.

Votre premier rôle principal est aux côtés de votre fils, aujourd’hui âgé de 13 ans, qui est également dans son premier long métrage. Comment était-il en tant que partenaire de scène ?

Il est très polyvalent, agile et naturellement charmant. Il ne réfléchit pas trop et suit simplement son instinct. Si je voulais qu’il joue ce rôle, c’est en partie parce que je voulais que le public ressente ce que j’ai ressenti quand je faisais ces sketches sur YouTube avec lui. Mais je le voulais aussi parce que c’est un vrai enfant, pas quelqu’un qui a été entraîné pendant des années et tout ça. Dans des films comme « There Will Be Blood » et « School of Rock », ces enfants sont tellement talentueux, mais ce ne sont que des enfants et on y croit.

J’étais un peu nerveuse à l’idée qu’il ne veuille pas le faire parce qu’il doit se réveiller pour ces heures de travail folles, suivre des cours de chorégraphie et vraiment apprendre sur le vif. De plus, les films prennent tellement de temps à faire. Il a grandi et nous avons dû ajuster le scénario sur certains points pour que cela ait du sens pour lui et que ce soit quelque chose dont il puisse être fier aussi. Je ne voulais pas qu’il le regarde, dise que c’est gênant, ne veuille plus jamais le faire et le regrette vraiment.

Mais quand les caméras sont arrivées, il était prêt à y aller, et même si la pression était énorme, il n’a jamais cédé. Il tournait autour de moi à certains moments ; Dieu merci, j’ai pu être dans la salle de montage pour ne pas avoir l’air d’un parfait bidouilleur. C’était mon moment de plus grande fierté de travailler avec lui ; j’ai travaillé avec tellement de gens, mais il est de loin mon meilleur collaborateur.

Anderson .Paak et le casting de « K-Pops » sur le plateau. (Jake Giles Netter)

Vous avez réalisé de nombreux clips vidéo et maintenant un long métrage familial. Quels films espérez-vous réaliser à l’avenir ?

Plus de films d’animation, de science-fiction, un biopic sur un musicien ou quelqu’un qui a changé le monde de la musique. Je veux juste faire des films qui racontent de belles histoires, qui laissent le public éprouver quelque chose et qui, je l’espère, enseignent des leçons. J’aimerais en apprendre davantage et essayer de développer mon propre style, et la seule façon d’y parvenir est d’en faire plus.

Dernière question : cette blague récurrente dans laquelle votre personnage est confondu avec Childish Gambino et André 3000, est-elle basée sur des expériences réelles ?

Ouais, c’est tellement drôle. Ils jurent que je suis quelqu’un d’autre ! J’ai eu affaire à ça tellement de fois, quand les gens connaissent la musique mais ne connaissent pas le visage. Ce genre d’autodérision et de rire de soi-même, c’est mon truc. Mais peut-être qu’ils me reconnaîtront parce qu’après la sortie de ce film, je serai une grande star de cinéma.